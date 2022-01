Τα σημάδια που δείχνουν ότι σας λείπουν κάποιες βασικές βιταμίνες

Έχετε παρατηρήσει πρόσφατες αλλαγές στη διάθεσή σας, στο δέρμα ή στα επίπεδα ενέργειας σας; Αυτές οι φαινομενικά αβλαβείς αλλαγές θα μπορούσαν να είναι ένα ενδεικτικό σημάδι ανεπάρκειας βιταμινών.

Ακολουθείτε μια ισορροπημένη διατροφή (ή προσπαθείτε, τουλάχιστον!), σημειώνετε πόσες μερίδες φρούτων, λαχανικών, πρωτεϊνών και βασικών θρεπτικών συστατικών λαμβάνετε – όμως τελικά παίρνετε όλες τις βιταμίνες που χρειάζεστε;

Εάν πίνετε μια πολυβιταμίνη κάθε πρωί, πιθανότατα νομίζετε ότι είστε καλυμμένοι. Αλλά οι ανεπάρκειες βιταμινών μπορεί να υπάρχουν, ακόμα και όταν νομίζετε ότι τα κάνετε όλα σωστά.

Η υιοθέτηση μιας υγιεινής, ισορροπημένης διατροφής είναι ο καλύτερος τρόπος για να λάβετε όλες τις βιταμίνες, τα μέταλλα και άλλα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το σώμα σας. Ωστόσο, παρά τις καλύτερες προσπάθειές σας, μπορεί να αντιμετωπίζετε τα συμπτώματα μιας ανεπάρκειας.

Εάν παρατηρείτε κάποιο από τα παρακάτω σημάδια, ήρθε η ώρα να κάνετε ένα check-in των βιταμινών και να δείτε τι μπορεί να λείπει από τη διατροφή σας.

Σκασμένες φτέρνες

Αρκετοί διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν τις σκασμένες φτέρνες. Μπορεί να παρατηρήσετε ότι οι φτέρνες σας σκάνε το καλοκαίρι όταν φοράτε κάθε μέρα σαγιονάρες ή μπορεί να έχετε κάποια λοίμωξη.

Αλλά υπάρχει μια άλλη λιγότερο γνωστή αιτία, και είναι η διατροφή ή μάλλον, αυτό που δεν είναι στη διατροφή σας. Οι σκασμένες φτέρνες μπορεί στην πραγματικότητα να είναι σημάδι έλλειψης βιταμινών. Εάν έχετε ανεπάρκεια των βιταμινών Β3, C ή Ε, μπορεί να αρχίσετε να βλέπετε τις φτέρνες να είναι σκασμένες.

Και οι τρεις αυτές συγκεκριμένες βιταμίνες παίζουν ρόλο στη διατήρηση της υγείας του δέρματός σας, οπότε όταν είναι σε χαμηλή ποσότητα, το σώμα σας δυσκολεύεται να ενυδατωθεί.

Πώς μπορείτε να καταλάβετε ποια βιταμίνη σας λείπει; Εάν έχετε χαμηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, μπορεί να έχετε ξηρό, αφυδατωμένο δέρμα στις φτέρνες σας αλλά και σε άλλα μέρη του σώματός σας.

Αν σας λείπει η βιταμίνη Β3, θα μπορούσατε να αναπτύξετε μια πάθηση που ονομάζεται πελλάγρα που οδηγεί σε σκασμένες φτέρνες. Η πελλάγρα εμφανίζεται μόνο όταν έχετε σοβαρή ανεπάρκεια Β3, αλλά η έλλειψη μπορεί να προκαλέσει και άλλα συμπτώματα όπως δερματικό εξάνθημα, ναυτία ή στοματικές πληγές. Μια μέτρια έλλειψη βιταμίνης Β3 μπορεί να προκαλέσει ξηρό, ερεθισμένο ή κόκκινο δέρμα.

Αναρωτιέστε αν η ανεπάρκεια βιταμίνης Ε είναι αυτό που κρύβεται πίσω από τις σκασμένες φτέρνες σας; Εάν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να προσέχετε για συμπτώματα όπως μυϊκή αδυναμία, προβλήματα όρασης ή αλλαγές και ξηρό, θαμπό δέρμα.

