Είστε έτοιμοι να κάνετε τα νύχια σας από ξηρά, εύθραυστα, αδύναμα και σκασμένα σε δυνατά, μακριά και υγιή; Είτε το πιστεύετε είτε όχι, ένα από τα καλύτερα κόλπα για να δυναμώσετε τα νύχια σας είναι να ενισχύσετε τη διατροφή σας.

Αυτό που τρώτε μπορεί να επηρεάσει την υγεία των νυχιών σας, επομένως πέρα ​​από την ανανέωση του μανικιούρ σας είναι σημαντικό να θρέψετε και το σώμα σας επαρκώς.

Ποιες τροφές λοιπόν δυναμώνουν τα νύχια σας;

Αυγά

Τα αυγά - συγκεκριμένα οι κρόκοι - είναι μια εξαιρετική πηγή βιοτίνης, παρέχοντας 10 μικρογραμμάρια.

Η βιοτίνη είναι ένα από τα πιο γνωστά θρεπτικά συστατικά για γερά νύχια , βελτιώνοντας το πάχος τους και μειώνοντας το σπάσιμο.

Ωστόσο, φροντίστε να καταναλώνετε μαγειρεμένα αυγά. Τα ωμά ασπράδια αυγών περιέχουν αβιδίνη, μια πρωτεΐνη που συνδέεται με τη βιοτίνη και στην πραγματικότητα παρεμβαίνει στην απορρόφηση. Για το λόγο αυτό, μαγειρεύοντας καλά τα ασπράδια των αυγών σας, το σώμα σας θα απορροφήσει καλύτερα τη βιοτίνη .

Άπαχα κρέατα

Τα νύχια σας αποτελούνται κυρίως από κερατίνη, μια πρωτεΐνη που υπάρχει επίσης στο ανώτερο στρώμα του δέρματος και των μαλλιών σας. Εάν τα νύχια σας είναι εύθραυστα και αδύναμα, μπορείτε να δοκιμάσετε να προσθέσετε περισσότερη πρωτεΐνη στη διατροφή σας , συμπεριλαμβανομένων άπαχων κρεάτων όπως κοτόπουλο, γαλοπούλα και ψάρι.

Επιπλέον, τα άπαχα κρέατα είναι συχνά μια καλή πηγή σιδήρου, ο οποίος είναι απαραίτητος για τη μεταφορά οξυγόνου όλο το σώμα - συμπεριλαμβανομένων των νυχιών σας. Η ανεπάρκεια σιδήρου μπορεί να οδηγήσει σε κοίλα νύχια σε σχήμα κουταλιού ή σε ραβδώσεις στην επιφάνεια.

Το σώμα σας απορροφά καλύτερα τον σίδηρο από ζωικές πηγές, όπως:

άπαχα κρέατα

αυγά

κόκκινο κρέας

Σαρδέλες

Όσον αφορά τις τροφές για υγιή νύχια, μην παραλείψετε τις σαρδέλες. Αυτά τα μικρά ψάρια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Β12, η ​​οποία είναι απαραίτητη για την απορρόφηση του σιδήρου και συμβάλλει στην υγεία των νυχιών. Χωρίς επαρκή βιταμίνη Β12, τα νύχια σας μπορεί να φαίνονται μπλε με σκούρα μελάγχρωση. Ευτυχώς, αυτό είναι συχνά αναστρέψιμο με την αποκατάσταση των επιπέδων της βιταμίνης Β12.

Η βιταμίνη Β12 βρίσκεται κυρίως σε τροφές ζωικής προέλευσης, όπως:

κρέας

πουλερικά

ψάρι

αυγά

μερικές εμπλουτισμένες τροφές φυτικής προέλευσης

Γλυκοπατάτες

Δεδομένου ότι τα αντιοξειδωτικά είναι απαραίτητα για την υγεία των νυχιών (και γενικά), οι γλυκοπατάτες είναι από τις καλύτερες τροφές για δυνατά νύχια. Μία μέτρια γλυκοπατάτα περιέχει το 70 τοις εκατό της ημερήσιας αξίας (DV) βιταμίνης Α. Η βιταμίνη Α δρα ως αντιοξειδωτικό, που εξαλείφει τις ελεύθερες ρίζες, μειώνοντας τη φλεγμονή και τη βλάβη στα κύτταρα.

