Εμμηνόπαυση: Μπορεί η καφεΐνη να χειροτερέψει τις εξάψεις;

Καθώς πλησιάζουμε στην εμμηνόπαυση, υπάρχουν πολλές αλλαγές που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.

Ενώ μερικές γυναίκες μετά βίας παρατηρούν τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση, άλλες αντιμετωπίζουν μια σειρά από συμπτώματα που εμφανίζονται και εξαφανίζονται φαινομενικά τυχαία. Και ελπίζοντας να ελαχιστοποιηθούν αυτά τα συμπτώματα, πολλές στρέφονται στη διατροφή. Άλλωστε, το φαγητό έχει σημαντική επίδραση στο πώς νιώθουμε και επίσης μπορούμε να κάνουμε κάποιες διατροφικές αλλαγές σχετικά εύκολα.

Ιστορικά, οι επιστήμονες έχουν παραμελήσει τη μελέτη της εμμηνόπαυσης, επομένως υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες. Αν σκεφτείτε επίσης το γεγονός ότι η βιολογία του καθενός είναι μοναδική, η κατανόηση της διατροφής γίνεται ακόμα πιο δύσκολη.

Μια κοινή ερώτηση είναι εάν πρέπει να μειώσουμε την καφεΐνη στην εμμηνόπαυση.

Το θέμα της καφεΐνης και των εξάψεων δεν είναι ένας τομέας που έχει ερευνηθεί ευρέως, επίσης η εμμηνόπαυση και η υγεία των γυναικών, γενικά, είναι μια σχετικά θολή περιοχή όσο αφορά την έρευνα, παρά το γεγονός ότι η εμμηνόπαυση είναι μια περίοδος που θα περάσουν όλες οι γυναίκες.

Καφεΐνη και εμμηνόπαυση

Μια γενική συμβουλή που επικρατεί είναι ότι θα πρέπει να μειώσετε ή να κόψετε την καφεΐνη κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης.

Αλλά από πού προέρχεται αυτή η συμβουλή; Κατά τη συγγραφή αυτού του άρθρου, βρήκα μια μελέτη από το 2015. Στην εν λόγω μελέτη οι επιστήμονες εξέτασαν περισσότερες από 1.800 γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω. Επίσης όλες είχαν συμπτώματα της εμμηνόπαυσης. Κάθε συμμετέχουσα συμπλήρωσε ένα ερωτηματολόγιο που αφορούσε τα συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένων των αγγειοκινητικών συμπτωμάτων, όπως εξάψεις, εφιδρώσεις, αίσθημα παλμών και κεφαλαλγίες.

Κατά την περιεμμηνόπαυση (ο χρόνος που οδηγεί στην εμμηνόπαυση) περίπου το 75% των γυναικών αναφέρουν ότι έχουν εξάψεις και για κάποιες έρχονται και φεύγουν για 6 μήνες. Ενώ για άλλες, μπορεί να διαρκέσουν έως και 10 χρόνια. Και για μερικές γυναίκες, οι εξάψεις μπορεί να μην σταματήσουν ποτέ.

Οι συγγραφείς της μελέτης του 2015 συνέλεξαν επίσης πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση καφεΐνης, το κάπνισμα και άλλους παράγοντες του τρόπου ζωής.

Τι βρήκαν;

Οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες που κατανάλωναν καφεΐνη ανέφεραν περισσότερα αγγειοκινητικά συμπτώματα. Αλλά όταν εξέτασαν πολλά άλλα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, που επηρεάζουν τον ύπνο, τη λειτουργία του εντέρου και της ουροδόχου κύστης και τη σεξουαλική λειτουργία, η κατανάλωση καφεΐνης δεν έκανε καμία διαφορά. Μάλιστα για κάποια άλλα συμπτώματα, η καφεΐνη συνδέθηκε με βελτιώσεις.

Όμως, παρόλο που οι ερευνητές βρήκαν μια συσχέτιση μεταξύ της πρόσληψης καφεΐνης και κάποιων αγγειοκινητικών συμπτωμάτων, όπως οι εξάψεις, σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, η μελέτη έδειξε επίσης συσχέτιση μεταξύ της πρόσληψης καφεΐνης και λιγότερων προβλημάτων που σχετίζονται με τη διάθεση, τη μνήμη και τη συγκέντρωση στις περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

Μερικοί περιορισμοί της μελέτης

Η συγκεκριμένη μελέτη εξέτασε την κατανάλωση καφεΐνης μόνο σε μια χρονική στιγμή. Και βασίστηκε σε μια απλή ερώτηση ναι ή όχι: "Καταναλώνετε ποτά με καφεΐνη (καφέ, τσάι, αναψυκτικά);" Έτσι μια συμμετέχουσα στην ομάδα του «ναι» μπορεί να πίνει ένα φλιτζάνι τσάι κάθε εβδομάδα, ενώ μια άλλη θα μπορούσε να πίνει 10 κουτάκια αναψυκτικά με καφεΐνη κάθε μέρα.

