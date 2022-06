Ο Ιούνιος φέρνει 2 ανάδρομους και 1 Πανσέληνο: Πώς θα επηρεαστούμε (και πώς θα αντέξουμε)

Αλλαγές, αναθεωρήσεις και τεστ αντοχών και σχέσεων, είναι όσα προβλέπονται αστρολογικά

Μπορεί να έχει σημάνει η ανεπίσημη έναρξη του καλοκαιριού, (εντάξει, στις 21/6 η επίσημη), αλλά η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε καταφέρει να αισθανθούμε πολύ τα ανέμελα vibes της εποχής.

Λίγο ο Ανάδρομος Ερμής που πλανιόταν από πάνω μας μέχρι τις 3/6, λίγο όσα συμβαίνουν καθημερινά στον πλανήτη, αισθανόμαστε όλο και πιο κουρασμένοι. Και σίγουρα, αυτό είναι το πιο κατάλληλο μεσοδιάστημα για να αποφορτιστούμε λίγο και να πάρουμε μια ανάσα μετά τη λήξη της επιρροής του αλλά οι αστρολόγοι προειδοποιούν ότι έρχονται δύο ακόμη Ανάδρομοι και μία Πανσέληνος που δεν προβλέπεται ωστόσο να είναι κακή.

🚨 MERCURY IS NO LONGER IN RETROGRADE 🚨https://t.co/CvYvdb047A