Επιπλέον, η βιταμίνη Α είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη που μπορεί να βοηθήσει τα φυσικά σας νύχια να παραμείνουν λαμπερά.

Ψωμί ολικής αλέσεως

Τα δημητριακά ολικής αλέσεως είναι πλούσια σε μαγνήσιο, ένα μέταλλο που είναι απαραίτητο για περισσότερες από 300 αντιδράσεις στο σώμα σας. Τούτου λεχθέντος, το μαγνήσιο είναι ένας συμπαράγοντας απαραίτητος για τη σύνθεση πρωτεϊνών . (Όπως ήδη γνωρίζετε, τα νύχια σας είναι φτιαγμένα από πρωτεΐνη.)

Η ανεπάρκεια μαγνησίου μπορεί να οδηγήσει σε κάθετες ραβδώσεις στα νύχια σας. Πολλοί δεν πληρούν τις ημερήσιες ανάγκες τους σε μαγνήσιο, γι' αυτό προσπαθήστε να προσθέσετε περισσότερα δημητριακά ολικής αλέσεως στη διατροφή σας.

Όταν ψωνίζετε ψωμί ολικής αλέσεως, αναζητήστε το «100 τοις εκατό ολικής αλέσεως» ή «αλεύρι ολικής αλέσεως» ως το πρώτο συστατικό. Άλλες καλές πηγές μαγνησίου περιλαμβάνουν τους ξηρούς καρπούς και σπόρους.

Φράουλες

Γνωρίζατε ότι ένα φλιτζάνι φράουλες περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από ένα πορτοκάλι; Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για την παραγωγή κολλαγόνου. Το κολλαγόνο δεν είναι μόνο σημαντικό για την υγεία του δέρματος, αλλά και απαραίτητο για γερά νύχια. Για το λόγο αυτό, μπορείτε να αποφύγετε τα εύθραυστα και σκασμένα νύχια ενισχύοντας την πρόσληψη βιταμίνης C.

Σολομός

Ο σολομός είναι μια από τις καλύτερες πηγές ωμέγα-3 λιπαρών οξέων. Τα λιπαρά οξέα είναι απαραίτητα για να αποτρέψουν τα εύθραυστα νύχια και να τα διατηρήσουν ενυδατωμένα.

Μπόνους: Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα βοηθούν να διατηρήσετε τα μαλλιά σας και το δέρμα σας λαμπερά, επομένως αποτελούν ένα γενικό ενισχυτικό ομορφιάς που μπορείτε να προσθέσετε στη διατροφή σας.

Αν δεν είστε λάτρεις των ψαριών, οι λιναρόσποροι και τα καρύδια περιέχουν επίσης λιπαρά οξέα.

Νερό

Αν και μπορεί να φαίνεται προφανές, κάθε κύτταρο στο σώμα σας χρειάζεται νερό - συμπεριλαμβανομένων αυτών στα νύχια σας. Το πόσιμο νερό διατηρεί τα νύχια σας ενυδατωμένα.

Όπως μπορούμε να καταλάβουμε, ένα από τα καλύτερα βήματα που μπορείτε να κάνετε για να δυναμώσετε τα νύχια είναι να τρώτε τις σωστές τροφές. Συμπεριλαμβάνοντας τακτικά αυτές τις οκτώ τροφές στη διατροφή σας, μπορείτε να βοηθήσετε να θρέψετε το σώμα σας και να υποστηρίξετε τους στόχους σας για την ευεξία και την ομορφιά από μέσα προς τα έξω.