Ένας άλλος περιορισμός ήταν ότι οι ερευνητές δεν μπορούσαν να υπολογίσουν εάν οι συμμετέχουσες λάμβαναν θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης (HRT). Αυτό είναι σημαντικό γιατί η HRT επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το πόσο τακτικές και έντονες είναι οι εξάψεις.

Επίσης, αξίζει να εξεταστεί η έκταση της διαφοράς στη σοβαρότητα των αγγειοκινητικών συμπτωμάτων μεταξύ των ατόμων που πίνουν καφεΐνη και των ατόμων που δεν πίνουν καφεΐνη.

Τέλος οι συγγραφείς είναι επίσης διστακτικοί και δεν μπορούν να βγάλουν κάποιο συμπέρασμα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί θα πρέπει να συμβουλεύουν τις συμπτωματικές εμμηνοπαυσιακές ή μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες σχετικά με τη χρήση καφεΐνης σε σχέση με τα συμπτώματα.

Υπάρχει κάποια άλλη έρευνα;

Αυτή δεν είναι η μόνη μελέτη μεταξύ καφεΐνης και εξάψεων. Μια μελέτη από το 2011 ακολούθησε μια διαχρονική προσέγγιση, ακολουθώντας μια ομάδα συμμετεχόντων με την πάροδο του χρόνου. Για να γίνει αυτό, οι ερευνητές έλαβαν δεδομένα από τη Study of Women’s Health Across the Nation (SWAN).

Για περισσότερα από 10 χρόνια, οι ερευνητές παρακολούθησαν περισσότερες από 3.300 γυναίκες από πέντε φυλετικές ομάδες στις ΗΠΑ. Κάθε χρόνο, οι επιστήμονες συνέλεγαν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με διάφορους παράγοντες, όπως τον τρόπο ζωής των γυναικών, τη διατροφή και τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης.

Τελικά, η ομάδα δεν βρήκε καμία σχέση μεταξύ της κατανάλωσης καφεΐνης και της εμφάνισης αγγειοκινητικών συμπτωμάτων.

Επίσης, μια άλλη μελέτη του 2018 εξέτασε τα αγγειοκινητικά συμπτώματα σε περισσότερες από 900 γυναίκες ηλικίας 60 ετών και άνω. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση καφεΐνης συσχετίστηκε με αυξημένα αγγειοκινητικά συμπτώματα, αλλά μόνο σε γυναίκες ηλικίας 70 ετών και άνω.

Υπάρχουν και άλλες μελέτες, αλλά είναι γενικά μικρότερες, πράγμα που σημαίνει ότι τα ευρήματά τους μπορεί να μην είναι τόσο έγκυρα.

Χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα; Ναι χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα όχι μόνο όσο αφορά την καφεΐνη, αλλά και την εμμηνόπαυση γενικότερα.

Λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε;

Εάν έχετε πολλά δυσάρεστα συμπτώματα κατά τη μετάβασή σας στην εμμηνόπαυση , η μείωση της καφεΐνης μπορεί να είναι μια εύκολη και αποτελεσματική αλλαγή. Όμως για κάποιες άλλες γυναίκες, η διακοπή του πρωινού καφέ μπορεί να είναι μια πολύ δύσκολη προσαρμογή σε μια ήδη δύσκολη στιγμή.

Ενώ λοιπόν η διακοπή της καφεΐνης δεν θα εξαλείψει εντελώς τις εξάψεις – μόνο η αντικατάσταση των ορμονών σας θα το κάνει – είναι σημαντικό να ακολουθήσετε μια ολιστική προσέγγιση στην εμμηνόπαυση, συμπεριλαμβανομένης της προσοχής στο τι τρώτε και πίνετε.

Αν είστε ο τύπος του ατόμου που απλά δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς καφέ, το να κόψετε την καφεΐνη δεν είναι ρεαλιστικό, μπορείτε όμως να δείτε εάν όντως η καφεΐνη αυξάνει τις εξάψεις και να προσέχετε την ποσότητα που καταναλώνετε.

Γενικά η εγκατάλειψη της αγαπημένης σας καφεΐνης μπορεί να είναι ένα επιπλέον άγχος που δεν χρειάζεται να βάλετε στον εαυτό σας. Το σημαντικό είναι να δείτε τι λειτουργεί για εσάς.