Maryland: To έργο – κραυγή για τις γυναικοκτονίες κάνει πρεμιέρα στο WOW

Γράφτηκε σε δύο ημέρες, ανέβηκε σε δύο εβδομάδες στο Royal Court Theater. Από εκεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο πλαίσιο της ελληνικής εκδοχής του WOW festival που υιοθετεί από φέτος το ΚΠΙΣΝ

Το όνομα της ήταν Σαμπίνα. Δολοφονήθηκε. Το όνομα της Σάρα. Βιάστηκε και δολοφονήθηκε από αστυνομικό. Στο άκουσμα των απανωτών αποτρόπαιων ειδήσεων, η Λούσι Κέρκγουντ, γνωστή Βρετανίδα θεατρική συγγραφέας, κάθισε στο γραφείο της οργισμένη. Δυο μέρες αργότερα, είχε έτοιμο το «Maryland», ένα έργο-κραυγή για τις γυναικοκτονίες και τη μάστιγα της γυναικείας κακοποίησης. Δυο μέρες αργότερα θα το προωθούσε στο Royal Court που, με τα ίδια άμεσα αντανακλαστικά (της καλλιτεχνικής του διευθύντριας Βίκι Φέδερστόουν), θα δρομολογούσε το ανέβασμα του μέσα σε μερικές εβδομάδες, παράλληλα από επτά διαφορετικούς θιάσους και τρεις διαφορετικούς σκηνοθέτες. Το μήνυμα ήταν επείγον και έπρεπε να ακουστεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Το ίδιο μήνυμα φτάνει και στο WOW (Women of the World), το πρώτο φεστιβάλ -franchise του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για γυναίκες, θηλυκότητες και non binary άτομα.

Ντεμπούτο στην Αθήνα

Εδώ, το «Maryland» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Γιαννοπούλου, σε μετάφραση της συγγραφέα Αλεξάνδρας K*. «Παρακολουθώ χρόνια το έργο της Κέρκγουντ και ομολογώ πως με ξένισε αρχικά το πόσο οργισμένο ήταν. Φωνάζει αυτό που θέλει να πει και είμαι σίγουρη πως στην ελληνική σκηνή δεν θα ανεβάζαμε ένα τόσο θυμωμένο έργο. Εδώ, βλέπετε, συνηθίζουμε να φιλτράρουμε το θυμό μας. Παρόλα αυτά, ενώ ήταν υπερβολικά ευθύ για τα γούστα μου, στην πορεία διέγνωσα τους αρμούς και τη δυναμική του. Κομίζει κάτι το κατεπείγον και, υπό αυτήν την έννοια, το κατανοώ. Δεν είμαι καν σίγουρη αν πρέπει να μιλάμε γι’ αυτό σαν να πρόκειται για δραματουργία αλλά ως μια παρέμβαση κοινωνική» εξηγεί η Αλεξάνδρα Κ*.

