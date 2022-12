Ο viral γρίφος που έχει ρίξει το internet: Εσύ μπορείς να βρεις την κρυμμένη λεοπάρδαλη στην εικόνα;

Χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις όλη σου την παρατηρητικότητα

Οι γρίφοι ακονίζουν το μυαλό και δεν είναι πάντοτε εύκολο να οδηγηθούμε στη λύση τους. Κάποιοι μάλιστα πρέπει να λυθούν σε πολύ σύντομο χρόνο, γεγονός που δείχνει πόσο έχουμε ανεπτυγμένες κάποιες μας ικανότητες. Ο παρακάτω γρίφος δημιουργήθηκε για να σε παιδέψει κι αν τον λύσεις, τότε αυτό σημαίνει ότι είσαι genius.

Μπορείς να βρεις την κρυμμένη λεοπάρδαλη στην παρακάτω εικόνα; Αυτό που χρειάζεται για να τα καταφέρεις, είναι να ενεργοποιήσεις το 100% της παρατηρητικότητάς σου.

Ο παραπάνω γρίφος έχει γίνει ήδη viral στο Twitter και το κλικ ανήκει στον φωτογράφο Hemant Dabi. Όσοι έχουν προσπαθήσει να τον λύσουν, έχουν δυσκολευτεί αρκετά καθώς αυτό που φαίνεται με περισσότερη ευκρίνεια, είναι το χώμα και ένα δέντρο.

Κάποιοι κατάφεραν να εντοπίσουν τη λεοπάρδαλη να κάθεται στο έδαφος ενώ ένας από τους χρήστες σχολίασε: «Μου πήρε 5' για να την εντοπίσω και τελικά τα κατάφερα».

Here more contrast so that you can see it clearly pic.twitter.com/6P8nT6AhaZ