Kevin Spacey: Ξεκίνησε η δίκη του στο Λονδίνο για τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης

Μίλησε μόνο για να επιβεβαιώσει το όνομά του μέσα στη δικαστική αίθουσα

Μόλις άρχισε στο Λονδίνο, η δίκη για τον Kevin Spacey για 12 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος τεσσάρων ανδρών που έγιναν πριν από 22 χρόνια. Ο 63χρονος ηθοποιός έφτασε χαμογελαστός στο Crown Court με ένα μαύρο ταξί και δεν δίστασε να χαιρετήσει με άνεση τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο.

Ο Spacey μίλησε μόνο για να επιβεβαιώσει το όνομά του μέσα στη δικαστική αίθουσα, όταν εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστή Wall. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες με τον ηθοποιό να αρνείται τις 12 κατηγορίες για σεξουαλική και άσεμνη επίθεση μεταξύ 2001 και 2013 και να δηλώνει αθώος.

