ΗΠΑ: 17 νεκροί από το πολικό ψύχος - Στους μείον 48C κατρακύλησε ο υδράργυρος

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) προειδοποίησε ότι το ψύχος αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο

Σφοδρή χιονοθύελλα σαρώνει μεγάλο τμήμα των ΗΠΑ έχοντας προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση εν μέσω πολικού ψύχους, κυκλοφοριακό χάος και ακυρώσεις πτήσεων.

Περίπου 530.000 σπίτα παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το απόγευμα του Σαββάτου (τοπική ώρα, ξημερώματα Κυριακής ώρα Ελλάδος) -έναντι 1,5 εκατ. δώδεκα ώρες νωρίτερα- ιδίως στη Βόρεια Καρολίνα, το Τενεσί και το Μέιν, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Poweroutage.us. Και στις τρεις πολιτείες καταγράφονταν θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

US death toll from snowstorm rises to 27



The raging elements paralyzed the work of transport - for example, in Buffalo, three people died because the ambulance simply could not reach them. The height of snowdrifts in some areas exceeded 70 cm. #BombCyclone #WinterStorm pic.twitter.com/nBbRveQJj1