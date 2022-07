Έρευνα Μόδας από το GLAMI: Τα trends που θα ήθελαν να «εξαφανίσουν» οι γυναίκες και άντρες καταναλωτές από τη μόδα

Ποιες είναι οι τάσεις της μόδας που δεν θα ήθελαν να ξαναδούν οι λάτρεις του στιλ, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα Fashion (Re)search του GLAMI.

Love them or hate them? Μία ερώτηση συνηθισμένη όταν βρισκόμαστε σε ένα δοκιμαστήριο, όταν κάνουμε διαδικτυακές αγορές ή ακόμη κι όταν παρατηρούμε το outfit του αγαπημένου μας celebrity σε μια οθόνη! Το GLAMI, μία κορυφαία ευρωπαϊκή πλατφόρμα αναζήτησης μόδας, στο πλαίσιο της πιο πρόσφατης έρευνας Fashion (Re)search, συνέλεξε δεδομένα από περισσότερους από 27.000 καταναλωτές σε εννέα διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες – ανάμεσά τους και η Ελλάδα, οι οποίοι είχαν την

ευκαιρία να γίνουν «fashion experts» για μία ημέρα, αναδεικνύοντας τα Dos & Dont’s της ανδρικής και γυναικείας μόδας!

Το GLAMI πιστεύει ακράδαντα και υποστηρίζει πως η μόδα απευθύνεται σε όλους, ανεξάρτητα από το στιλ, την ηλικία ή την εμφάνιση. Ενθαρρύνει κάθε άτομο να νιώθει αυτοπεποίθηση και να εκφράζει τον εαυτό του μέσα από το στιλ του! Βεβαίως, όμως, ποιος δεν θα ήθελε να γνωρίζει ποια είναι τα trends που οι καταναλωτές θα ήθελαν να... εξαφανιστούν από τον χάρτη του γυναικείου και ανδρικού στιλ;

Τα γυναικεία trends που όλοι θέλουν να ξεχάσουν



Τι κι αν οι λευκές κάλτσες συνδυασμένες με μαύρα παπούτσια δίνουν μια ρετρό αισθητική στο ντύσιμό σου, φαίνεται ότι αυτή η τάση που είχε επανεμφανιστεί πριν κάποια χρόνια λόγω της δημοφιλίας του swing χορού, είναι εκείνη που απεχθάνονται περισσότερο οι γυναίκες – στους άντρες, κατατάσσεται δεύτερη. Επόμενη λιγότερο αγαπημένη επιλογή των γυναικών είναι το καλσόν φορεμένο με ανοιχτά παπούτσια και δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε περισσότερο! Αν και ο συγκεκριμένος συνδυασμός επιλέγεται σε πολλά fashion catwalks, πλέον αποδεικνύεται ότι γυναίκες όχι απλώς δεν θέλουν να τον φοράνε αλλά ούτε καν να τον βλέπουν!

Made in the ‘90s! Η αγαπημένη δεκαετία έχει επιστρέψει για τα καλά στη βιομηχανία της μόδας και μαζί της έφερε και τα «κάποτε-αγαπημένα-μας» χαμηλοκάβαλα παντελόνια. Φαίνεται όμως πως το απόλυτο στιλ που επέλεγαν πολλές pop stars, αποτελεί πια μακρινή ανάμνηση και καλό είναι να μείνει στις... αφίσες του παιδικού δωματίου, αφού οι γυναίκες τα κατατάσσουν στην τρίτη θέση των λιγότερων αγαπημένων τους τάσεων.

Από την άλλη πλευρά, οι άνδρες ανέδειξαν στην πέμπτη θέση των λιγότερο δημοφιλών επιλογών, τα oversized ρούχα, παρόλο που αυτά εξακολουθούν να είναι μεγάλο trend στις μέρες μας.

