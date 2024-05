Ποια golden retriever boyfriends; Τώρα, θέλουμε τα αγόρια μας να μοιάζουν με τρωκτικά, αλλά με την καλή έννοια

Ίσως η εποχή των golden retrievers να έφτασε κι επίσημα στο τέλος της. Ίσως, ΙΣΩΣ, τα αγόρια-τρωκτικά να είναι το μέλλον

Η @marieprairiee είχε γράψει στο Twitter την Πρωτομαγιά του ’23 ότι υπάρχουν τέσσερα είδη ομορφιάς σε έναν άντρα -αυτή του αετού, αυτή της αρκούδας, αυτή του σκύλου και αυτή του τρωκτικού. Για να το εξηγήσει, στην πρώτη κατηγορία έβαλε φωτογραφία του Ράιαν Γκόσλινγκ, στη δεύτερη του Χένρι Καβίλ, στην τρίτη του Χιθ Λέτζερ και στην Τέταρτη του Τίμοθι Σαλαμέ. Και είχε τόσο δίκιο.

men are either eagle handsome, bear handsome, dog handsome, or reptilian handsome pic.twitter.com/or8uPZ7tre

Πέρσι, μιλούσαμε για τα golden retriever boyfriends. Πάνε αυτά, τελείωσαν. Τώρα, θέλουμε roden boyfriends. Τα αγόρια-τρωκτικά είναι περισσότερο αδύνατα παρά μυώδη, και τα χαρακτηριστικά τους είναι «πεταχτά». Δεν είναι ο ορισμός του «αντικειμενικά ωραίου», πράγμα που τους κάνει ακόμα πιο σέξι. Κι αν δεν μας πιστεύεις, απλώς δες τους πρωταγωνιστές του Challengers, Τζος Ο’Κόνορ και Μάικ Φάιστ. Είναι σαν να βλέπεις τον Ρόντι (τον αρουραίο από το Flushed Away) και τον Ποντικομικρούλη.

I’m sorry but they’re the guys from Challengers pic.twitter.com/76pUWElEEM