Αλλαγές της διάθεσης

Έχετε περισσότερες κακές μέρες από το συνηθισμένο; Ίσως παρατηρείτε ότι η διάθεσή σας μεταβάλλεται γρήγορα. Εάν δεν αντιμετωπίζετε άλλα προβλήματα, όπως άγχος, αλλαγές ορμονών ή προεμμηνορροϊκό σύνδρομο, τότε η ανεπάρκεια βιταμινών θα μπορούσε να είναι η ρίζα των ξαφνικών αλλαγών της διάθεσής σας.

Η έλλειψη ορισμένων βιταμινών, μετάλλων και άλλων θρεπτικών συστατικών μπορεί φέρει εναλλαγές της διάθεσης ή ακόμα και προβλήματα ψυχικής υγείας.

Επιπλέον η έλλειψη ωμέγα-3 λιπαρών οξέων μπορεί δυνητικά να αυξήσει τον κίνδυνο για κατάθλιψη ή ακόμα και να επιδεινώσει τα συμπτώματά σας εάν ζείτε ήδη με κατάθλιψη. Οι ελλείψεις σε φυλλικό οξύ και μαγνήσιο έχουν επίσης συνδεθεί με κατάθλιψη.

Αιμορραγία ούλων

Εάν τα ούλα σας αιμορραγούν όταν χρησιμοποιείτε οδοντικό νήμα ή βουρτσίζετε τα δόντια σας, ο πιο συνηθισμένος ένοχος είναι συνήθως η ουλίτιδα ή η ασθένεια των ούλων. Αλλά το πρόβλημά σας μπορεί να μην αφορά απαραίτητα τα ούλα σας – σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ούλα μπορεί να αιμορραγούν λόγω έλλειψης βιταμίνης C.

Η βιταμίνη C μπορεί να αρχίσει να επηρεάζει τη στοματική σας υγεία εάν αντιμετωπίζετε μια ήπια ή σοβαρή ανεπάρκεια. Ένα από τα κύρια συμπτώματα του σκορβούτου είναι η αιμορραγία των ούλων, αλλά πρέπει να έχετε αρκετά χαμηλή περιεκτικότητα σε αυτή τη βιταμίνη για να εμφανιστεί το σκορβούτο. Ωστόσο, ακόμα κι αν δεν είστε σε επίπεδα που προκαλούν σκορβούτο, μπορεί να ματώνουν τα ούλα σας.

Σύμφωνα με έρευνες , ακόμη και μια ήπια ανεπάρκεια βιταμίνης C μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για αιμορραγία των ούλων. Μπορείτε να πάρετε άφθονη βιταμίνη C από διαφορετικές πηγές τροφίμων. Οι κίτρινες πιπεριές, το μπρόκολο, οι φράουλες, το λάχανο και τα ντοματίνια είναι μερικά μόνο παραδείγματα πηγών πλούσιων σε βιταμίνη C. Μπορείτε επίσης να τη βρείτε και σε πολλά βότανα όπως το θυμάρι, ο μαϊντανός και η πιπεριά τσίλι.

Αλλαγές στην ποιότητα ή την υφή των μαλλιών

Έχετε παρατηρήσει ότι τα μαλλιά σας δεν είναι ακριβώς όπως ήταν πάντα; Εάν ναι τότε μπορεί να σας λείπουν μερικά θρεπτικά συστατικά. Συχνά, αυτές οι αλλαγές σημαίνουν ότι πρέπει να αυξήσετε το φυλλικό οξύ (ή τη βιταμίνη Β9), να λάβετε περισσότερες βιταμίνες Β12 ή Β6 ή να αυξήσετε την πρόσληψη σιδήρου.

Όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά βοηθούν το σώμα σας να παρέχει οξυγόνο μέσω των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο τριχωτό της κεφαλής σας. Εάν το τριχωτό της κεφαλής σας δεν λαμβάνει αρκετό οξυγόνο, τα μαλλιά σας μπορεί πραγματικά να αρχίσουν να έχουν πρόβλημα.

Επιπλέον, εάν τα μαλλιά σας αραιώνουν ξαφνικά, μπορεί να θέλετε να ελέγξετε την πρόσληψη βιταμίνης D και σιδήρου. Η έλλειψη αυτών των δύο θρεπτικών συστατικών μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη των μαλλιών σας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μια γενικά πιο λεπτή τρίχα.

Αλλαγές στην όραση

Όχι, δεν χρειάζεται να φάτε έναν τόνο καρότα για να διατηρήσετε τα μάτια σας σε καλή κατάσταση. Χρειάζεστε όμως μια συγκεκριμένη ομάδα θρεπτικών συστατικών για να συνεχίσετε να βλέπετε καθαρά, ειδικά σε σκοτεινά μέρη ή με χαμηλό φωτισμό.

