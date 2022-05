Mεταμορφώστε το look σας με τη νέα συλλογή M·A·C x STRANGER THINGS

Κάτι “strange” έρχεται αυτό το Μάιο.

Ανακαλύψτε την πιο ανατρεπτική μέχρι στιγμής σειρά της M·A·C Cosmetics – μια αποκλειστική συνεργασία εμπνευσμένη από τη σειρά του Netflix Stranger Things.Mεταφερθείτε στους διαδρόμους του Hawkins High ή κάντε ένα απόκοσμο ταξίδι μέσα από την ξεχωριστή αυτή συλλογή εμβληματικών αποχρώσεων για τα μάτια, τα χείλη και το πρόσωπο. «Μεγαλώνοντας σε μια μικρή πόλη στη δεκαετία του ’80, ταυτίζομαι απόλυτα με την ατμόσφαιρα και τους χαρακτήρες του Stranger Things» σχολιάζει η Fatima Thomas, Senior Αrtist της M·A·C. «Αυτή η συνεργασία αποτυπώνει τέλεια την ενέργεια της εποχής: ζωντανή, περιπετειώδης και διασκεδαστική».

Η συλλεκτική συλλογή σκοπεύει να σας βυθίσει στην πραγματικότητα της cult αυτής σειράς, από τα χαρακτηριστικά ονόματα των σκιών τα οποία οι fans θα αναγνωρίσουν αμέσως, μέχρι τις limited- edition συσκευασίες, όλα εμπνευσμένα από τους συναρπαστικούς κόσμους της σειράς του Netflix Stranger Things που φέρνουν τις δύο διαστάσεις – τον πραγματικό κόσμο και το Upside Down – σε μια συλλογή.

Μεταμορφώστε τα χείλη σας με το Lipglass / M· A·C x Stranger Things σε φωτεινές και σαγηνευτικές αποχρώσεις, έτοιμες να σας χαρίσουν μια διακριτική, δροσερή λάμψη και μια αιθέρια στιλπνότητα – ή βυθιστείτε σε μια άλλη διάσταση με μια σειρά από απαλές ροζ και burnt red αποχρώσεις ρουζ.

Μπορείτε να αναδείξετε το σχολικό σας πνεύμα με το Hawkins Class of 1986 Palette ή να βρεθείτε στο Upside Down με την The Void Eye Palette η οποία δανείζεται στοιχεία από το ίδιο το βασίλειο του Mind Flayer.

H Human World συλλογή είναι ιδανική για όσους είναι έτοιμοι «να αναβιώσουν το 80’s στυλ τους», αναφέρει ο Dominic Skinner, Global Senior Artist της M·A·C. «Χρησιμοποιώντας την Hawkins Class Of 1986 Eye Palette, ξεκινήστε εφαρμόζοντας την απόχρωση Starcourt Mall σε όλο το βλέφαρο και στη συνέχεια απλώστε την Palace Arcade στην κόγχη του ματιού, κάνοντας blending προς την εξωτερική γωνία. » συμβουλεύει ο Skinner. «Αναμείξτε την απόχρωση Powder Blush / M·A·C x Stranger Things με τη Friends Don’t Lie και απλώστε με φόρα από τα ζυγωματικά στους κροτάφους και πάνω από τo κόκκαλο των φρυδιών και στη συνέχεια ολοκληρώστε την εμφάνιση σας με οποιοδήποτε Lipglass/ M·A·C x Stranger Things επιλέξετε. H αγαπημένη μου απόχρωση, Eerie El, είναι σίγουρο πως θα κάνει το δικός σας Mike να σας ερωτευτεί παράφορα»

Προτιμάτε να εξερευνήσετε τοn κόσμο του Upside Down; «Βυθιστείτε στο κενό και ασπαστείτε την Upside Down πραγματικότητα με χρώματα που θα σας δώσουν τη δύναμη να τα βάλετε με κάθε Demogorgon» αναφέρει ο Skinner. «Απλώστε το Powder Blush / M·A·C x Stranger Things με το He Likes It Cold στα μάγουλα με φορά προς τους κροτάφους και απαλά στις εξωτερικές γωνίες των ματιών σας.» επισημαίνει. «Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την The Void Eye Palette, εφαρμόστε την απόχρωση Code Red στα βλέφαρα, σβήστε προς την κατεύθυνσή των φρυδιών και τονίστε το περίγραμμα το ματιών με την απόχρωση Demogorgon. Δώστε την αίσθηση μιας άλλης πραγματικότητας χρησιμοποιώντας γύρω από τα μάτια τη σκιά The Void – πιο έντονη στη βάση της – σβήνοντάς την απαλά κατά το τελείωμα των φρυδιών. Ολοκληρώστε αυτή την εκρηκτική εμφάνιση

συνδυάζοντας τις αποχρώσεις Lipglass / M·A·C x Stranger Things Marvelous Max και Rockin’ Robin.»

Μείνετε πιστοί σε έναν κόσμο ή αφεθείτε στη σύγκρουση ζωηρών αποχρώσεων και ξεδιπλώστε τα πιο ανατρεπτικά σας looks με τα ειδικά πινέλα 217SES και 140SES από τη συλλογή.

Ποιος κόσμος από το Stranger Things αντικατοπτρίζει την προσωπικότητά σας;