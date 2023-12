Το Release Athens 2024 υποδέχεται τους Thievery Corporation & τους Black Pumas

Tην Τρίτη 9 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού

Το Release Athens 2024 υποδέχεται τους Thievery Corporation και τους Black Pumas, την Τρίτη 9 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού, σε μία ημέρα αφιερωμένη στους ήχους της downtempo / dub / electronica και της soul. Γνωστοί και αγαπημένοι του ελληνικού κοινού οι πρώτοι, για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι δεύτεροι, σε μία από τις ελάχιστες εμφανίσεις που θα πραγματοποιήσουν το καλοκαίρι στην Ευρώπη, υπόσχονται να μας χαρίσουν ένα από τα πιο σημαντικά και χορευτικά shows της ερχόμενης χρονιάς.

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Οι Thievery Corporation, το πρωτοποριακό ντουέτο από τη Washington, είναι μια από τις σταθερές αξίες της ηλεκτρονικής μουσικής, εδώ και χρόνια, με μια ανεξάντλητη δεξαμενή επιρροών που ξεκινά από τις παραδόσεις της dub/reggae και φτάνει έως τη jazz και τη bossanova των 60s. Ιδρύθηκαν το 1995, από τον Rob Garza και τον Eric Hilton, και στις δεκαετίες που ακολούθησαν όχι μόνο εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα του είδους, αλλά καθόρισαν την downtempo/trip hop σκηνή με τις καινοτόμες παραγωγές και τα εξαιρετικά τραγούδια τους.

Η πορεία τους ξεκίνησε με το κλασικό πλέον, “Sounds From The Thievery Hi-Fi” (1996), το οποίο έθεσε τα θεμέλια για τον χαρακτηριστικό τους ήχο και για όσα θα ακολουθούσαν. Τα “Mirror Conspiracy” (2000), “Richest Man In Babylon” (2002), “The Cosmic Game” (2005), καθώς και τα πιο πρόσφατα “The Temple of I & I” (2017) και “Treasures From the Temple” (2018), αποθεώθηκαν από τον μουσικό Τύπο, ενώ το ντουέτο κέρδισε ένα αφοσιωμένο κοινό που πλέον τους ακολουθεί σε κάθε τους βήμα.

Στις τρεις δεκαετίες της καριέρας τους, οι Thievery Corporation έγιναν γνωστοί για τις μαγευτικές ζωντανές εμφανίσεις τους, κατακτώντας τις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές του κόσμου, μαγνητίζοντας το κοινό με το προσωπικό και πάντα πολυσυλλεκτικό ήχο τους. Την Τρίτη 9 Ιουλίου, θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε για μια ακόμη φορά ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα του εγχώριου κοινού, σε μια βραδιά εγγυημένης ποιότητας και απόλαυσης.

Oι Black Pumas δημιουργήθηκαν το 2017, στο Texas, από τον τραγουδοποιό Eric Burton και τον κιθαρίστα-παραγωγό Adrian Quesada. Εμφανίστηκαν στο προσκήνιο με το ομώνυμο ντεμπούτο τους το 2019, το οποίο όχι μόνο αναγνωρίστηκε ως μια από τις κορυφαίες κυκλοφορίες της χρονιάς αλλά τους βρήκε και υποψήφιους για Grammy στην κατηγορία “Album of the Year”.

Συνδυάζοντας στοιχεία soul, funk, R&B και ψυχεδελικού ροκ, οι Black Pumas, χάρις τα υπέροχα φωνητικά του Burton και τις αριστοτεχνικές ενορχηστρώσεις του Quesada, κατάφεραν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να συγκεντρώσουν 6 ακόμα υποψηφιότητες για Grammy, να υπογράψουν μερικά από τα κορυφαία τραγούδια των τελευταίων ετών (“Colors”, “Black Moon Rising”, “Fire”) και να πραγματοποιήσουν sold-out περιοδείες σε Αμερική και Ευρώπη.

Φέτος, το γκρουπ ετοιμάζεται για μια νέα παγκόσμια περιοδεία, έχοντας στις αποσκευές του τον πολυαναμενόμενο δεύτερο δίσκο τους που κυκλοφόρησε πριν λίγες εβδομάδες. Το “Chronicles of a Diamond”, είναι ένα εντυπωσιακό νέο βήμα, γεμάτο δύναμη, πάθος και περισσότερη πρωτοτυπία από ποτέ. Τα πρώτα δύο singles του άλμπουμ, “More Than A Love Song” και “Mrs. Postman”, έχουν ήδη ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια streams και έχουν κατακτήσει την κορυφή στο αμερικανικό αλλά και το εγχώριο ραδιόφωνο.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τους Black Pumas στην παρθενική τους εμφάνιση στην Ελλάδα, ανάμεσα στα ελάχιστα shows που θα δώσουν το καλοκαίρι στη Ευρώπη, σε μια βραδιά που θα μας μείνει αξέχαστη.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου στις 12:00 και για περιορισμένο αριθμό προς 33€. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 35€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 120€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands &s tools για όλους

Open-bar

Προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Νova, Public, Ευριπίδης και Viva Spot Τεχνόπολης

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

