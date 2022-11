Μήπως εργάζεσαι πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή και νιώθεις τα μάτια σου βαριά και κουρασμένα;

Θαμπή όραση, φαγούρα, ξηρότητα και αίσθηση καύσου στα μάτια; Τι μπορεί να φταίει;

Περνάς πολλές ώρες της ημέρας μπροστά από μια οθόνη; Εργάζεσαι σε υπολογιστή αρκετές ώρες, χρησιμοποιείς το κινητό σου και το tablet για να μιλάς με φίλους/οικογένεια αλλά και να ενημερώνεσαι; Έχουν αυξηθεί η ώρες που παρακολουθείς τηλεόραση;

Λόγω των παραπάνω, ίσως νιώθεις συχνά τα μάτια σου στεγνά, να είναι κόκκινα και να τσούζουν χωρίς λόγο. Πολλές φορές μπορεί να δακρύζεις ή να θολώνει η όρασή σου. Δεν υπάρχει λόγος σοβαρής ανησυχίας. Όλα τα παραπάνω μπορεί να είναι συμπτώματα ξηροφθαλμιας¹,2.

Σήμερα, οι αιτίες της ξηροφθαλμίας μπορεί να είναι πολλές. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ξηροφθαλμίας διαδραματίζει η πολύωρη χρήση του υπολογιστή και άλλων οθονών (tablet, κινητά, τηλεόραση) καθώς και η ξηρή ατμόσφαιρα . Όταν περνάμε πολλές ώρες σε κλιματιζόμενους χώρους (είτε με θέρμανση είτε με ψύξη), η ατμόσφαιρα γίνεται ξηρή και μη φιλική για τα μάτια μας.

Πώς να αντιμετωπίσετε την ξηροφθαλμία αποτελεσματικά:

Η ξηροφθαλμία είναι μια χρόνια κατάσταση που προκαλεί ξηρότητα και ερεθισμό στα μάτια. Mε μερικές απλές κινήσεις, όμως, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και να μην σας περιορίζει στην καθημερινότητά σας.

Η ξηροφθαλμία είναι μια συχνή ασθένεια στις μέρες μας, καθώς επηρεάζει το ¼ περίπου του πληθυσμού παγκοσμίως.

Προκαλείται όταν το μάτι δεν παράγει αρκετά δάκρυα ή όταν τα δάκρυα που παράγει εξατμίζονται πολύ γρήγορα ή όταν ισχύουν και τα δύο παραπάνω. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην ενυδατώνεται επαρκώς η επιφάνεια του ματιού και επομένως να υπάρχει έλλειψη ισορροπίας στη δακρυική στιβάδα.

Κάποια από τα συμπτώματα της ξηροφθαλμίας μπορεί να είναι η θολή όραση, τα κουρασμένα και ερεθισμένα μάτια, η ερυθρότητα του οφθαλμού, το αίσθημα καύσου, η δακρύρροια, η ευαισθησία στο φως κ.ά

Τι προκαλεί την ξηροφθαλμία;

Η ξηροφθαλμία μπορεί να επηρεαστεί και από εξωγενείς παράγοντες, όπως το περιβάλλον και ο τρόπος ζωής. Συγκεκριμένα:

- Ξηρό περιβάλλον. Ο μεγάλος χρόνος παραμονής σε ξηρή ατμόσφαιρα, για παράδειγμα ο αυξημένος χρόνος παραμονής σε εσωτερικούς χώρους, δημιουργεί ένα μη φιλικό για τα μάτια κλίμα και μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα συμπτώματα ξηροφθαλμίας.

- Άνεμος και υπαίθρια αθλήματα. Παρατηρήθηκε ότι ο άνεμος συμβάλλει στη γρηγορότερη εξάτμιση των δακρύων.

- Αυξημένος χρόνος παραμονής μπροστά από οθόνες. Όταν εργαζόμαστε στον υπολογιστή μας, παρακολουθούμε τηλεόραση, παίζουμε βιντεοπαιχνίδια ή κάνουμε scroll στα κινητά μας τηλέφωνα και tablet, παρατηρείται μειωμένος ρυθμός συχνότητας βλεφαρισμού ή/και ατελής βλεφαρισμός που συμβάλλει στην επιτάχυνση της εξάτμισης των δακρύων.

- Ξηροφθαλμία που σχετίζεται με χρήση μάσκας. Όταν φοράμε μάσκα, ο αέρας που εκπνέουμε κατευθύνεται προς τα πάνω, έξω από το πάνω μέρος της μάσκας προσώπου και πάνω από την επιφάνεια του ματιού και μπορεί να προκαλέσει τη γρηγορότερη εξάτμιση των δακρύων.

- Διαθλαστικές επεμβάσεις, όπως LASIK ή χειρουργεία καταρράκτη.

Πώς να αντιμετωπίσετε την ξηροφθαλμία

Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν λύσεις για να αντιμετωπίσετε τα συμπτώματα της ξηροφθαλμίας.

- Αποφύγετε τους πολύ ζεστούς εσωτερικούς χώρους. Ειδικότερα τον χειμώνα, ενισχύστε την υγρασία στον αέρα με έναν υγραντήρα ή βάλτε ένα δοχείο με νερό κοντά στο καλοριφέρ σας.

- Προστατέψτε τα μάτια σας από τον άνεμο φορώντας γυαλιά όταν είναι πολύ δυνατός ή κατά τη διάρκεια υπαίθριων σπορ.

- Κάντε τακτικά διαλείμματα από τις οθόνες. Κάθε 20 λεπτά, απομακρύνετε το βλέμμα σας από την οθόνη για να κοιτάξετε ένα αντικείμενο τουλάχιστον 6 μέτρα μακριά, για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.8

- Χρησιμοποιήστε λιπαντικές οφθαλμικές σταγόνες.

Μην αφήσετε την ξηροφθαλμία να σας κρατάει πίσω. Χρησιμοποιείστε οφθαλμικές σταγόνες SYSTANE® COMPLETE Χωρίς Συντηρητικά που προσφέρουν ανακούφιση για 8 ώρες! Η προηγμένη τεχνολογία σύνθεσης με νανοσταγονίδια βελτιστοποιεί την παροχή υγρασίας και λιπιδίων και παρέχει κλινικά αποδεδειγμένη ανακούφιση από όλους τους τύπους ξηροφθαλμίας, για 8 ώρες, με μία μόνο εφαρμογή.

2 σταγόνες SYSTANE® COMPLETE Χωρίς Συντηρητικά και τίποτα δεν σε σταματά!

Υπενθύμιση! Αποφύγετε να αγγίζετε το πρόσωπό σας και να τρίβετε τα μάτια σας με τα χέρια.

