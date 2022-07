Η L'ORÉAL PROFESSIONAL PRODUCTS ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΑ WOMEN EMPOWERMENT AWARDS

Η L'Οréal Professional Products και ο οργανισμός Women On Top βραβεύτηκαν με το χάλκινο βραβείο στα Women Empowerment Awards που διοργανώνονται για πρώτη φορά φέτος από την Boussias Communications.

Την διάκριση απέσπασε το πρόγραμμα προσωπικής, επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής ενδυνάμωσης γυναικών του κομμωτικού κλάδου, Be your Best, που αναδείχτηκε το καλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μάθησης και ανάπτυξης στην κατηγορία «Καλύτερες Πρωτοβουλίες». Τα βραβεία αυτά αξιολογούν με κριτήρια την γυναικεία ενδυνάμωση και τις ίσες ευκαιρίες στον επαγγελματικό τομέα και την εκπαίδευση.

Η L'Oréal Professional Products για περισσότερα από 110 χρόνια στέκεται στο πλευρό των κομμωτών και των κομμωτριών. Ως ηγέτης στο χώρο της ομορφιάς φροντίζει να επενδύει συστηματικά στην επαγγελματική ανέλιξη και την εκπαίδευσή τους. Με στόχο την συνεχή ενδυνάμωση των γυναικών και την θετική συνεισφορά στον κλάδο της κομμωτικής, δημιουργήθηκε το πρώτο πρόγραμμα προσωπικής, επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής ενδυνάμωσης, “Be your Best”. Το πρόγραμμα αυτό, υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του οργανισμού Women Οn Top με σκοπό την περαιτέρω επιμόρφωση, εξοικείωση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των γυναικών του κλάδου, προκειμένου να εξελίξουν το προσωπικό και επαγγελματικό τους μέλλον.

Η Μαρία Κοράλη, Γενική Διευθύντρια του Κλάδου Επαγγελματικών Προϊόντων της L’Oréal Hellas δήλωσε: «Σε συνεργασία με τον οργανισμό Women On Top, δημιουργήσαμε το πρόγραμμα Be your Best, έχοντας ώς στόχο να ανταποδώσουμε την φροντίδα που μοιράζουν απλόχερα οι γυναίκες του κομμωτικού κλάδου και να προσφέρουμε σε εκείνες με την σειρά μας, τα εργαλεία ώστε να τις ενδυναμώσουμε σε προσωπικό, επιχειρηματικό και χρηματικοοικονομικό επίπεδο. Αποτελεί μια πολύ σημαντική προσπάθεια, αν σκεφτούμε ότι οι γυναίκες αυτές αποτελούν και την πλειοψηφία του κλάδου και συνεπώς ενισχύουμε και αναβαθμίζουμε με αυτόν τον τρόπο, συνολικά τον κομμωτικό κλάδο».

Η Στέλλα Κάσδαγλη, Συνιδρύτρια του Οργανισμού Women On Top δήλωσε: «Όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα αυτό, αναρωτιόμασταν πως μια εταιρεία σαν την L’Oréal που δουλεύει με γυναίκες για τις γυναίκες, μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο για την ενδυνάμωση τους. Το αποτέλεσμα ήταν ένα τεράστιο μάθημα για εμάς, στο Women On Top, γιατί συνειδητοποιήσαμε ότι η ενδυνάμωση των γυναικών δεν σχετίζεται με όσα έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Χρειάζεται να αλλάξουμε πράγματα, γιατί αυτά που κάναμε μέχρι τώρα βασίζονταν σε μια ανισότητα που υπάρχει στην κοινωνία. Ευχαριστούμε επομένως την L’Oréal και όσους προσπαθούν να αλλάξουν πράγματα και να κάνουν κάτι πιο δύσκολο, κάτι παραπάνω».