Από τη γνωστή τηλεοπτική σειρά «Παντρεμένοι με παιδιά» μέχρι τους πιο δημοφιλείς ιταλικούς οίκους μόδας, το animal print αποτελεί βασικό στοιχείο εδώ και πολλές δεκαετίες. Βέβαια, οι Ευρωπαίοι άνδρες θεωρούν αυτό το μοτίβο ως το λιγότερο αγαπημένο τους από τη γυναικεία γκαρνταρόμπα, ενώ και οι γυναίκες το κατατάσσουν μέσα στα 5 λιγότερο δημοφιλή patterns. Ωστόσο, είτε συμφωνούμε είτε όχι, το animal print εξακολουθεί να είναι μια από τις μεγαλύτερες τάσεις στον κόσμο της μόδας και στο GLAMI μπορείς να βρεις αμέτρητα ρούχα και αξεσουάρ για να υιοθετήσεις το trend. Η λίστα των 5 λιγότερο αγαπημένων trends του γυναικείου στιλ συμπληρώνεται με άλλη μια τάση των 90s που πλέον δεν είναι τόσο αγαπημένη παρόλο που πολλοί έφηβοι την επιλέγουν και δεν είναι άλλη από τα crop tops και τις τσάντες μέσης. Όχι πολύ καλή εποχή για την επιστροφή των 90s, σωστά;

Τι δεν θα ήθελαν να ξαναφορέσουν οι άντρες;



Τι κι αν πολλοί επιλέγουν αυτόν τον συνδυασμό ως άνετο ή και μοδάτο (!), πλέον οι κάλτσες φορεμένες με σανδάλια είναι στη λίστα των περισσότερο ανεπιθύμητων στιλιστικών επιλογών, με άνδρες και γυναίκες να εύχονται να εξαφανιστεί αυτή η τάση από το ανδρικό ντύσιμο. Παρομοίως, οι ψηλές κάλτσες με μοκασίνια αποτελούν το δεύτερο λιγότερο αγαπημένο trend – μπορεί να φαίνεται cool φορεμένο σε ένα session γκολφ αλλά κανείς δεν το επιλέγει πια για άλλες περιστάσεις.

Η επίδραση της hip hop μουσικής στη βιομηχανία της μόδας μετράει δεκαετίες πλέον, με πολλούς άνδρες καλλιτέχνες αλλά και fashion lovers να προσθέτουν χρυσά αξεσουάρ όπως αλυσίδες και δαχτυλίδια στο ντύσιμό τους, ως μέρος της αισθητικής που αντιπροσωπεύουν. Ωστόσο οι γυναίκες φαίνεται ότι δεν συγκινούνται πλέον από τη συγκεκριμένη τάση.

Ζήτημα άνεσης ή στιλιστική επιλογή; Παρά την ανάπτυξη της βιομηχανία των ανδρικών μαγιό, φαίνεται ότι το εσώρουχο κάτω από μαγιό αποτελεί μια από τις τάσεις που οι καταναλωτές αγαπούν να φορούν και ταυτόχρονα μισούν να βλέπουν! Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες το κατατάσσουν μεταξύ των 5 λιγότερο αγαπημένων trends.

Από τις δουλειές στον κήπο μέχρι την πασαρέλα του οίκου Balenciaga τα παπούτσια Crocs αποτελούσαν πάντα υλικό για στιλιστικές διαμάχες. Μπορούν να φορεθούν στην καθημερινότητα ή είναι προτιμότερο να φοριούνται σε δραστηριότητες του σπιτιού όπως η κηπουρική; Αν ρωτήσετε τους χρήστες του GLAMI, η απάντηση είναι ξεκάθαρη – κρατήστε τα Crocs σας για τον κήπο σας!

Η λίστα των «Bottom 5» ολοκληρώνεται με ακόμα μια τάση των 90s που παρά την άνεση που προσφέρει και το ποσοστό ανδρών που την επιλέγουν, θεωρείται όχι και τόσο stylish! Οι τσάντες μέσης μπορεί να είναι βολικές για τον άνδρα αφού χωρούν το κινητό, τις κάρτες και τα κλειδιά του, αλλά είναι ανάμεσα στις λιγότερο αγαπημένες επιλογές μεταξύ των ανδρών – και των γυναικών, όπως φαίνεται που δεν τις συμπαθούν ιδιαιτέρως.

Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι μέρος του Fashion (Re)search, της έρευνας μόδας του GLAMI που αποτελεί ένα «εργαλείο-κλειδί» για όλους όσους επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις πιο εξειδικευμένες και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το online shopping. Τα αποτελέσματα κάθε έρευνας βασίζονται στην τακτική συλλογή δεδομένων με στόχο να αναδείξουν τα πιο δημοφιλή trends σχετικά με τις διαδικτυακές αγορές.

Μέσα από το www.fashion-research.gr θα ανακαλύψετε μία ολοκληρωμένη καταγραφή της αγοράς της online μόδας, με πλούσιο και αναλυτικό υλικό και πληροφορίες σχετικά με οτιδήποτε έχει να κάνει με το shopping.