Φτιάχνουμε γιορτινές συνθέσεις με Αμαρυλλίδες

Αν βρεθείτε στο δίλημμα της επιλογής φυτού για να διακοσμήσετε το χώρο σας ή να το προσφέρετε τις ημέρες των γιορτών μη διστάσετε να βάλετε την Αμαρυλλίδα πρώτη στη λίστα σας. Φυτό, που η ονομασία του έχει τις ρίζες της στην Ελληνική μυθολογία και τον έρωτα της Αμαρυλλίδας με τον Αλταίονα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασικό για να φτιάξουμε εντυπωσιακές συνθέσεις. Προσωπικά όμως προτιμώ τη επιλογή του βολβού αντί των κομμένων βλαστών. Μπορεί να είναι πιο ακριβή αλλά ένας ανθισμένος βολβός και μεγαλύτερη διάρκεια έχει και κυριαρχεί στο χώρο.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί πως θα τη φροντίζετε αλλά και πως θα φτιάξετε όμορφες συνθέσεις με βάση την Αμαρυλλίδα.

