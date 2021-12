Τι βλέπετε πρώτα στην εικόνα; Πώς η ηλικία σας επηρεάζει το αποτέλεσμα

Οι οπτικές ψεδαισθήσεις και οι αινιγματικές εικόνες μάς βοηθούν να μαθαίνουμε νέα πράγματα για τον εαυτό μας και τους άλλους.

Η σημερινή εικόνα αποκαλύπτει πως η ηλικία μας μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα και αν είστε περίεργοι να μάθετε τι εννοούμε, συνεχίστε την ανάγνωση. Μια νέα έρευνα που διεξήχθη στο Flinders University της Αυστραλίας, προσπάθησε να αποδείξει μια σημαντική θεωρία για την κλασική οπτική ψεδαίσθηση με τίτλο: «Η γυναίκα μου και η πεθερά μου».

H εικόνα, η οποία κάνει τον γύρο του διαδικτύου εδώ και πολλά χρόνια, δείχνει μια νεαρή γυναίκα να κοιτάζει μακριά και το προφίλ μιας ηλικιωμένης γυναίκας με μεγάλη μύτη. Γνωρίζατε ότι η ηλικία σας μπορεί να επηρεάσει αυτό που βλέπετε στο παρακάτω σκίτσο; Σε περίπτωση που έχετε τις αμφιβολίες σας, οι ερευνητές παραθέτουν μερικά σημαντικά συμπεράσματα.

"My Wife and My Mother-in-Law"

