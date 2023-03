Σύνδρομο Πυελικής Συμφόρησης: Μπορεί να μην το έχεις ακούσει ποτέ αλλά το έχει το 40% των γυναικών

O πυελικός πόνος είναι κοινός στις γυναίκες αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο να διαγνωστεί. Το Σύνδρομο της Πυελικής Συμφόρησης προκαλεί χρόνιο πόνο εκεί περίπου στο 40% των γυναικών αλλά η ενημέρωση και η ευαισθητροποίηση για το θέμα είναι από ελάχιστη έως μηδενική

Μπορεί να μην έχεις ιδέα τι είναι το Σύνδρομο Πυελικής Συμφόρησης (PVCS), αλλά επηρεάζει την καθημερινότητα πολλών γυναικών στον κόσμο. Ναι, όπως ακριβώς η ενδομητρίωση.

Έρευνα δείχνει ότι το συγκεκριμένο σύνδρομο πλήττει περίπου 1 στις 6 γυναίκες ενώ τις περισσότερες φορές δεν μπορούν να εντοπιστούν τα αίτια που το προκαλούν. Πρόκειται για μία ακόμη (δυστυχώς ανησυχητική) υπενθύμιση ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο σε ό,τι έχει να κάνει με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μιας γυναίκας.

Πρόκειται για μια χρόνια πάθηση που εμφανίζεται σε γυναίκες, κατά την οποία κιρσοί σχηματίζονται μέσα στην περιοχή της πυέλου. Οι κιρσοί είναι διογκωμένες, ελικοειδείς και επιμηκυμένες φλέβες λόγω της φτωχής λειτουργίας τους. Το σύνδρομο συχνά προκαλεί έναν σταθερό, βύθιο πόνο στην περιοχή της πυέλου, που λέγεται ότι επιδεινώνεται σε διαφορετικούς χρόνους και σε διαφορετικές καταστάσεις. Γυναίκες που έχουν γεννήσει, παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες εκδήλωσης του συνδρόμου ενώ οι ειδικοί πιστεύουν ότι μπορεί να είναι η αιτία του πόνου σε έως και 30% των γυναικών με χρόνιο πυελικό άλγος.

Pelvic congestion syndrome is hard to understand - so this video, by Prof Mark Whiteley, uses animations to explain the causes of pelvic venous congestion.#veinhealth #pelviccongestionsyndrome #PelvicCongestion #PCS https://t.co/corpxuRO9X