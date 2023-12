Έχεις ξηροφθαλμία; Μπορεί να σου λείπει αυτό το σημαντικό θρεπτικό συστατικό

Αυτή η αίσθηση καψίματος και φαγούρας στα μάτια σας θα μπορούσε να είναι ξηροφθαλμία — και μπορεί να προκληθεί από πολλά διαφορετικά πράγματα.

Η ξηροφθαλμία είναι στην πραγματικότητα αρκετά συχνή, επηρεάζοντας πάρα πολλούς ανθρώπους κάθε χρόνο. Συμβαίνει όταν οι αδένες δεν έχουν αρκετά δάκρυα για να λιπαίνουν τα μάτια ή τα δάκρυά δεν λειτουργούν σωστά.

Εάν αντιμετωπίζετε συχνά τα συμπτώματα αυτής της πάθησης, ίσως αξίζει να ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με τη διατροφή σας, καθώς ορισμένες τροφές μπορεί να βοηθήσουν στην ανακούφιση της ξηροφθαλμίας. Στην πραγματικότητα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο θρεπτικό συστατικό που συνδέεται με τη διατήρηση της λίπανσης των ματιών σας - τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα .

Πώς τα ωμέγα-3 μπορεί να βοηθήσουν στην ξηροφθαλμία

Τα ωμέγα-3 είναι ένας τύπος πολυακόρεστου λίπους που συνδέεται με πολλά οφέλη για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της φλεγμονής και της υποστήριξης της υγείας του εγκεφάλου. Κάποιες παλαιότερες έρευνες δείχνουν επίσης ότι αυτό το θρεπτικό συστατικό μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της ξηροφθαλμίας.

Δεν υπάρχουν πολλές τρέχουσες έρευνες που δείχνουν ότι τα ωμέγα-3 βοηθούν στην ξηροφθαλμία. Ωστόσο, κάποια παλαιότερη έρευνα του Οκτωβρίου 2005 στο American Journal of Clinical Nutrition, που αξίζει να αναφερθεί, διαπίστωσε ότι από περισσότερα από 32.000 άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα, εκείνοι που έτρωγαν τα περισσότερα ωμέγα-3 από ψάρια είχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο ξηροφθαλμίας από εκείνους που δεν έτρωγαν κανένα ψάρι πλούσιο σε ωμέγα-3.

Επίσης, δεν υπάρχει πολλή τρέχουσα έρευνα σχετικά με τα ωμέγα-3 και την παραγωγή δακρύων, εκτός από μια παλαιότερη μελέτη του Σεπτεμβρίου 2014 στο Medical Science Monitor , η οποία διαπίστωσε ότι τα ωμέγα-3 λιπαρά βοηθούν στην έκκριση δακρύων και στη σταθερότητα του δακρυϊκού φιλμ, δύο παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στο πόσο καλά λιπαίνονται τα μάτια σας.

Και επιστρέφοντας στη δύναμη καταπολέμησης της φλεγμονής των ωμέγα-3, φαίνεται ότι μπορούν να μειώσουν τη φλεγμονή των βλεφάρων ή της επιφάνειας του ματιού, γι' αυτό και πιστεύεται ότι βοηθάνε στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της ξηροφθαλμίας. Επίσης μπορούν να βελτιώνουν τη λειτουργία των μεϊβομιανών αδένων, οι οποίοι παράγουν έλαια και εμποδίζουν τα δάκρυά σας να στεγνώσουν πολύ γρήγορα.

pexels

Πώς να πάρετε τα ωμέγα-3 από τη διατροφή σας

Εάν ο στόχος σας είναι να ανακουφίσετε την ξηροφθαλμία, το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας είναι υπέρ της κατανάλωσης ωμέγα-3 λιπαρών οξέων από τη διατροφή, αντί να τα λαμβάνετε από ένα συμπλήρωμα. Ενώ η έρευνα για τα χάπια ιχθυελαίου για την ξηροφθαλμία είναι ανάμεικτη, μια μελέτη του Μαΐου 2018 στο The New England Journal of Medicine διαπίστωσε ότι η χορήγηση στους ανθρώπους δόσης 3.000 χιλιοστόγραμμα ωμέγα-3 από χάπια ιχθυελαίου δεν βελτίωσε την ξηροφθαλμία των συμμετεχόντων. Γι' αυτό συνιστώ να εστιάσετε στο να λαμβάνετε ωμέγα-3 από τη διατροφή σας.

Ο καλύτερος τρόπος για να λαμβάνετε ωμέγα-3 λιπαρά είναι φυσικά, τρώγοντας λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, οι σαρδέλες, η ρέγγα, ο τόνος και ο μπακαλιάρος. Μπορείτε επίσης να πάρετε ωμέγα-3 από ορισμένες φυτικές πηγές, όπως λιναρόσπορο, καρύδια, σπόρους chia και edamame.

Ακολουθούν μερικοί νόστιμοι τρόποι για να εντάξετε τροφές πλούσιες σε ωμέγα-3 στη διατροφή σας:

Φτιάξτε ένα φιλέτο σολομού και σερβίρετε μαζί με τα αγαπημένα σας λαχανικά

Βάλτε λιναρόσπορο στη σαλάτα

Πασπαλίστε τους σπόρους chia το πλιγούρι βρώμης, smoothies ή γιαούρτι.

Φτιάξτε ένα πλούσιο σε πρωτεΐνες σάντουιτς με ψωμί, σαρδέλες, μουστάρδα και ξινολάχανο

Ρίξτε καρύδια σε ένα σπιτικό μείγμα με αποξηραμένα cranberries και κομματάκια μαύρης σοκολάτας.

Φτιάξτε μια τονοσαλάτα πλούσια σε ωμέγα-3

Σνακ με βρασμένο edamame ή ρίξτε το σε μια σαλάτα για επιπλέον πρωτεΐνη και ωμέγα-3

Τέλος εάν τα συμπτώματα της ξηροφθαλμίας επιμένουν ή επιδεινώνονται, ήρθε η ώρα να καλέσετε τον γιατρό σας. Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε περιλαμβάνουν ερυθρότητα, ερεθισμό, πόνο και αλλαγές στην όραση ή θολή όραση . Ο γιατρός σας μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τη βασική αιτία της ξηροφθαλμίας σας ή να σας παραπέμψει σε έναν ειδικό που μπορεί.