M-Power Festival: Με δύναμη για την αναπηρία

Η ομάδα Εν Δυνάμει και η χορογράφος Βαλασία Συμεωνίδου συμμετέχουν στο φεστιβάλ της Στέγης για την ενδυνάμωση των καλλιτεχνών με αναπηρία και εξηγούν την σημασία να συναντάμε επί σκηνής άτομα με κινητικά ή άλλα προβλήματα αναπηρίας

Το Δεκέμβριο του 2014 ο Ζερόμ Μπελ θα υπέγραφε την ιδιοσυγκρασιακή παράσταση «Disabled Theater» σε συνεργασία με το Theater Hora – μια ομάδα επαγγελματιών ηθοποιών με διανοητικές αναπηρίες και έδρα τη Ζυρίχη. Θυμάμαι τον ίδιο τον Μπελ να εξηγεί πως μόλις είδε την ομάδα εν δράσει πλημμυρίστηκε από συναισθήματα, τόσο που δεν μπορούσε να σκεφτεί. Κάπως έτσι νιώσαμε και οι θεατές της παράστασης. Μάρτυρες σε μια αναπάντεχη γιορτή που παρακολουθούσαμε με κάποια ενοχή, εξαιτίας της άγνοιας για την σπουδαία δυνατότητα των ατόμων με αναπηρία.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που η Στέγη οργάνωνε δράσεις, εκδηλώσεις και παραστάσεις για και από άτομα με αναπηρία. Είχε, εξάλλου, προηγηθεί η μετάκληση του Back to Back Theater (της αυστραλέζικης ομάδας ηθοποιών με νοητική στέρηση) με την παράσταση «Ganesh vs the Third Reich». Διαβάστε τη συνέχεια στο monopoli.gr.