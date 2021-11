Στην Ελληνική μυθολογία η ροδιά συμβολίζει την αφθονία και τη γονιμότητα. Το ρόδι αποτελεί ένα από τα τρία «ευλογημένα φρούτα» του Βουδισμού, ενώ οι αρχαίοι Αιγύπτιοι το έθαβαν μαζί με τους νεκρούς τους. Όμως, εκτός από σύμβολο το φρούτο αυτό, κυρίως ο χυμός του, έχει πολλά ευεργετικά οφέλη.

Τι θα συμβεί αν πίνετε κάθε μέρα χυμό από ρόδι;

Το ρόδι 2 με 3 φορές περισσότερη αντιοξειδωτική δράση από ότι το κόκκινο κρασί και το πράσινο τσάι. Γι αυτό και καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες και μειώνει το οξειδωτικό στρες, που ευθύνεται για την εμφάνιση πολλών παθήσεων. Τα αντιοξειδωτικά μπορεί επίσης να βοηθήσουν στη μείωση της χρόνιας φλεγμονής στο σώμα σας.

Ενδέχεται να έχει αντικαρκινικές ιδιότητες. Κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι το εκχύλισμα ροδιού μπορεί να αναστείλει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων του μαστού. Επίσης, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Maryland Medical Center, το ρόδι επιβραδύνει την αναπαραγωγή των καρκινικών κυττάρων και μπορεί να επίσπευση το θάνατο τους. Ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, γιατί όλες οι μελέτες έχουν γίνει σε ζώα και όχι σε ανθρώπους.

Μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα της αρθρίτιδας. Ο χυμός από το ρόδι μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του πόνου των αρθρώσεων. Επίσης, μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή που συμβάλλει στην καταστροφή του χόνδρου στις αρθρώσεις, όπου είναι ένας βασικός λόγος για τον πόνο και τη δυσκαμψία που νιώθουν οι πάσχοντες από αρθρίτιδα.

Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο χυμός ροδιού βοηθάει στην καλή υγεία της καρδιάς, μειώνοντας τη συστολική πίεση του αίματος, επιβραδύνοντας την αύξηση του σχηματισμού πλάκας στην αρτηρίες και βελτιώνοντας της ροή του αίματος. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, τα ποντίκια που ήπιαν χυμό ροδιού, παρουσίασαν μείωση της αθηροσκλήρωσης κατά τουλάχιστον 30 τοις εκατό.

Το ρόδι μπορεί να είναι μια πιθανή φυσική θεραπεία για τη στυτική δυσλειτουργία. Και αυτό γιατί χαλαρώνει τα αιμοφόρα αγγεία, αυξάνοντας έτσι τη ροή του αίματος, με αποτέλεσμα να συμβάλει στη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας. Παρόλα αυτά οι μελέτες είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο.

Τέλος, μπορεί να χρειάζεται περισσότερη έρευνα για τις ευεργετικές ιδιότητες του ροδιού, όμως, μέχρι σήμερα, το μέλλον φαίνεται λαμπρό για αυτό το υπέροχο φούξια φρούτο.