Μια καμπάνια που αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης, την αξία της αυτοφροντίδας και τη μοναδικότητα κάθε γυναίκας

Η Teleperformance στην Ελλάδα, πιστή και φέτος στο ραντεβού της με τον Pink October, προωθεί την πρόληψη και προσφέρει δωρεάν υπερηχογραφήματα μαστού

Ευτυχώς στις μέρες μας πολλά πράγματα αλλάζουν προς το καλύτερο. Η αποδοχή του σώματος κερδίζει συνεχώς έδαφος και οι γυναίκες, παρά την απαιτητική καθημερινότητά τους και τους πολλαπλούς ρόλους που καλούνται να αναλάβουν, βάζουν σε προτεραιότητα τον εαυτό τους και την υγεία τους. Η πρόληψη σώζει ζωές – μια αλήθεια που πρέπει να υπενθυμίζουμε μέχρι κάθε γυναίκα να προγραμματίσει το δικό της σωτήριο ραντεβού για υπέρηχο και μαστογραφία.

Ο Οκτώβριος δεν είναι μόνο ένας αγαπημένος φθινοπωρινός μήνας, αλλά είναι και αφιερωμένος στην ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού. Κάθε χρόνο λοιπόν, ντύνεται στις ροζ αποχρώσεις και ως Pink October καλεί να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει εκατοντάδες γυναίκες σχετικά με αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα υγείας.





Self-care comes in many shapes

Η Teleperformance στην Ελλάδα συμμετέχει δυναμικά και φέτος στο Pink October, με κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας της «Self-care comes in many shapes». Αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα κάθε γυναικείου σώματος και την αξία της αυτοφροντίδας, η εταιρεία προάγει τη σημασίας της πρόληψης με μια σειρά από ουσιαστικές πρωτοβουλίες.

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2024, πραγματοποιήθηκε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και συγκινητική συζήτηση στο κεντρικό κτήριο της Teleperformance στον Πειραιά με τίτλο «Strength, Survival, and Support: A Panel Discussion on Breast Cancer Awareness». Εργαζόμενοι της εταιρείας είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τις προσωπικές ιστορίες τεσσάρων γυναικών που έχουν έρθει αντιμέτωπες με τον καρκίνο του μαστού. Στο πάνελ συμμετείχε και η Δρ. Σοφία Μπαλαμώτη, ειδική σε θέματα καρκίνου του μαστού, η οποία ενημέρωσε για τους τρόπους πρόληψης και φροντίδας. Οι εμπειρίες που μοιράστηκαν οι συμμετέχουσες πρόσφεραν έμπνευση και δύναμη, υπενθυμίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της υποστήριξης.





Η Teleperformance για 7η χρονιά στο πλευρό του «Greece Race for the Cure»

Λίγες μέρες αργότερα, στις 29 Σεπτεμβρίου 2024, η Teleperformance στην Ελλάδα συμμετείχε για 7η διαδοχική χρονιά ως Χορηγός Εθελοντών στον Συμβολικό Αγώνα Δρόμου & Περιπάτου «Greece Race for the Cure». Ο αγώνας αυτός, που διοργανώνεται από τον σύλλογο Άλμα Ζωής, έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον καρκίνο του μαστού και τη στήριξη των γυναικών που αντιμετωπίζουν την ασθένεια. Φέτος, στο περίπτερο των εθελοντών της εταιρείας φιλοξενήθηκε η Μαραθωνοδρόμος Βασιλική Κωνσταντινοπούλου, η οποία έτρεξε με την ομάδα της Teleperformance στέλνοντας το δικό της μήνυμα δύναμης, επιμονής και αγάπης για τη ζωή.

1.000 δωρεάν υπέρηχοι μαστού για 4η χρονιά

Από την 1η Οκτωβρίου 2024 και για 4η συνεχή χρονιά, η Teleperformance στην Ελλάδα προσφέρει δωρεάν υπερηχογραφήματα μαστού σε 1.000 γυναίκες μέσω της ειδικής σελίδας της εδώ, στο πλαίσιο του Pink October. Με αυτήν την πρωτοβουλία, η εταιρεία θέτει την πρόληψη στο επίκεντρο, δίνοντας τη δυνατότητα σε χίλιες γυναίκες να φροντίσουν την υγεία τους και να προλάβουν τον κίνδυνο.

Παράλληλα, τα τελευταία 12 χρόνια, η Teleperformance προσφέρει δωρεάν υπερηχογραφήματα μαστού στους εργαζομένους της, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου, ενισχύοντας τη δέσμευσή της για τη φροντίδα της υγείας όλων και αποδεικνύοντας ότι η αλληλεγγύη και η ενσυναίσθηση αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της κουλτούρας της.

Ενότητα και στήριξη με το «TP Wears Pink»

Τα τελευταία χρόνια, η Teleperformance στην Ελλάδα πραγματοποιεί μέσα στον Οκτώβρη την πρωτοβουλία «TP Wears Pink», με τους εργαζομένους της να φορούν αποχρώσεις του ροζ και να φωτογραφίζονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, δείχνοντας τη στήριξή τους στον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού. Μέσα από την συμβολική αυτή κίνηση ενότητας και υποστήριξης, οι άνθρωποι της Teleperformance στέλνουν το μήνυμα ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.

Όλες αυτές οι δράσεις της εταιρείας εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική παγκόσμια πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Citizen of the World», που θέτει ως προτεραιότητα την προσφορά στον άνθρωπο και το σύνολο της κοινωνίας.

Κάθε γυναίκα είναι μοναδική, κάθε γυναικείο σώμα είναι μοναδικό και αυτόν τον Οκτώβριο ντυνόμαστε στα ροζ για να το θυμίσουμε σε όλες!

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Teleperformance εδώ και κάνε εγγραφή για έναν δωρεάν υπέρηχο μαστού εδώ.