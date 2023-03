Δυστύχημα στα Τέμπη: Σε τέσσερις προσαγωγές έχουν προχωρήσει οι αρχές για το δυστύχημα

Την έρευνα για το πολύνεκρο δυστύχημα ανέλαβε το Τμήμα της Τροχαίας της Λάρισας

Εικόνες απόλυτης καταστροφής καταγράφονται στο σημείο όπου έλαβε χώρα η σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Η επιχείρηση των διασωστών στο σημείο είναι σε πλήρη εξέλιξη και οι προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί στα δύο πρώτα βαγόνια του επιβατικού τρένου, στο οποίο επέβαιναν 350 άτομα, τη στιγμή της σύγκρουσης. Τα βαγόνια εκτροχιάστηκαν και στη συνέχεια ξέσπασε φωτιά.

Ο απολογισμός, μέχρι στιγμής, είναι 32 νεκροί και 53 νοσηλευόμενοι, με ορισμένους να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Σχετικά με την υπόθεση, έχουν γίνει τέσσερις προσαγωγές για την ανείπωτη τραγωδία μετά τη σύγκρουση τρένων στα Τέμπη από την Ελληνική Αστυνομία, την ώρα που οι Αρχές δίνουν μάχη στα συντρίμμια για τον εντοπισμό επιβατών.

Την έρευνα για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη έχει αναλάβει το Τμήμα της Τροχαίας της Λάρισας. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για το περιστατικό, ενώ στο Αστυνομικό τμήμα Λάρισας δίνονται ήδη καταθέσεις, ώστε να διερευνηθούν τα αίτια της τραγωδίας.

Η επιχείρηση έρευνας και απεγκλωβισμού ατόμων, στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην είσοδο της κοιλάδας των Τεμπών παραμένει σε εξέλιξη. Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων αυτή τη στιγμή επικεντρώνονται στα δύο πρώτα βαγόνια της επιβατικής αμαξοστοιχίας, τα οποία έχουν ανασηκωθεί με την βοήθεια ειδικών γερανοφόρων οχημάτων.

