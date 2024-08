Όνειρα: Τι σημαίνει όταν ονειρεύεσαι τον πρώην σου

Και ξαφνικά ξυπνάς και ήταν σα να πέρασες τη βραδιά με τον πρώην σου. Γιατί άραγε ήρθε στα όνειρά σου;

Ένα από τα πιο επαναλαμβανόμενα όνειρα που μπορεί μας αγχώσει είναι όταν, ξαφνικά, ένας πρώην σύντροφος εμφανίζεται από το πουθενά σε ένα όνειρο. Κι αυτό καθόλου δεν έχει να κάνει με το αν δεν είσαι καλά στη σχέση σου. Αυτός ο τύπος βρήκε τον τρόπο του και μπήκε κρυφά στα όνειρά σου.

Ξυπνάς λοιπόν, και συνειδητοποιείς ότι έχεις δει στον ύπνο σου εκείνο το αγόρι που πολύ σε ταλαιπώρησε, ή εκείνη τη σχέση που ήταν τόσο υπέροχη και αρχίζεις να κάνεις ερωτήσεις στον εαυτό σου: “τώρα αυτό γιατί συνέβη;”, “γιατί εμφανίστηκε μετά από τόσο καιρό;”, “μήπως αυτή την παλιά αγάπη δεν την έχω ξεπεράσει;”, “τι άραγε σημαίνει όταν κάποιος ονειρεύεται τον πρώην του;”.

Πρώτα απ 'όλα, είναι σημαντικό να έχεις κατά νου ότι τα όνειρα είναι απλώς όνειρα. Τείνουμε να πιστεύουμε ότι τα όνειρα είναι εκδηλώσεις των υποσυνείδητων επιθυμιών και των πιο εσώτερων παρορμήσεων μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι συνήθως είναι ένα μείγμα από διάφορα συστατικά, από καθημερινές εμπειρίες έως την περίπλοκη επανεπεξεργασία των εμπειριών μας. Γιατί ονειρεύεσαι τον πρώην σου τότε;

1. Έχεις ακόμα συναισθήματα για εκείνον

Μια από τις πιο προφανείς ερμηνείες αυτού του ονείρου είναι το ότι έχεις ακόμα συναισθήματα γι' αυτό το άτομο. Εσύ μπορεί να θεωρείς ότι “you are so over him”, αλλά ορισμένα συναισθήματα μπορεί να είναι λανθάνοντα και να κάνουν την εμφάνισή τους κατά τη διάρκεια του ύπνου. Συχνά, όταν ένα άτομο υπήρξε σημαντικό στη ζωή μας ή έχουμε ζήσει πολλές στιγμές μαζί του, είναι δύσκολο να εξαλείψουμε αυτά τα συναισθήματα από τη ρίζα τους και αυτά επανεμφανίζονται όταν δεν το περιμένεις. Προσοχή: δεν σημαίνει ότι επειδή εξακολουθείς να έχεις συναισθήματα για τον πρώην, δεν σημαίνει ότι θέλεις να επιστρέψεις σε μια σχέση μαζί του. Είναι δύο διαφορετικά τελείως πράγματα.

2. Η σχέση δεν έκλεισε όπως έπρεπε

Είναι σχετικά συνηθισμένο να ονειρευόμαστε έναν πρώην όταν η σχέση δεν τελείωσε όπως έπρεπε. Για παράδειγμα, αν η σχέση τελείωσε απότομα και αισθάνθηκες ότι σε εγκατέλειψε, χωρίς αρκετές εξηγήσεις και χωρίς χρόνο να επεξεργαστείς συναισθηματικά αυτό που συνέβη, είναι φυσιολογικό το μυαλό σου να γυρνάει ξανά και ξανά σε αυτό, να έχει απορίες και να σκέφτεται “τι θα γινόταν αν”. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι σαν να μπλοκάρει το μυαλό και να ξαναζεί αυτή την ιστορία. Αυτό συμβαίνει επειδή το υποσυνείδητό προσπαθεί να βάλει ένα σωστό τέλος μέσα στο όνειρο και να λύσει μια για πάντα αυτή την εκκρεμότητα.

3. Κάτι επανενεργοποίησε τη μνήμη

Το να ονειρεύεσαι τον πρώην σύντροφό σου είναι φυσιολογικό εάν βίωσες πρόσφατα μια κατάσταση που πυροδότησε τη μνήμη σου. Μπορεί να είδες το προφίλ του στα κοινωνικά δίκτυα, να πέτυχες στο δρόμο έναν παλιό κοινό φίλο ή να επισκέφτηκες ένα μέρος που σε έκανε να αναβιώσεις τις αναμνήσεις που περάσατε μαζί. Σε αυτή την περίπτωση, το μυαλό σου απλώς επιστρέφει στο παρελθόν και το διαμορφώνει εκ νέου μέσω των ονείρων.

