Το πρόγραμμα του Greek Maritime Golf Event 2022

Το Greek Maritime Golf Event, το καλύτερο τουρνουά γκολφ στην Ελλάδα σύμφωνα με τα Sports Marketing Awards, βρίσκεται προ των πυλών για 8η χρονιά και αναμένεται να συγκεντρώσει και πάλι διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας, στις 8-11 Σεπτεμβρίου 2022, στην Costa Navarino, στη Μεσσηνία.

Διήμερη αγωνιστική δράση σε νέα γήπεδα

Η φετινή διοργάνωση θα διεξαχθεί με ένα νέο αγωνιστικό format καθώς οι συμμετέχοντες θα διεκδικήσουν τις πρώτες θέσεις σε έναν διήμερο αγώνα shotgun scramble. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου στις 10:00 π.μ., στο The Hills Course και τα τελικά αποτελέσματα θα προκύψουν από τη δεύτερη αγωνιστική ημέρα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου στις 10:00 π.μ., στο International Olympic Academy Golf Course.

Περισσότερα από 100 ανώτατα στελέχη της ναυτιλίας θα παίξουν στα δύο νέα signature γήπεδα 18 οπών, που έχουν σχεδιαστεί από τον δύο φορές πρωταθλητή Masters και θρύλο του Ryder Cup, José María Olazábal στο Navarino Hills. Οι παίκτες θα αγωνιστούν σε ένα ειδυλλιακό τοπίο με ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών με εκπληκτική θέα στο Ιόνιο πέλαγος, στον ιστορικό κόλπο του Ναυαρίνου και στο γραφικό λιμάνι της Πύλου, προκειμένου να διεκδικήσουν τις τρεις πρώτες θέσεις στη γενική κατάταξη, ενώ θα υπάρξουν και ειδικές βραβεύσεις για εκείνους που θα σημειώσουν τις καλύτερες επιδόσεις στις ειδικές κατηγορίες Longest Drive και Closest to the Pin.

Μαθήματα γκολφ στο The Dunes Course

Οι μη συμμετέχοντες στο τουρνουά θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα γκολφ το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου στις 12:00μ.μ. και να λάβουν μέρος στο putting competition που θα πραγματοποιηθεί στο The Dunes Course.

Cocktail by Marine Tours

Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου η διοργάνωση θα υποδεχτεί τους συμμετέχοντες στο Cocktail by Marine Tours στις 19:00 μ.μ.

Γκολφ για καλό σκοπό

To Greek Maritime Golf Event θα ενισχύσει φέτος μέσα από τις δράσεις του την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία HOPEgenesis. Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της βραδιάς απονομής των φετινών βραβείων, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν το ποσό που επιθυμούν απευθείας στον ειδικό χώρο που θα έχει διαμορφωθεί. Το ποσό που θα συλλέξει συνολικά η διοργάνωση θα διατεθεί στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία HOPEgenesis, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας και ασχολείται με το θέμα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα έχοντας ως αποστολή της να παρέχει ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη και φροντίδα σε γυναίκες από τη στιγμή που μένουν έγκυες έως τη μέρα του τοκετού τους. Περισσότερες πληροφορίες για τη HOPEgenesis: www.hopegenesis.org

Σπουδαίες ναυτιλιακές εταιρείες δίνουν δυναμικό «παρών»

Στο Greek Maritime Golf Event συμμετέχουν μερικές εκ των κορυφαίων ναυτιλιακών εταιρειών από την Ελλάδα και την Κύπρο καθώς και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που στηρίζουν τη διοργάνωση.

Official Clothing Partner η Under Armour

Φιλοδοξώντας να κάνει όλους τους αθλητές καλύτερους μέσα από το πάθος, τον σχεδιασμό και τη διαρκή ανάγκη για καινοτομία, η Under Armour προσφέρει ευρεία γκάμα τεχνολογικών προϊόντων ένδυσης και υπόδησης για τον everyday & professional athlete. Από τη ίδρυσή της στο σήμερα, η Under Armour στέκεται πρωτοπόρος στον τομέα των performance τεχνολογικών προϊόντων με εξοπλισμό ειδικά σχεδιασμένο για να διατηρεί τους αθλητές δροσερούς, στεγνούς και ανάλαφρους στη διάρκεια της προπόνησης. Δηλώνει σταθερά και δυναμικά το παρόν σε αθλητικές διοργανώσεις, αγκαλιάζοντας κάθε μορφής άθληση.

Platinum Sponsor της διοργάνωσης είναι η IRI/The Marshall Islands Registry.

Golden Sponsors είναι οι Mainline Shipping Company, Jotun Hellas και Onego Shipping Company.

Silver Sponsors είναι οι DNV, Arrow Hellas και Marine Tours.

Official Sponsor είναι η Optima Shipbroking.

Official Supporters είναι οι Standard Club, Bacardi και Εστιατόριο Ποσειδωνία.

Το Greek Maritime Golf Event, διοργανώνεται από την Birdie Events και αποτελεί πρωτοβουλία του αναγνωρισμένου Έλληνα PGA golfer, Θάνου Καραντζιά. Το Golf Production έχει αναλάβει το πολυβραβευμένο sports marketing agency της ActiveMedia Group. Tο τουρνουά απευθύνεται αποκλειστικά σε διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας.

Official Beauty Partner της διοργάνωσης είναι η Messinian Spa.

Official Water της διοργάνωσης είναι το Minoa Water.

Partners της διοργάνωσης είναι οι Karalis Beach Hotel, Hellenic Grocery, Spitiko, Kayak και Άθη Ρόδι.

Audio Visual Partner είναι η Boo Productions.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ.

Hashtags: #greekmaritimegolfevent #costavarino #navarinohills