11 τροφές που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου του καρκίνου

Πιθανότατα έχετε ακούσει τη φράση «Φάε το ουράνιο τόξο». Αυτός ο εμπειρικός διατροφικός κανόνας σημαίνει ότι θα ήταν καλό να καταναλώνετε μια μεγάλη ποικιλία φρούτων και λαχανικών, ιδανικά που ποικίλλουν σε χρώμα, για να λαμβάνετε μια σειρά από σημαντικά θρεπτικά συστατικά.

Το να έχετε μια ποικιλία φρούτων και λαχανικών στο πιάτο σας παρέχει στο σώμα σας ένα ευρύ φάσμα αντιοξειδωτικής προστασίας. Τα αντιοξειδωτικά είναι ενώσεις που προστατεύουν τα κύτταρα από βλάβες και έχει αποδειχθεί ότι προστατεύουν το σώμα από τον καρκίνο. Το να καταναλώνετε περισσότερα φυτά μπορεί επίσης να είναι ένας τρόπος για να έχετε ισορροπημένο βάρος, καθώς τα δεδομένα του CDC του 2022 επισημαίνουν ότι τα άτομα που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για αυτούς τους τύπους καρκίνου :

Αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου

Καρκίνος του μαστού (σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες)

Καρκίνος παχέος εντέρου και ορθού

Καρκίνος της μήτρας

Καρκίνους χοληδόχου κύστης

Καρκίνος νεφρού

Καρκίνος στο συκώτι

Καρκίνος ωοθηκών

Καρκίνος στο πάγκρεας

Καρκίνος θυροειδούς

Μηνιγγίωμα (το οποίο το CDC εξηγεί ότι είναι ένας τύπος καρκίνου του εγκεφάλου)

εξηγεί ότι είναι ένας τύπος καρκίνου του εγκεφάλου) Πολλαπλό μυέλωμα, ένας καρκίνος που επηρεάζει το αίμα, τα οστά, το ανοσοποιητικό σύστημα και πολλά άλλα.

Έτσι λοιπόν στο σημερινό άρθρο αποφάσισα να σας παραθέσω μερικά τρόφιμα που μπορούν να βοηθήσουν μείωση του κινδύνου του καρκίνου.

Φρέσκα μούρα

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι είναι πρώτα στη λίστα, αφού τα μούρα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά. Ένας εύκολος τρόπος για να τα καταναλώνετε συχνά είναι να τα καταψύξετε και να τα χρησιμοποιείτε σε smoothies και στο γιαούρτι.

Μπανάνες

Σε μια μελέτη του 2021 στο Frontiers in Oncology, οι αντικαρκινικές ιδιότητες στις μπανάνες έδειξαν πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα για τη δημιουργία φαρμάκων πρόληψης του καρκίνου.

Πορτοκάλια

Η κατανάλωση τους προσφέρει άφθονη βιταμίνη C, φλαβονοειδή και φυτικές ίνες. Και υπάρχει σημαντική έρευνα που δείχνει ότι οι φυτικές ίνες στα τρόφιμα μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου καρκίνου του παχέος εντέρου.

Μήλα

Τα μήλα έχουν μια κατηγορία φυτικών ενώσεων, τις πολυφαινόλες, οι οποίες συνεργάζονται με τα καλά βακτήρια στο έντερο σας για να μειώσουν πιθανώς την πιθανότητα καρκίνου. Μερικές μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση μήλων θα μπορούσε να μειώσει τις πιθανότητες αρνητικού υποδοχέα οιστρογόνων (ER-), ενός τύπου καρκίνου του μαστού.

Αχλάδια

Τα αχλάδια έχουν βιταμίνη C, κάλιο και είναι εξαιρετική πηγή φυτικών ινών. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο, η σύσταση για μια ισορροπημένη διατροφή είναι η κατανάλωση 30 γραμμαρίων φυτικών ινών καθημερινά για τη μείωση του κινδύνου για καρκίνο.

Ντομάτες

Οι ντομάτες είναι πλούσιες σε βιταμίνη C και Α καθώς και βήτα-καροτίνη και λυκοπένιο, ένα είδος καροτενοειδούς. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The American Journal of Clinical Nutrition διήρκεσε 20 χρόνια για να δείξει ότι η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε καροτενοειδή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού. (Το λυκοπένιο έχει επίσης αποδειχθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη.)

Κολοκυθάκια

Τα κολοκυθάκια είναι μια άλλη κατηγορία πλούσια σε καροτενοειδή, ενώ παρέχουν επίσης βήτα-καροτίνη και βιταμίνη C. Σε μια ανασκόπηση του 2020 στο Antioxidants , τα τρόφιμα με καροτενοειδή πιστεύεται ότι συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου καρκίνου του μαστού (αν και οι συγγραφείς δήλωσαν ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα).

Χούμους

Μιλώντας για χούμους, τα ρεβίθια που είναι η βάση για το ντιπ της Μέσης Ανατολής, έχουν φυλλικό οξύ, πρωτεΐνες και διαιτητικές ίνες, που σας κάνουν να αισθάνεστε χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Λάχανο

Αυτό το λαχανικό περιέχει καροτενοειδή και αντιοξειδωτικά, βοηθώντας το σώμα να αποτρέψει τις ελεύθερες ρίζες από το να βλάψουν το DNA που θα μπορούσαν να προκαλέσουν καρκίνο. (Το λάχανο περιέχει επίσης βιταμίνη C, φυλλικό οξύ, ασβέστιο, φυτικές νες και βήτα-καροτίνη.)

Σταυρανθή λαχανικά

Τα σταυρανθή λαχανικά—όπως το μπρόκολο, τα λαχανάκια Βρυξελλών, το λάχανο και το κουνουπίδι—περιέχουν φυλλικό οξύ, βήτα-καροτίνη, βιταμίνη C και διαιτητικές ίνες. (Αυτή η οικογένεια λαχανικών ονομάζεται «σταυρανθή» από τα λατινικά, χάρη στο γεγονός ότι διακλαδίζονται, μοιάζοντας αόριστα με σταυρό.)

Καταρχάς τα λαχανάκια Βρυξελλών περιέχουν βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά και προστατεύουν το σώμα από τις ελεύθερες ρίζες. Και το μπρόκολο περιέχει σουλφοραφάνη, μια ένωση, που μια μελέτη διατροφικής βιοχημείας του 2017 βρήκε ότι μπορεί να προστατεύει από τον καρκίνο του προστάτη, λόγω της ελαχιστοποίησης των μακρών μη κωδικοποιημένων RNA που εμποδίζουν την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων. Επιπλέον, μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nutrition and Cancer διαπίστωσε ότι τα σταυρανθή λαχανικά μπορεί να προστατεύουν από τον καρκίνο των ωοθηκών .

Γλυκοπατάτες

Αυτές οι πατάτες με τη λαμπερή πορτοκαλί σάρκα (αν και μερικές φορές είναι μωβ ή λευκή), είναι μια καλή πηγή βήτα-καροτίνης και φυτικών ινών. Έχουν αντιοξειδωτικά που βοηθούν τον οργανισμό να καταπολεμήσει τις ελεύθερες ρίζες.