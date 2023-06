Πώς να βρεις το χαμένο σου iPhone ακόμα και αν είναι κλειστό

Τα παρακάτω tips θα σε σώσουν

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις στο κινητό σου, είναι να βάλεις passcode στη συσκευή σου. Ασφάλισε το iPhone σου για να είσαι σίγουρος. Άνοιξε τα Settings και πήγαινε στο Face ID (ή Touch ID) & Passcode, και ακολούθησε τις οδηγίες.

Next step: η ενεργοποίηση του Find My Phone. Το πιο πιθανό είναι ότι είναι ήδη ενεργοποιημένο, αλλά καλό είναι να το τσεκάρεις. Άνοιξε τα Settings και πήγαινε στο Find My κι από εκεί στο Find My iPhone. Βεβαιώσου πως ο “διακόπτης” δίπλα στο “Find My iPhone” είναι στο “On”, αλλά και οι διακόπτες δίπλα στα “Find My Network” και “Send Last Location”.

Τα iPhones τελευταίας γενιάς έχουν συστήματα και μπορούν να λειτουργούν δίνοντας στίγμα, ακόμη κι όταν οι συσκευές είναι κλειστές. Λάβε ωστόσο υπ’ όψιν σου, ότι όσον αφορά τον εντοπισμό του κινητού, όταν αυτό είναι απενεργοποιημένο, ισχύει μόνο από το iPhone 11 και μετά, με λειτουργικό iOS15 μέχρι και 24 ώρες μετά την απενεργοποίησή του. Όσον αφορά όμως και τα παλαιότερα μοντέλα, αυτά θα στείλουν το “στίγμα” αυτομάτως, προτού κλείσουν, για να βοηθήσουν στον εντοπισμό της συσκευής.

Αν έχασες το iPhone σου, τώρα, μπορείς να το εντοπίσεις μέσα από το app του Find My ή από κάποιον υπολογιστή, μέσω του iCloud. Ακόμη, μπορείς να δεις το iPhone σου από τη συσκευή κάποιου άλλου μέλους της οικογένειάς σου, αρκεί να έχεις ενεργοποιημένο το Family Sharing. Εναλλακτικά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποια άλλη συσκευή Apple, αρκεί να μπορείς να μπεις με το δικό σου Apple ID.

Είτε έχεις μπει στο iCloud από υπολογιστή, είτε μέσω της συσκευής κάποιου άλλου, θα πρέπει να συνδεθείς στον λογαριασμό του iCloud με τον οποίο είναι συνδεδεμένο το iPhone σου και να πατήσεις το “All Devices” για να διαλέξεις το iPhone που έχασες. Μόλις το κάνεις, ο χάρτης στην οθόνη θα εμφανίσει την τρέχουσα τοποθεσία της συσκευής σου.

Από το ίδιο σημείο μπορείς να το βάλεις να “παίξει” κάποιον ήχο ώστε να σε βοηθήσει να το εντοπίσεις, να ενεργοποιήσεις το Lost Mode, ή και να διαγράψεις εντελώς τα περιεχόμενα της συσκευής, αν δε μπορείς να το βρεις.