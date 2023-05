Εθνική Λυρική Σκηνή: Όσα θα δούμε τη σεζόν 2023/24 – Το αναλυτικό πρόγραμμα

Μόλις ανακοινώθηκε το νέο – πλούσιο – πρόγραμμα της ΕΛΣ για τη σεζόν 2023/24, στο οποίο μεταξύ άλλων βλέπουμε την επιστροφή των Γιάννη Χουβαρδά και Νίκου Καραθάνου, δύο νέα μπαλέτα Κάρμεν και Κοππέλια, καθώς και αναβιώσεις σπουδαίων παραγωγών από τους Φανί Αρντάν και Κωνσταντίνο Ρήγο

Η καλλιτεχνική περίοδος 2023/24 της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με την υπογραφή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή Γιώργου Κουμεντάκη, φέρνει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και στο Ηρώδειο σπουδαίες όπερες του ρεπερτορίου σε νέες παραγωγές, τον πρώτο Βάγκνερ στο ΚΠΙΣΝ, ένα νέο έργο όπερας, σημαντικές συμπαραγωγές με ξένα θέατρα, κορυφαίους αρχιμουσικούς, σκηνοθέτες, σκηνογράφους, διάσημους πρωταγωνιστές, νέες παραγωγές μπαλέτου, αναβιώσεις επιτυχημένων παραγωγών όπερας και μπαλέτου, καθώς επίσης την τρίτη ανάθεση του The Artist on the Composer, και φυσικά το μεγάλο αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Διαβάστε τη συνέχεια στο monopoli.gr.