4. Έχεις προβλήματα στην τωρινή σου σχέση

Όταν τα πράγματα πάνε στραβά στο παρόν, είναι εύκολο να μπεις στον πειρασμό να κοιτάξεις πίσω στις στιγμές που ένιωθες όμορφα. Εάν έχεις προβλήματα με τον τωρινό σου σύντροφο, είναι πιο πιθανό να τον συγκρίνεις με τον πρώην σου, έτσι η μνήμη ενεργοποιείται στο μυαλό σου και εμφανίζεται ξανά στα όνειρά σου. Προφανώς, είναι μια παγίδα στο μυαλό σου που σε κάνει να πιστεύεις ότι το παρελθόν ήταν καλύτερο, ένα φαινόμενο γνωστό στην ψυχολογία ως ρόδινη αναδρομή. Ωστόσο, εφόσον δεν είσαι πλέον μαζί με αυτό το άτομο, είναι προφανές ότι η σχέση δεν ήταν τόσο ειδυλλιακή ή τέλος πάντων υπήρχαν λόγοι σοβαροί για τους οποίους χωρίσατε.

5. Σου λείπει εκείνη η περίοδος της ζωής σου

Το να ονειρεύεσαι έναν πρώην δεν σημαίνει ότι έχεις πάντα στο μυαλό σου αυτό το άτομο. Καθώς μεγαλώνουμε, είναι φυσιολογικό να κοιτάμε πίσω, ειδικά εκείνες τις στιγμές που όλα έμοιαζαν πιο εύκολα, πιο διασκεδαστικά ή χαλαρά. Αν για κάποιο λόγο δεν νιώθουμε στα καλύτερά μας αυτή την περίοδο, αυτές οι αναμνήσεις μπορούν να επιστρέψουν με μεγαλύτερη ένταση, όπως και οι άνθρωποι που σχετίζονται με εκείνη την περίοδο, από φίλους έως πρώην συντρόφους και κατά συνέπεια να εμφανιστούν στα όνειρά μας.

© Unsplash/ Frank McKenna

6. Νοσταλγείς τα συναισθήματα που βιώσατε

Το να ονειρεύεσαι έναν πρώην σύντροφο δεν σημαίνει πάντα ότι νιώθεις κάτι γι' αυτό το άτομο, μπορεί να σημαίνει ότι σου λείπουν τα συναισθήματα που ένιωσες με αυτό το άτομο. Για παράδειγμα, αν είσαι μόνη και ονειρεύεσαι τον πρώην σου, μπορεί να οφείλεται στο ότι σου λείπει μια σχέση. Εάν αισθάνεσαι παγιδευμένη σε μια μονότονη και βαρετή ζωή, μπορεί να ονειρεύεσαι τον πρώην σου επειδή σου λείπει η περιπέτεια και η διασκέδαση. Βασικά, αυτό το άτομο στο όνειρο ενσαρκώνει τα συναισθήματα που σου λείπουν στην τρέχουσα ζωή σου, από το πάθος και τη στοργή μέχρι την ανεμελιά ή τη διασκέδαση.

7. Σου λείπει μια ιδιότητα του πρώην σου

Άσχετα με το γεγονός ότι η σχέση κάποια στιγμή διαλύθηκε, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο πρώην σου είχε κάποια θετικά χαρακτηριστικά που μάλλον ήταν και αυτά που σε τράβηξαν και ενίσχυσαν τη σχέση εκείνη την εποχή. Εάν περνάς μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, είναι πιθανό να σου λείπει ο πρώην σου, αν για παράδειγμα ήταν ένα ευαίσθητο άτομο που σε υποστήριζε. Το να τον ονειρεύεσαι λοιπόν είναι ένα μήνυμα από το υποσυνείδητό σου που σου λέει ότι σου λείπουν κάποια χαρακτηριστικά αυτού του ατόμου.

Πρέπει να ανησυχείς όταν ονειρεύεσαι τον πρώην σου;

Το να ονειρεύεσαι τον πρώην σου δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Αλλά αν αυτά τα όνειρα γίνονται συχνά και αρχίζουν να σου δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα, θα πρέπει να σταματήσεις και να αναρωτηθείς ποια θα μπορούσε να είναι η σημασία τους ή τι προσπαθεί να σου πει το υποσυνείδητό σου. Είναι πιθανό να διαπιστώσεις ότι κάτι δεν πάει καλά στη ζωή σου ή στην τρέχουσα σχέση σου ή τουλάχιστον ότι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε.

Τι λέει ο Φρόιντ γι' αυτό; Πέρα από τη νοσταλγική διάσταση που χαρακτηρίζει αυτό το είδος των ονείρων, η φροϋδική ερμηνεία επικεντρώνεται στον φόβο του να αφήσεις το παρελθόν και να αντιμετωπίσεις το μέλλον. Ο πρώην γίνεται τότε η αναπαράσταση μιας συναισθηματικής διάστασης που έχουμε χάσει και που θα θέλαμε να έχουμε πίσω. Αυτή η συναισθηματική αβεβαιότητα μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο, στην παιδική ηλικία. Η μνήμη του πρώην έρχεται κοντά στα μεγάλα Οιδιπόδεια ερωτήματα σε σχέση με τον πατέρα και τη μητέρα. Θα λέγαμε λοιπόν, ότι ο πρώην παίρνει έτσι μια κρυφή γονική διάσταση.