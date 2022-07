Καλεσμένοι σε μια ειδική περίσταση; Το MODIVO δίνει τη λύση με αμέτρητες fashion επιλογές

Φόρεμα ή κοστούμι; Μινιμαλισμός ή μαξιμαλισμός; Εκκεντρικό σχέδιο ή μονόχρωμο ύφασμα; Όταν επιλέγεις ένα outfit για μια ειδική περίσταση, υπάρχουν διλήμματα που δυσκολεύουν την απόφαση.

Για να βρεις το τέλειο ρούχο για υπέροχες εξόδους, αξίζει να ανακαλύψεις όλες τις εναλλακτικές που διαθέτει το MODIVO με τεράστιο εύρος επιλογών. Έτσι, σε μία μόνο ιστοσελίδα θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να δημιουργήσεις ένα πανέμορφο ντύσιμο.

Less is more

Αν προτιμάς τον μινιμαλισμό, μάλλον ψάχνεις για απλά σχέδια και ομοιόμορφα σύνολα. Ωστόσο, για τέτοιες εμφανίσεις αξίζει να επιλέξεις ένα έντονο χρώμα, ένα παστέλ κοστούμι Rage Age ή ένα neon φόρεμα Simple που θα σε κάνει όχι μόνο να ξεχωρίσεις από τους άλλους καλεσμένους, αλλά θα σου φτιάξει κιόλας τη διάθεση, σύμφωνα με την αρχή του Dopamine Dressing. Ένα μινιμαλιστικό κομμάτι αποκτά μια νέα όψη αν το τονίσεις με έντονα χρώματα. Αν σου αρέσει να πειραματίζεσαι με το στυλ σου, προτίμησε το color blocking, δηλαδή τον συνδυασμό αντίθετων χρωμάτων σε ένα outfit – εφόσον όλα επιτρέπονται στην μόδα.

Πουά και ριγέ

Αν όλα τα είδη των μοτίβων τραβούν την προσοχή σου όταν ψάχνεις ένα outfit για μια ειδική περίσταση, τότε θα βρεις πολλά από αυτά στο MODIVO.GR. Τα γεωμετρικά σχέδια στα φορέματα και τα υφάσματα εμπλουτισμένα με φλοράλ μοτίβα όχι μόνο δείχνουν υπέροχα στους γάμους και σε άλλες περιστάσεις, αλλά επίσης, με τη σωστή εφαρμογή στη σιλουέτα, μπορούν να κρύψουν τυχόν ατέλειες και να τονίσουν την ιδιαιτερότητά της. Το φόρεμα Twinset με λαιμόκοψη V και έθνικ μοτίβο αδυνατίζει τη σιλουέτα και την κάνει να φαίνεται ανάλαφρη, ενώ το φλοράλ μοτίβο στο φόρεμα Dixie προσθέτει κομψότητα που σε συνδυασμό με διακριτικά πέδιλα, θα είναι τέλειο για ένα πάρτι στον κήπο. Τα γεωμετρικά μοτίβα έχουν τελειοποιηθεί από τη μάρκα Marella, όπου θα βρεις outfit με πολύχρωμες ρίγες και μαγευτικά prints.

Η λεπτομέρεια έχει σημασία

Όταν επιλέγεις ένα φόρεμα ή μια ολόσωμη φόρμα, δώσε προσοχή όχι μόνο στο σχέδιο, αλλά και στις λεπτομέρειες, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν τον χαρακτήρα του look σου. Τις τελευταίες σεζόν, στις πασαρέλες των μεγαλύτερων σχεδιαστών παρατηρείται μια τάση συνδυασμού υλικών και υφών – που μεταμορφώνει το look σε μοναδικό και απροσδόκητο. Το layer φόρεμα Patrizia Pepe δεν είναι μόνο μια επιλογή για τις τολμηρές γυναίκες καθώς ο συνδυασμός ενός κλασικού σχεδίου με μια πρόσθετη διάφανη επικάλυψη λεπταίνει τη σιλουέτα και προσθέτει σεξαπίλ. Όσον αφορά τις λεπτομέρειες, αξίζει να δώσεις έμφαση στις γυαλιστερές προσθήκες. Ο συνδυασμός ενός κλασικού πατρόν με γυαλιστερές λεπτομέρειες στο κοκτέιλ φορέμα του οίκου Rinascimento είναι η τέλεια επιλογή για μια βραδινή έξοδο. Η λάμψη μπορεί να δοθεί και από τα αξεσουάρ, όπως στην περίπτωση του φορέματος Liu Jo με τη διακοσμητική αλυσίδα. Κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία, γι' αυτό και ανάμεσα στις προτάσεις για outfits για ειδικές περιστάσεις θα βρεις πολλούς φιόγκους, απλικέ και βολάν. Μη φοβάσαι να πειραματιστείς και να εκφραστείς, ακόμη και σε ένα οικογενειακό πάρτι.

