Andrew Tate: Συνελήφθη μαζί με τον αδερφό του για βιασμό και εμπορία γυναικών στη Ρουμανία

O Andrew Tate αντιμετωπίζει κατηγορίες βιασμού, εμπορίας ανθρώπων, καθώς επίσης και της σύστασης οργανωμένης εγκληματικής ομάδας και επιτέλους δικαιωνόμαστε

Επιτέλους ήρθε η στιγμή που ο διαβόητος influencer Andrew Tate συνελήφθη. Ο Tate βρίσκεται υπό κράτηση με τις κατηγορίες του βιασμού και της εμπορίας ανθρώπων, καθώς επίσης και της σύστασης οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Την είδηση επιβεβαίωσαν οι αρχές της χώρας, ενώ μαζί με τον Andrew Tate έχει συλληφθεί και ο αδερφός του Tristan Tate.



Οι αρχές έφεραν στο φως και πληροφορίες για τον τρόπο που δρούσε ο Tate με την ομάδα του και σύφμωνα με τους εισαγγελείς της χώρας, τα εν λόγω άτομα προσέγγιζαν γυναίκες από την Αγγλία και τους μιλούσαν για σοβαρές σχέσεις, γάμους και δεσμεύσεις. Μάλιστα γίνεται λόγος για μια «loverboy μέθοδο», η οποία είχε σκοπό να χειραγωγήσει συναισθηματικά τα θύματα, τα οποία αφού βρισκόντουσαν με τους Tate, μεταφέρονταν στο Βουκουρέστι.



Στη συνέχεια εκμεταλλεύονταν τα θύματα και τα εξανάγκαζαν να δημιουργήσουν πορνογραφικό περιεχόμενο που προοριζόταν να προβάλλεται σε εξειδικευμένους ιστότοπους έναντι αμοιβής», ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 4 ύποπτοι, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση και τον εκπρόσωπο του Tate να δηλώνει πως «τα δυο αδέρφια έχουν τον απόλυτο σεβασμό για τις ρουμανικές αρχές και πάντα θα συνδράμουν και θα βοηθούν με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν».



Λίγες ημέρες πριν, το όνομα του πρώην kickboxer είχε έρθει ξανά στην επικαιρότητα, με ένα προκλητικό του παραλήρημα στην 19χρονη ακτιβίστρια Greta thunberg. H ίδια όμως έδωσε μια αποστομωτική απάντηση, με το κοινό να ταπεινώνει για μια ακόμη φορά τον Tate. Πιο αναλυτικά εκείνος έκανε ένα tweet αναφερόμενος στη Greta, λέγοντας της πως διαθέτει 33 πολυτελή αυτοκίνητα, ενώ επιθυμούσε να της στείλει και τη λίστα εκπομπής αερίων των αυτοκινήτων.



Τότε εκείνη δίχως να χάσει χρόνο απάντησε χαρακτηριστικά: «Ναι, σε παρακαλώ διαφώτισε με, στείλε μου email στο [email protected]». Η απάντηση της 19χρονης ενθουσίασε τους χρήστες του Twitter, καθώς μέχρι τώρα έχει περισσότερα από 684.000 likes και πάνω από 157.000 retweets μέσα σε λίγες ώρες.

