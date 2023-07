FIFA Women's World Cup '23: Οι διαφημίσεις που σπάνε τα στερεότυπα στο ποδόσφαιρο

Δύο διαφημίσεις που δείχνουν ότι, τελικά, το ποδόσφαιρο είναι ένα - δεν χωρίζεται σε ανδρικό και γυναικείο

Αν γεννήθηκες πριν τα τέλη της δεκαετίας του 2000, είναι σχεδόν σίγουρο πως μεγάλωσες ακούγοντας για «αγορίστικα» και «κοριτσίστικα» αθλήματα. Στο σχολείο, την ώρα της γυμναστικής τα αγόρια έπαιζαν ποδόσφαιρο και μπάσκετ ενώ τα κορίτσια βόλεϊ ή τίποτα, που ήταν και το συνηθέστερο. Στο γυμναστήριο, πολλές φορές θα ακούσεις «μην κάνεις βάρη, τα πόδια σου θα γίνουν σαν αντρικά», ενώ η «γυναικεία» εκδοχή των σπορ θεωρείται λιγότερη από την «κανονική», δηλαδή την αντρική.

Τώρα, δύο διαφημίσεις έρχονται να καταρρίψουν τα στερεότυπα (όσο κλισέ κι αν φαίνεται) στο ποδόσφαιρο, με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο που ξεκίνησε χθες στην Αυστραλία.

H πρώτη, είναι γαλλική και έρχεται να σπάσει τις έμφυλες προκαταλήψεις. Ξεκινά όπως οι περισσότερες, με στιγμές έντασης αγώνων. Στην αρχή, νομίζεις ότι βλέπεις αθλητές της ομάδας Les Bleus, με τους φιλάθλους να χειροκροτούν. Τελικά, καταλαβαίνεις ότι το απόσπασμα είναι από τη γυναικεία ομάδα κι έχει υποστεί επεξεργασία οπτικών εφέ (VFX).

Brilliant advert. So clever. No spoilers. Just watch to the end. pic.twitter.com/HcMtsMImLt

H Nike, από την πλευρά της, προωθεί την καμπάνια με τίτλο “What the Football” και ξεκινά με μία εμβληματική στιγμή στο ποδόσφαιρο: Ένας πατέρας με την κόρη του, παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα την Μπράντι Τσαστέιν της εθνικής ομάδας ΗΠΑ να εκτελεί πέναλτι, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1999 – το γκολ μπήκε και της χάρισε τη νίκη, ο μπαμπάς ενθουσιάστηκε, πάτησε μία μπανανόφλουδα πάνω στον πανηγυρισμό και έπεσε. Fast forward 24 χρόνια μετά, ξυπνά από κόμμα και βρίσκεται σ’έναν διαφορετικό κόσμο, με το γυναικείο ποδόσφαιρο να είναι ο κανόνας κι όχι η εξαίρεση, και την κόρη του να του περιγράφει καταενθουσιασμένη τον αγώνα.

A slippery banana peel. A 24-year nap. And a fever dream full of football’s greatest athletes. This is football in 2023—it’s a great day to be awake.



Know their names. Know their game. #JustDoIt #NikeFC pic.twitter.com/XbVCMsPRjP