Οι βιταμίνες Α, C και Ε είναι όλες βασικές για υγιή μάτια και καλή όραση. Εάν σας λείπει κάποιο από αυτά τα θρεπτικά συστατικά, τα αποτελέσματα μπορεί να εκδηλωθούν με ξαφνικές – ή σταδιακές – αλλαγές στην όρασή σας.

Μια ανεπάρκεια βιταμίνης Α, για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσει μια κατάσταση που ονομάζεται ξηροφθαλμία, η οποία προκαλεί δυσκολία στην όραση τη νύχτα ή σε χαμηλό φωτισμό.

Όταν έχετε χαμηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες C και E, σας λείπουν τα προστατευτικά αντιοξειδωτικά που μπορούν να κρατήσουν τα μάτια σας υγιή καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής σας. Μια ανεπάρκεια σε αυτές τις βιταμίνες μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για καταστάσεις όπως η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και ο καταρράκτης.

Κούραση

Εάν υπάρχει ένα ύπουλο σημάδι ανεπάρκειας βιταμινών που είναι εύκολο να συγχέεται με άλλες ανησυχίες για την υγεία, αυτό είναι η κούραση. Πολλές ασθένειες προκαλούν κούραση, αφήνοντάς σας με λιγότερη ενέργεια και συνεχή αισθήματα εξάντλησης. Η κούραση μπορεί ακόμη και να συσχετιστεί με μια πολυάσχολη, αγχωτική καθημερινότητα.

Αλλά θα μπορούσε επίσης να προκαλείται από ανεπάρκεια θρεπτικών συστατικών και πιθανότατα να χρειάζεται να αυξήσετε την πρόσληψη σιδήρου. Η έλλειψη σιδήρου είναι επίσης γνωστή ως αναιμία (ή σιδηροπενική αναιμία ). Ο σίδηρος είναι υπεύθυνος τη δημιουργία της αιμοσφαιρίνης, η οποία μεταφέρει οξυγόνο σε όλο το σώμα σας. Χωρίς τη σωστή ποσότητα αιμοσφαιρίνης, η καρδιά σας πρέπει να εργαστεί πολύ σκληρά – κάτι που μπορεί να σας κάνει να νιώθετε επιπλέον κούραση.

Για να καταπολεμήσετε την κούραση και την έλλειψη σιδήρου, θα θελήσετε να ενσωματώσετε στη διατροφή σας τροφές όπως το σπανάκι, το μπρόκολο, το τόφου και τα όσπρια.

Μυϊκοί σπασμοί ή κράμπες

Οι σπασμοί των μυών ή οι επώδυνες, έντονες μυϊκές κράμπες μπορεί να είναι σημάδια διατροφικής ανεπάρκειας. Οι ανεπάρκειες ασβεστίου μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο λειτουργίας των μυών σας, μαζί με τα αιμοφόρα αγγεία σας και ορισμένες ορμόνες. Και αν έχετε πολύ λίγο από αυτό το μέταλλο για πολύ καιρό, θα μπορούσατε να καταλήξετε με χαμηλή οστική πυκνότητα, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο για οστεοπόρωση, σπασμένα οστά και άλλες ανησυχίες για την υγεία σας.

Εάν χρειάζεστε περισσότερο ασβέστιο, δεν χρειάζεται να στραφείτε στα γαλακτοκομικά. Σίγουρα, το γάλα, το τυρί και το γιαούρτι είναι πλούσια σε ασβέστιο. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και με τα μη γαλακτοκομικά τρόφιμα όπως οι σαρδέλες, τα σκούρα φυλλώδη πράσινα λαχανικά και τα φασόλια. Τα μαύρα φασόλια είναι μια επιλογή που προσφέρει μεγάλη ποσότητα ασβεστίου.

Η διατροφή είναι πάντα το πρώτο βήμα για να τροφοδοτήσετε το σώμα σας με βιταμίνες, μέταλλα και άλλα βασικά θρεπτικά συστατικά που έχετε ανάγκη. Αλλά μπορείτε επίσης να εντάξετε και συμπληρώματα στη διατροφή σας, εφόσον ανακαλύψετε ότι αντιμετωπίζετε μια σοβαρή ανεπάρκεια.