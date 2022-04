Η La Chaîne καλωσορίζει την άνοιξη με την νέα Spring '22 Collection "Sunrise"

Η La Chaîne καλωσορίζει την άνοιξη με την νέα Spring '22 Collection "Sunrise" και μας καλεί σε ένα ταξίδι αισθήσεων όπως το πρώτο ανοιξιάτικο ξημέρωμα.

Ακολουθώντας τις τελευταίες τάσεις, γεωμετρικά σχέδια, μία αίσθηση από 70s, classic, pastel αλλά και bold χρώματα συνθέτουν την νέα ανοιξιάτικη συλλογή, ενώ το exclusively designed "Sunrise print" κυριαρχεί στην Ready-To-Wear Collection της La Chaîne.

"That captivating feeling of freedom in a spring sunrise!" Αυτό ακριβώς αναζητά η ψυχή μας. Χρώματα, συναισθήματα, σαγηνευτικά τοπία, αξέχαστες στιγμές. Κάθε μέρα είναι μια νέα αρχή, ένα νέο κεφάλαιο στο δικό σας βιβλίο. Σου αξίζει να είσαι ευτυχισμένος, να νιώθεις, να είσαι ελεύθερος, κάθε μέρα, κάθε πρωί.

Η Sunrise Collection υποδέχεται την άνοιξη με ζεστά και χαρούμενα χρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις σας.

Η "Sunrise Collection" θα είναι διαθέσιμη από 7 Απριλίου στο online shop της La Chaîne, αλλά και στο νέο της Concept Store (Σόλωνος 26, Κολωνάκι).