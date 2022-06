«Run For The Oceans» 2022: H adidas και η Parley φέρνουν την αλλαγή ενάντια στην πλαστική ρύπανση

Η adidas για ακόμη μία χρονιά κατέγραψε εντυπωσιακά αποτελέσματα με τη στήριξη των Ελλήνων runners μέσα από τη σημαντική πρωτοβουλία που προστατεύει τους ωκεανούς από την πλαστική ρύπανση.

Το “RunFor The Oceans”, η παγκόσμια πρωτοβουλία της adidas σε συνεργασία με την Parley, τον μη κερδοσκοπικό περιβαλλοντικό οργανισμό που εστιάζει στην προστασία των ωκεανών, επέστρεψε για έκτη συνεχόμενη χρονιά και από τις 23 Μαΐου έως και τις 8 Ιουνίου, ενώθηκε με δρομείς από την Ελλάδα, ώστε όλοι μαζί να φέρουμε την αλλαγή ενάντια στην πλαστική ρύπανση!

Πιο συγκεκριμένα, άνθρωποι από όλη τη χώρα έτρεξαν ή πραγματοποίησαν άλλες δραστηριότητες κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, όπως βάδισμα ή διαδρομές με αναπηρικό αμαξίδιο, καταγράφοντας την προπόνησή τους μέσω της εφαρμογής adidas Running app. Για κάθε 10 λεπτά προπόνησης, η adidas συνέλεξε το ισοδύναμο βάρος ενός πλαστικού μπουκαλιού από ελληνικές παραλίες, απομακρυσμένα νησιά και ακτές.

Τα αποτελέσματα της ενέργειας ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά, καθώς κατάτο διάστημα του “Run For The Oceans”, η adidas κατέγραψε παγκοσμίως 1.889.469 συμμετέχοντες, συγκεντρώνοντας συνολικά τον εντυπωσιακό χρόνο των 3.561.201 ωρών προπόνησης. Σε τοπικό επίπεδο, σημειώθηκαν 15.332 ώρες και 6 λεπτά συνολικής προπόνησης στη χώρα μας, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 28η θέση μεταξύ 243 χωρών.

Ακόμη, η συνεισφορά του running community του brand, των adidas Runners Athens, ήταν για άλλη μια χρονιά πολύ σημαντική, καθώς κατέγραψαν συνολικά 9.730 ώρες και 14 λεπτά προπόνησης κατά τη διάρκεια του “Run For The Oceans”. Τέλος, στο μοναδικό running event που διοργανώθηκε από την adidas κατά την κορύφωση του “Run For The Oceans” στις 2 Ιουνίου στην παραλία Μπατή του Π. Φαλήρου, δήλωσαν συμμετοχή πάνω από 1.400 δρομείς συνολικά, αριθμός ρεκόρ για την πρωτοβουλία-θεσμό της adidas.Τα παραπάνω στοιχεία, είναι μόνο η αρχή του ταξιδιού προς ένα αύριο απαλλαγμένο από την πλαστική ρύπανση και αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά πως όταν δρούμε όλοι μαζί ενωμένοι, μπορούμε να πετύχουμε πραγματικά σημαντικές αλλαγές!

Η adidas ανανεώνει το ραντεβού της για το “Run For The Oceans” του 2023 και δεσμεύεται πως μέχρι τότε θα συνεχίζει να σκέφτεται και να πράττει βιώσιμα μέσα από σημαντικές δράσεις που θα εξελίσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.