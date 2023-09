Η επιστροφή του «Frasier» και όλα όσα θα δούμε στην COSMOTE TV τον Οκτώβριο

Οκτώβριος στην COSMOTE TV με την επιστροφή του «Frasier» και 15 ακόμα συναρπαστικές σειρές

Ο Οκτώβριος έρχεται δυναμικά στην COSMOTE TV και μαζί του φέρνει 16 συναρπαστικές νέες σειρές και νέους κύκλους σειρών. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει η επιστροφή του «Frasier», μία από τις πιο επιτυχημένες κωμικές σειρές των 90s, με τον Κέλσι Γκράμερ σταθερά στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ξεχωριστή θέση στην ατζέντα του Οκτωβρίου έχει και η πρεμιέρα του «Fellow Travellers» με τους Ματ Μπόμερ (The Sinner) και Τζόναθαν Μπέιλι (Broadchurch, Bridgerton), το οποίο αφηγείται την κρυφή ρομαντική σχέση δύο πολύ διαφορετικών ανδρών στην Ουάσιγκτον της εποχής του ΜακΚάρθι.

Πρεμιέρα επίσης και για το «The Long Shadow», το οποίο παρουσιάζει μια από τις πιο διαβόητες υποθέσεις κατά συρροή δολοφόνων, με τους Τόμπι Τζόουνς (Empire of Light, The Hunger Games) και Ντέιβιντ Μόρισσει (Sherwood, The Walking Dead) σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Διαβάστε τη συνέχεια στο monopoli.gr.