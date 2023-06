Joe Biden: H viral στιγμή που σκοντάφτει και πέφτει (ξανά) σε εκδήλωση

O Αμερικανός πρόεδρος έχει καταλήξει στο πάτωμα πάνω από 4 φορές

Στο Κολοράντο βρέθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος Joe Biden, για να δώσει το παρών σε μια εκδήλωση, η οποία δεν πήγε τελικά και τόσο καλά. Αφού εκφώνησε ομιλία προς τα νεότερα μέλη της Ακαδημίας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και αφού συνεχάρη τους αποφοίτους, έκανε το πρώτο βήμα για να κατέβει από την εξέδρα, και τελικά να καταλήξει γονατιστός στο πάτωμα.



Το παραπάτημα του μάλιστα, γρήγορα έγινε viral, ενώ οι γύρω του προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν και να τον σηκώσουν. Μόλις ο Biden στάθηκε ξανά όρθιος έδειξε με το χέρι του στο πάτωμα, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστό το τι δήλωσε. Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε την κατάσταση της υγείας του προέδρου, αλλά ένας δημοσιογράφος μετέδωσε λίγα λεπτά μετά το ατύχημα του προέδρου πως «φαίνεται να είναι εντάξει».

PHOTOS: US President Joe Biden is helped up after falling during the graduation ceremony at the United States Air Force Academy, just north of Colorado Springs in El Paso County, Colorado, on June 1, 2023.

Biden is the oldest person ever in the presidency and is seeking a second… pic.twitter.com/o0ipU8qyaW