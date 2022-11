Avatar 2 – O δρόμος του νερού: Κυκλοφόρησε το τελικό trailer της ταινίας

Το πολυαναμενόμενο σίκουελ της ταινίας του Τζέιμς Κάμερον κυκλοφορεί στους κινηματογράφους μέσα στον Δεκέμβριο

Το τελικό trailer του Avatar 2: The Way of Water, δίνει στο κοινό μια τελευταία ματιά σε όλα όσα θα δούμε στο πολυαναμενόμενο σίκουελ του Τζέιμς Κάμερον.

Δεδομένης της παγκόσμιας επιτυχίας που έφερε η πρώτη ταινία, οι προσδοκίες είναι μεγάλες για το σίκουελ, η πρεμιέρα του οποίου στις 16 Δεκεμβρίου αναμένεται να σπάσει τα ταμεία.

Το ολοκληρωμένο trailer του Avatar 2 μάς δίνει μία εικόνα για τις περίπλοκες σχέσεις της οικογένειας, στην οποία επικεντρώνεται η πλοκή. Το στιγμιότυπο μεταφέρει τους fans στον κόσμο του James Cameron, ο οποίος αποδεδειγμένα έχει ανεβάσει ψηλά τον πήχη. Στο trailer απεικονίζεται ο μαγευτικός κόσμος του πλανήτη Πανδώρα να είναι πιο ανεπτυγμένος από ποτέ, ενώ μαθαίνουμε ότι στην ταινία θα δούμε μια σειρά από περιπέτειες που διηγούνται την ιστορία της οικογένειας Sully -του Jake, της Neytiri και των παιδιών τους- στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν όλες τις αντιξοότητες που ακολουθούν. Η οικογένεια μάχεται για να σώσει την κοινότητά της και για να παραμείνει ζωντανή, καθώς βιώνει συναισθηματικές τραγωδίες και απώλειες. Διαβάστε τη συνέχεια στο monopoli.gr.