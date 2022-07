Πώς θα ποτίζονται τα φυτά σας όταν λείπετε για διακοπές

Δεν υπάρχει λόγος πια να φοβάστε ότι θα μαραθούν. Αρκεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω tips

Πότισμα και διακοπές, ο αιώνιος εφιάλτης.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τις δικές μου προτάσεις για το πώς θα ποτίζονται τα φυτά όσο εσείς θα λείπετε για τις καλοκαιρινές σας βουτιές.

Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο και θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη φροντίδα των φυτών σας, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα All About Orchids and Houseplants ή τη σελίδα του στο Facebook ή το κανάλι του

στο YouTube.