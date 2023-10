Βρετανία: 19χρονη αξιωματικός αυτοκτόνησε μετά από συνεχή σεξουαλική παρενόχληση - Προϊστάμενος της είχε στείλει 3.500 μηνύματα

Οι αποκαλύψεις που έφερε εσωτερική έρευνα για τον θάνατο της 19χρονης Τζέισλι Μπεκ

Θύμα επαναλαμβανόμενης σεξουαλικής παρενόχλησης έπεφτε η νεαρή αξιωματικός από την Βρετανία, η οποία αποφάσισε τον Δεκέμβριο του 2021, να βάλει τέλος στη ζωή της. Σύμφωνα με την έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον στρατό (από την οποία έχουν αφαιρεθεί πληροφορίες όπως το όνομα του ανώτερου της κοπέλας που την παρενοχλούσε) η Τζέισλι Μπεκ είχε λάβει πάνω από 1.000 γραπτά και ηχητικά μηνύματα από τον προϊστάμενό της τον Οκτώβριο του 2021. Τον Νοέμβριο, ο αριθμός των μηνυμάτων ξεπερνούσε πλέον τα 3.500.

«Είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτό ήταν ένας παράγοντας που συνέβαλε στον θάνατό της» αναφέρει η έκθεση σχετικά με την αυτοκτονία της 19χρονης, που βρέθηκε νεκρή στο στρατόπεδο Λάρκχιλ στο Γουίλτσαϊρ. Λίγες εβδομάδες πριν βάλει τέλος στη ζωή της είχε στείλει μήνυμα στον προϊστάμενό της, λέγοντάς του ότι δεν μπορεί πλέον να διαχειριστεί τη συμπεριφορά του, που επιβάρυνε την ψυχολογία της.

