3 οφέλη της βιταμίνης C & 4 οφέλη της ρετινόλης στην αντιγήρανση

Η βιταμίνη C και η ρετινόλη είναι δύο ισχυρά συστατικά γνωστά για τη μεταμορφωτική τους επίδραση στο δέρμα, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται ως οροί προσώπου και κρέμες νυκτός

Προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα, για αυτό είναι απαραίτητα σε κάθε ρουτίνα περιποίησης που έχει στόχο μια νεανική, λαμπερή επιδερμίδα.

Ας δούμε, πώς λειτουργούν αυτά τα δύο συστατικά για να αναζωογονήσουν το δέρμα σας και να καταπολεμήσουν τα σημάδια γήρανσης.

Βιταμίνη C

Η βιταμίνη C, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, είναι γνωστή για την ικανότητά της να φωτίζει το δέρμα και να το προστατεύει από περιβαλλοντικούς στρεσογόνους παράγοντες. Ένας ορός για ρυτίδες με το συγκεκριμένο συστατικό μπορεί να βελτιώσει την εμφάνιση της επιδερμίδας σας, γιατί η βιταμίνη C:

Ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου, μια πρωτεΐνη που παρέχει δομή και ελαστικότητα στο δέρμα. Τα αυξημένα επίπεδα κολλαγόνου σημαίνουν πιο σφριγηλό, πιο λείο δέρμα με μειωμένες λεπτές γραμμές και ρυτίδες.

Αναστέλλει την παραγωγή μελανίνης, η οποία βοηθά στο ξεθώριασμα των μαύρων κηλίδων και της υπερμελάγχρωσης, οδηγώντας σε πιο ομοιόμορφο τόνο δέρματος. Η τακτική χρήση ενός ορού βιταμίνης C μπορεί να δώσει στο δέρμα μια φωτεινή λάμψη.

Εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες, τα ασταθή μόρια που μπορούν να βλάψουν τα κύτταρα της επιδερμίδας και να επιταχύνουν τη γήρανση. Προστατεύοντας το δέρμα από το οξειδωτικό στρες, η βιταμίνη C το βοηθά να διατηρηθεί νέο και ζωντανό.

Ανακαλύψτε τον ορό προσώπου Revitalift Clinical με καθαρή βιταμίνη C της L'Oréal Paris που μειώνει τη θαμπάδα, τα σημάδια γήρανσης και τους πόρους. Επιπλέον, ο συγκεκριμένος ορός προσώπου με βιταμίνη C, απαλύνει την υφή της επιδερμίδας σας και προστατεύει το δέρμα σας από το οξειδωτικό στρες.

Ρετινόλη

Η ρετινόλη, ένα παράγωγο της βιταμίνης Α, είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά αντιγηραντικά συστατικά. Ένας ορός ή μια κρέμα νύχτας με ρετινόλη μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την υφή και την εμφάνιση της επιδερμίδας σας, γιατί αυτό το ισχυρό συστατικό:

Επιταχύνει τη φυσική διαδικασία ανανέωσης των κυττάρων του δέρματος. Αυτό σημαίνει ότι βοηθά στην αποβολή των νεκρών κυττάρων της επιδερμίδας και προωθεί τη δημιουργία νέων, υγιών κυττάρων, με αποτέλεσμα ένα πιο λείο και εκλεπτυσμένο δέρμα.

Διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου, βοηθώντας στη μείωση της εμφάνισης των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων. Η ικανότητα του κολλαγόνου να διεισδύει βαθιά στο δέρμα το καθιστά ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην καταπολέμηση των βαθύτερων ρυτίδων και της χαλάρωσης της επιδερμίδας.

Αποτρέπει το φράξιμο των πόρων και μειώνει τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των εξανθημάτων. Για αυτό το λόγο είναι ένα ευέλικτο συστατικό για τη θεραπεία της ακμής.

Η τακτική χρήση της ρετινόλης βελτιώσει σημαντικά την υφή του δέρματος, κάνοντάς το πιο απαλό και πιο ανθεκτικό.

Ανακαλύψτε τη Revitalift Laser Pressed της L'Oréal Paris! Μια ενυδατική, ελαφριά κρέμα νύχτας με ρετινόλη και της νιασιναμίδη, που μειώνει ορατά τις ρυτίδες και βελτιώνει τον ανόμοιο χρωματικό τόνο του δέρματός σας. Προσφέρει ορατά αποτελέσματα και βαθιά ενυδάτωση με μια μόλις εφαρμογή.

Πριν την κρέμα νυκτός, εφαρμόστε τον υψηλής αποτελεσματικότητας Revitalift Laser ορό νυκτός που είναι εμπλουτισμένος με 0,2% καθαρής ρετινόλης για ορατή μείωση των πιο βαθιών ρυτίδων και σημαδιών γήρανσης της επιδερμίδας σας. Αυτός ο πανίσχυρος ορός για ρυτίδες, ενυδατώνει άμεσα το δέρμα σας και το κάνει να φαίνεται πιο ελαστικό και ομοιόμορφο.