Άντρες πλήρωσαν για να πάνε σε σεμινάριο «Πώς να γίνεις Alpha Male»

Έδωσαν 18 χιλιάδες δολάρια για να τους κάνει bullying ο Δάσκαλος, έτοιμος να πάθει καρδιακή προσβολή από τις φωνές

«Οι ηλίθιοι βρίσκονται ανάμεσά μας. Είναι παντού, προέρχονται από όλες τις κοινωνικές τάξεις, και είναι πάντα έτοιμοι να προκαλέσουν ζημιά στους άλλους και φυσικά και στον ίδιο τους τον εαυτό. Οι ηλίθιοι συνιστούν την πιο επικίνδυνη ομάδα ανθρώπων», γράφει ο Κάρλο Τσιπόλα στο διάσημο βιβλίο του, Οι Βασικοί Νόμοι της Ανθρώπινης Ηλιθιότητας, πίσω στο 1976. Είναι λες και ήξερε τι θα έκαναν κάποιοι στρέιτ άντρες το 2024.

Αυτοί οι στρέιτ άντρες, πρέπει να έχουν διαβάσει μερικές ατάκες του Τζόρνταν Πίτερσον στο ίντερνετ, να είδαν TikToks αυτοβελτίωσης και να θεωρούν ότι ο Άντριου Τέιτ «εντάξει μωρέ, δεν είναι και τόσο κακός». Πρέπει, επίσης, να είναι φανατικοί θαυμαστές του Τζο Ρόγκαν. Και πλήρωσαν 18 χιλιάδες δολάρια για να πάνε σε τριήμερο σεμινάριο, για να μάθουν πώς να γίνουν σωστοί Alpha Males.

Μοιάζει αστείο αλλά δεν είναι. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει τίτλο «The Modern Knight Poject» -επειδή αν έπρεπε να περιγράψουν με δύο λέξεις τους συμμετέχοντες, αυτές θα ήταν «σύγχρονοι ιππότες» – και απευθύνεται σε «άντρες που θέλουν να ζήσουν μία ζωή γεμάτη ολοκλήρωση, σκοπό, οικονομική ελευθερία, και να έχουν μία βαθιά σχέση αγάπης με την οικογένειά τους». Επίσης, τονίζει ότι «είναι μόνο για Επιχειρηματίες, Στελέχη και Ηγέτες που είναι έτοιμη για σοβαρή ΠΡΟΟΔΟ».

Βίντεο που αναρτήθηκε στο X και έγινε viral, μας δίνει μία μικρή γεύση αυτής της εμπειρίας –ή όπως αλλιώς μπορείς να πεις αυτό το πράγμα. Ένας από τους coaches λέει στους εν δυνάμει Alpha Males πως «πάνω από το 60% σας δεν θα ήταν είναι εδώ τη γ*μημένη Παρασκευή, το εγγυώμαι». Τους λέει, έπειτα, ότι βλέπει στα γ*μημένα μάτια τους ότι φαίνεται πως δεν ανήκουν εκεί.

«Καλέ», σκέφτεσαι. «Κάποιος χρειάζεται μία αγκαλιά». Και πριν τελειώσεις τη σκέψη σου, ξεκινά ένα παραλήρημα με πρωταγωνίστρια όχι την Πέγκυ Καρρά, αλλά την αγαπημένη λέξη του Μεγάλου Δασκάλου: γ*μημένο.

«Θα πάρω αυτό το γ*μημένο μαχαίρι από τη γ*μημένη μέση μου και θα χαράξω αυτό το γ*μημένο τατουάζ στο γ*μημένο χέρι μου πριν αφήσω καμία από εσάς, γ*μημένες σκύλες, να έρθετε εδώ την Παρασκευή για να αποφοιτήσετε».

Είναι χειρότερο από βίντεο εκπαίδευσης του ελληνικού στρατού.

Αυτό το πρόγραμμα γίνεται στην Αμερική, οπότε δυστυχώς δεν θα μπορέσουν Έλληνες να έχουν αυτήν την εμπειρία και να γίνουν αρκετά Alpha Males :(

