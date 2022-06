Pure gold radiance nocturnal balm για τόνωση της αποδυναμωμένης επιδερμίδας

Μια νέα λάμψη δημιουργείται και χάρη στη νύχτα γίνεται ατέρμονη.

Η σειρά Pure Gold της La Prairie έχει σχεδιαστεί με μία ειδική φόρμουλα που στόχο έχει να τονώσει την ενέργεια της αποδυναμωμένης επιδερμίδας και ακολουθεί μία προσέγγιση δύο βημάτων. Αρχικά, η σύνθεση του Pure Gold Nocturnal Balm είναι εμποτισμένη με το Αποκλειστικό Κυτταρικό Σύμπλεγμα της La Prairie, ένα ενεργό συστατικό που δίνει νέα ζωή και ενέργεια στην επιδερμίδα, ενώ φέρνει στο προσκήνιο και ένα ισχυρό θρεπτικό συστατικό πλούσιο σε ενέργεια για την επιδερμίδα.

Στη συνέχεια, το Pure Gold Diffusion System ενισχύει τη μετατροπή αυτής της θρεπτικής ουσίας σε ενέργεια, τροφοδοτώντας τη διαδικασία ανανέωσης της επιδερμίδας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε μία σειρά τριών φάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, πρώτα έρχεται η άμεση εναπόθεση σωματιδίων χρυσού στην επιφάνεια της επιδερμίδας για να προσφέρει την εμφάνιση της στιγμιαίας λάμψης. Ακολουθεί μια έντονη έγχυση ενεργών συστατικών αναπλήρωσης σε ελεύθερη μορφή. Η ακολουθία ολοκληρώνεται με μια σταδιακή απελευθέρωση των ενεργών συστατικών αναπλήρωσης που συνδέονται με νανοσωματίδια χρυσού. Κάθε βράδυ, η επιδερμίδα αναζωογονείται και αναπληρώνεται, με τη συλλογή Pure Gold να αποκαθιστά τα σημάδια του χρόνου έως το επόμενο πρωί. Μια νέα λάμψη δημιουργείται και χάρη στη νύχτα γίνεται ατέρμονη.

Η νυχτερινή τελετουργία της συλλογής Pure Gold ξεκινά με τη χρήση της πέτρας νυχτερινού μασάζ – ένα εξαιρετικής ποιότητας μάρμαρο που συνοδεύει το Pure Gold Radiance Nocturnal Balm. Μετά τον καθαρισμό και την τόνωση, το Pure Gold Radiance Concentrate, ή εναλλακτικά μια μικρή ποσότητα από το Pure Gold Radiance Nocturnal Balm, εφαρμόζεται στην επιδερμίδα ως βάση για την καθηλωτική τελετουργία.

Ακολουθεί μια σειρά από εξειδικευμένες κινήσεις μασάζ με τη χρήση της δροσιστικής πέτρας για την τόνωση της μικροκυκλοφορίας και της λεμφικής ροής, μια απολαυστική διαδικασία που επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία της ενέργειας και την ανταλλαγή θρεπτικών συστατικών και οξυγόνου στην επιδερμίδα, αυξάνοντας παράλληλα τη λεμφική αποστράγγιση και καταπραΰνοντας τους μύες του

προσώπου απομακρύνοντας την ένταση της καθημερινότητας. Μετά την ολοκλήρωση του νυχτερινού μασάζ, εφαρμόζεται η κρέμα ματιών Pure Gold Radiance Eye Cream για να ακολουθήσει το Pure Gold Radiance Nocturnal Balm.

Εμπνευσμένη από τη λάμψη της ανατολής, η πλούσια, λαμπερή σύνθεσή του, σε χρώμα σαμπάνιας, αγκαλιάζει την επιδερμίδα. Το χαρακτηριστικό άρωμα της συλλογής Pure Gold ενισχύει τη λαμπερή εμπειρία αφήνοντας την επιδερμίδα αναζωογονημένη, ανανεωμένη και εμπλουτισμένη.

ΜΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ

Η La Prairie επιμηκύνει την εμπειρία και τη λάμψη της «χρυσής ώρας», συστήνοντας τα πρώτα επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία της. Το μεταλλικό περίβλημα και το καπάκι κάθε δημιουργίας έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούνται για πάντα. Μόνο τα λεπτεπίλεπτα, ανακυκλώσιμα γυάλινα φιαλίδια που περιέχουν τις συνθέσεις, μόλις αδειάσουν, προορίζονται να αντικατασταθούν από νέα. Ο σχεδιασμός του δοχείου είναι η επιτομή της σχεδίασης και της λειτουργικότητας: ένα συρόμενο κάλυμμα γλιστράει σε τροχιά τόξου παρόμοια με την τροχιά του ήλιου για να αποκαλύψει την πέτρα νυχτερικού μασάζ που εσωκλείεται στο πάνω μέρος της συσκευασίας.

ΜΙΑ ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Η La Prairie επεκτείνει τη συνεργασία της με την γεννημένη στο Χονγκ Κονγκ καλλιτέχνιδα Carla Chan, συνεχίζοντας μια συνεργασία που ξεκίνησε για το λανσάρισμα της συλλογής Pure Gold το 2021 και συνεχίζει έως και σήμερα.

Η Carla Chan πέρασε μια εβδομάδα σε μια καλλιτεχνική κατοικία στο La Becque του Montreux για να αιχμαλωτίσει την πρωινή λάμψη που αναδύεται από το νυχτερινό ορυκτό τοπίο, η οποία καταλήγει στις όχθες της πιο εμβληματικής λίμνης της Ελβετίας. Σε αυτό το μοναδικό μέρος, η Carla Chan ανέπτυξε ένα συναισθηματικό έργο εμπνευσμένο από τη φύση.

Το “Through the Fields of Dawn” αποτελεί μια έκθεση που συνδυάζει ψηφιακά μέσα, τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας και μεταλλικά στοιχεία γλυπτικής και αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια του Art Basel Hong Kong τον Μάρτιο του 2022 στο Tai Kwun, ένα εμβληματικό κέντρο κληρονομιάς και τεχνών. Η έκθεση αποτελεί ένα μέρος της αποστολής της La Prairie να ενθαρρύνει τις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές ανταλλαγές με ένα ευρύ κοινό, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την υποστήριξη της μάρκας σε γυναίκες καλλιτέχνες από διαφορετικούς πολιτισμούς, οπτικές και μορφές τέχνης. Μετά το Χονγκ Κονγκ, το έργο της Carla Chan θα παρουσιαστεί στο La Prairie Lounge στο Frieze New York τον Μάιο.