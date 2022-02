To TRESemmé μας «ταξιδεύει» στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης για να ανακαλύψουμε τα τρία πιο hot hair looks

Ανακάλυψε και εσύ τα τρία must-have looks, πρόβλεψη της Justine Marjan, Global Stylist του TRESemmé, που θα κυριαρχήσουν το 2022!

Επίσημος χορηγός της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης για 28 σεζόν, το TRESemmé και η Global Stylist του, Justine Marjan, προβλέπουν τα τρία πιο trending hair looks που σίγουρα θα τραβήξουν όλα τα βλέμματα! Εμπνευσμένα από την πολυετή εμπειρία του TRESemmé στην δημιουργία των τάσεων που άφησαν ιστορία στην Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, τα τρία looks φέρνουν τα μαλλιά στο προσκήνιο, και αναδεικνύουν το Υ2Κ trend: τις τάσεις και τα looks που κυριάρχησαν στα 90s και τα early 00s και φέτος κάνουν δυναμικά την επιστροφή τους!

Από τα εμβληματικά blowout looks των 90s όπως τα ανέδειξαν οι σταρ του Hollywood, έως τα spikey buns και τους ατημέλητους κότσους, τα τρία look θα σε γεμίσουν έμπνευση για να αναδείξεις τον ωραιότερο και πιο fashionable εαυτό σου με σύμμαχο σου το TRESemmé και το επαγγελματικών προδιαγραφών αποτέλεσμα που σου προσφέρει!

Είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε; Η Global Stylist του TRESemmé, Justine Marjan μοιράζεται μαζί μας τα βήματα για να δημιουργήσουμε τα 3 πιο trending χτενίσματα του 2022:

Spikey Crown: «Ένα πολύ ωραίο twist σε ένα απλό half-up look, εύκολο να γίνει σε όλους τους τύπους μαλλιών»

Ετοιμάζουμε τα μαλλιά λούζοντάς τα με το σαμπουάν και conditioner TRESemmé Keratin Smooth. Ψεκάζουμε το TRESemmé Keratin Smooth Heat Protect Spray σε νωπά μαλλιά και στεγνώνουμε απαλά με πιστολάκι. Περνάμε τα μαλλιά με σίδερο από τις ρίζες μέχρι τις άκρες, χρησιμοποιώντας μία βούρτσα για sleek αποτέλεσμα. Εφαρμόζουμε τον αφρό TRESemmé Volume & Lift στο μπροστινό μέρος των μαλλιών και στην συνέχεια το χωρίζουμε 4 τμήματα. Χρησιμοποιούμε μια οδοντόβουρτσα ή μια χτένα με λεπτά δόντια για να βουρτσίσουμε κάθε τμήμα στην ίδια ευθεία με τα αυτιά και ασφαλίζουμε με λαστιχάκια. Ψεκάζουμε λακ σε κάθε τμήμα μαλλιών και αφήνουμε να στεγνώσει. Ανάλογα με την πυκνότητα των μαλλιών, τα χωρίζουμε και τα στριφογυρνάμε σε 2 ή 3 μέρη. Στερεώνουμε με ένα τσιμπιδάκι, αφήνοντας μερικές από τις άκρες των μαλλιών ελεύθερες. Ολοκληρώνουμε χρησιμοποιώντας την λακ TRESemmé Flawless Volume.

Model off-duty Βun: «Λατρεύω αυτό το look γιατί μπορείς να το προσαρμόσεις στο δικό σου στυλ. Μπορεί να δείξει από αβίαστο και ατημέλητο μέχρι κομψό και εκλεπτυσμένο. Στόλισέ το με έντονα αξεσουάρ, και θα αποκτήσει την δική σου υπογραφή»!

Ετοιμάζουμε τις μπούκλες λούζοντάς τες με το σαμπουάν και conditioner TRESemmé Keratin Smooth. Ψεκάζουμε σε βρεγμένα μαλλιά τον αφρό TRESemmé Curl Mousse και ανοίγουμε τις μπούκλες για να στεγνώσουν. Εφαρμόζουμε μερικές σταγόνες από το TRESemmé Keratin Smooth Oil στις άκρες των δακτύλων και ξεχωρίζουμε τις μπούκλες με τα χέρια. Τις πιάνουμε στο επάνω μέρος του κεφαλιού, αφήνοντας μερικές τούφες ώστε να πλαισιώνουν το πρόσωπο. Χρησιμοποιούμε ένα λαστιχάκι με γάντζο (bungee) για να τις ασφαλίσουμε. Στρίβουμε τα μαλλιά μας σε έναν κότσο, στερεώνοντας με τσιμπιδάκι. Ολοκληρώνουμε το look μας με την λακ TRESemmé Flawless Volume, προσθέτοντας ένα hair accessory που αναδεικνύει το δικό μας στυλ!

Το εμβληματικό 90s Big Blowout: «Το συγκεκριμένο look κάνει τα μαλλιά να φαίνονται γεμάτα, υγιή και λαμπερά! Βλέπουμε μία έντονη επανεμφάνιση των look με πολύ όγκο, που δεν απαιτούν όμως μεγάλη προσπάθεια».



Λούζουμε τα μαλλιά τα με το σαμπουάν και conditioner TRESemmé Biotin + Repair 7. Εφαρμόζουμε τον αφρό TRESemmé Volume & Lift σε βρεγμένα μαλλιά εστιάζοντας στις ρίζες, και την λακ TRESemmé Flawless Volume από την μέση έως τις άκρες. Στεγνώνουμε με μια στρογγυλή βούρτσα, την οποία στριφογυρνάμε συνεχώς στα μαλλιά μέχρι να τελειώσουμε την κάθε τούφα. Ασφαλίζουμε με τσιμπιδάκια κάθε τμήμα και το αφήνουμε να κρυώσει. Ψεκάζουμε τα μαλλιά με την λακ TRESemmé Flawless Volume. Αφαιρούμε τα τσιμπιδάκια, κάνουμε μασάζ στις ρίζες, τινάζουμε τις μπούκλες και ολοκληρώνουμε χρησιμοποιώντας περισσότερη λακ, εφόσον χρειάζεται.

Το TRESemmé, με τα επαγγελματικών προδιαγραφών προϊόντα του, αποτελεί επίσημο χορηγό της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης για περισσότερα από 10 χρόνια και προβλέπει τις τρεις πιο δημοφιλείς τάσεις του 2022, με την πολύτιμη συμβολή της Global Stylist Justine Marjan.

Ανακάλυψε και δημιούργησε τα hair looks κατευθείαν από τις πασαρέλες της Νέας Υόρκης, γίνε μέρος της απόλυτης New York Fashion Week εμπειρίας και ανέβασε το look σου χρησιμοποιώντας τα hashtag #TRESnyfw και #TRESsquad!

