Πόσες φορές μπορείτε να κάνετε σεξ σε μια ημέρα;

Πόσες φορές θα μπορούσατε να κάνετε σεξ σε μια μέρα; Τρεις, έξι, δεκαοχτώ; Κι όμως δεν υπάρχει όριο. Οι μόνοι περιορισμοί είναι ότι η ημέρα έχει 24 ώρες και ότι οι συχνές επαφές μπορεί να προκαλέσουν πόνο.

Το μόνο πράγμα που γίνεται λίγο περίπλοκο είναι πώς μετράτε κάθε περίπτωση σεξ. Μετράτε και το στοματικό σεξ; Αν μετράτε κάθε οργασμό, μετράτε το δικό σας ή του συντρόφου σας ή και τα δύο;

Ανεξάρτητα από το τι αποφασίζετε να μετρήσετε, κάποιος πιθανότατα έχει ήδη δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το βιβλίο Plays Well in Groups: A Journey Through the World of Group Sex, η ηθοποιός Lisa Spar έκανε ένα παγκόσμιο ρεκόρ όταν είχε σεξουαλική επαφή με 919 άνδρες σε μια μέρα. Και σύμφωνα με το βιβλίο The Wonder Down Under: A User’s Guide to the Vagina μια γυναίκα έκανε ρεκόρ με 222 οργασμούς σε μια μόνο ώρα.

Σε μελέτες που έχουν διεξαχθεί οι συμμετέχοντες έχουν δηλώσει πως το προσωπικό του ρεκόρ ήταν πέντε με οχτώ φορές σε μια ημέρα. Ωστόσο, αρκετοί μοιράστηκαν ότι μετά από την τρίτη φορά, αρχίζουν να βλέπουν φθίνουσες αποδόσεις.

Εάν εσείς και ο / η σύντροφός σας επιθυμείτε να ορίσετε ένα προσωπικό ρεκόρ στο σεξ, τότε μείνετε όλη μέρα στο κρεβάτι, χρησιμοποιείστε λιπαντικά, να παραμένετε πάντα ενυδατωμένοι και φυσικά σταματήστε εάν νιώσετε πόνο.

Τέλος μην ξεχνάτε πως συνήθως η ποιότητα είναι πιο σημαντική από την ποσότητα, ακόμα όταν πρόκειται για το σεξ. Μην παγιδευτείτε στους αριθμούς! Το σεξ θα είναι ίσως πιο ευχάριστο αν απλά εστιάσετε στην απόλαυση.