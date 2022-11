MTV EMAs 2022: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς – Σάρωσε η Taylor Swift

Η Taylor Swift αναδείχθηκε στη μεγάλη νικήτρια της βραδιάς, με Harry Styles και Nicki Minaj να ακολουθούν

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν εχθές, Κυριακή 13 Νοεμβρίου, τα ευρωπαϊκά μουσικά βραβεία του ΜΤV. Η τελετή διεξήχθη στο Düsseldorf της Γερμανίας, ενώ την παρουσίαση είχαν αναλάβει η Rita Ora και ο Taika Waititi.

MTV EMAs: Η λίστα με τις υποψηφιότητες για το 2022- Σάρωσε ο Harry Styles

Στο λαμπερό μουσικό σόου διεθνείς celebrities έδωσαν το παρών, ενώ ο Harry Styles κατείχε και τις περισσότερες υποψηφιότητες της φετινής διοργάνωσης -εφτά υποψηφιότητες, ανάμεσά τους εκείνες για τον Καλύτερο Καλλιτέχνη, το Καλύτερο Τραγούδι και το Καλύτερο Βίντεο.

Ωστόσο την βραδιά έκλεψε η Taylor Swift, η οποία από τις έξι υποψηφιότητες, κέρδισε συνολικά τέσσερα (4) βραβεία: για τον Καλύτερο Καλλιτέχνη, τον Καλύτερο Pop Καλλιτέχνη, αλλά και για το Καλύτερο Βίντεο και τα Καλύτερο Βίντεο Μεγάλου Μήκους με το «All Too Well: The Short Film», αποτελώντας την μεγάλη νικήτρια.

«Ένιωσα ότι έμαθα τόσα πολλά για τον τρόπο με τον οποίο η δημιουργία ταινιών μπορεί να αποτελέσει φυσική προέκταση της αφήγησής μου», δήλωσε η Taylor Swift παραλαμβάνοντας το βραβείο για το Καλύτερο Βίντεο Μεγάλου Μήκους.

Στην τελετή απονομής των MTV EMAs 2022 τραγούδησαν και οι Ava Max, David Guetta & Bebe Rexha, Gayle, Gorillaz & Thundercat, Kalush Orchestra, Lewis Capaldi, Muse, OneRepublic, Spinall & Äyanna & Nasty C, Stormzy και Tate McRae.

Αναλυτικά οι μεγάλοι νικητές των ΜΤ V EMA's :

Best Song

Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito

Harry Styles – As It Was

Jack Harlow – First Class

Lizzo – About Damn Time

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

ROSALÍA – DESPECHÁ

Best Video

BLACKPINK – Pink Venom

Doja Cat – Woman

Harry Styles – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Best Artist

Adele

Beyoncé

Harry Styles

Nicki Minaj

ROSALÍA

Taylor Swift

Best Collaboration

Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito

David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue)

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – STAYING ALIVE

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – Sweetest Pie

Post Malone with Doja Cat – I Like You (A Happier Song)

Shakira, Rauw Alejandro – Te Felicito

Tiësto & Ava Max – The Motto

Best Live

Coldplay

Ed Sheeran

Harry Styles

Kendrick Lamar

Lady Gaga

The Weeknd

Best Pop

Billie Eilish

Doja Cat

Ed Sheeran

Harry Styles

Lizzo

Taylor Swift

Best New

Baby Keem

Dove Cameron

GAYLE

SEVENTEEN

Stephen Sanchez

Tems

Best K-Pop

BLACKPINK

BTS

ITZY

LISA

SEVENTEEN

TWICE

Best Latin

Anitta

Bad Bunny

Becky G

J Balvin

ROSALÍA

Shakira

Best Electronic

Calvin Harris

David Guetta

DJ Snake

Marshmello

Swedish House Mafia

Tiësto

Best Hip-Hop

Drake

Future

Jack Harlow

Kendrick Lamar

Lil Baby

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Best Rock

Foo Fighters

Liam Gallagher

Måneskin

Muse

Red Hot Chili Peppers

The Killers

Best Alternative

Gorillaz

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Tame Impala

Twenty One Pilots

YUNGBLUD

Best R&B

Chlöe

Giveon

H.E.R.

Khalid

Summer Walker

SZA

Best Longform Video

Foo Fighters – Studio 666

ROSALÍA – MOTOMAMI (ROSALÍA TikTok LIVE Performance)

Stormzy – Mel Made Me Do It

Taylor Hawkins Tribute concert, Wembley Stadium, London

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Video for Good

Ed Sheeran – 2step (feat. Lil Baby)

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Latto – P*ssy

Lizzo – About Damn Time

Sam Smith – Unholy (feat. Kim Petras)

Stromae – Fils de joie

Biggest Fans

BLACKPINK

BTS

Harry Styles

Lady Gaga

Nicki Minaj

Taylor Swift

Best Push

Nessa Barrett

SEVENTEEN

Mae Muller

GAYLE

Shenseea

Omar Apollo

Wet Leg

Muni Long

Doechii

Saucy Santana

Stephen Sanchez

JVKE

Best Metaverse Performance:

BLACKPINK – «The Virtual» | PUBG

BTS | Minecraft

Charli XCX | Roblox

Justin Bieber – «An Interactive Virtual Experience» | Wave

Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox

Best US Act

Billie Eilish

Doja Cat

Jack Harlow

Lil Nas X

Lizzo

Taylor Swift

Best UK & Ireland Act

Adele

Cat Burns

Dave

Harry Styles

Lewis Capaldi

Best Asia Act

Niki (Ινδονησία)

Maymay Entrata (Φιλιππίνες)

SILVY (Ταϊλάνδη)

The Rampage from Exile Tribe (Ιαπωνία)

Tomorrow X Together (Κορέα)

Best Canadian Act

Avril Lavigne

Drake

Johnny Orlando

Tate McRae

The Weeknd

Best New Zealand Act

Benee

Coterie

L.A.B.

Lorde

Shouse

Best Caribbean Act

Bad Bunny

Daddy Yankee

Natti Natasha

Myke Towers

Rauw Alejandro

Best Latin America North Act

Danna Paola

Kenia Os

Kevin Kaarl

Santa Fe Klan

Natanael Cano

Best Latin America South Act

Tini

Bizarrap

Duki

María Becerra

Tiago PZK