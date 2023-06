9 στους 10 ανθρώπους έχουν προκαταλήψεις κατά των γυναικών, σύμφωνα με ανησυχητική έκθεση των Ηνωμένων Εθνών

Πολλές φορές, οι προκαταλήψεις κατά των γυναικών εκφράζονται και από γυναίκες

Οι προκαταλήψεις σε βάρος των γυναικών όπως φαίνεται, συνεχίζουν να είναι το ίδιο παγιωμένες όσο πριν από μία δεκαετία, σύμφωνα με ανησυχητική έκθεση των Ηνωμένων Εθνών.

Σχεδόν το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού, ανεξαρτήτως φύλου, τρέφει προκαταλήψεις σε βάρος των γυναικών, αποκαλύπτει η μελέτη που έκανε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα. Όπως διαπιστώθηκε λοιπόν:

