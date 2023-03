Shopping day στο The Mall Athens: Αφιέρωσε μια μέρα στον εαυτό σου και ανανεώσου!

Το να κάνεις πράγματα, μικρά ή μεγάλα, για τον εαυτό σου, όσο κι αν μοιάζει με πολυτέλεια μέσα στην πιεσμένη καθημερινότητα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ανανεώνεσαι σωματικά και ψυχικά και να νιώθεις όμορφα. Γι' αυτό και σχεδόν επιβάλλεται να διαλέγεις ημέρες που προορίζονται ειδικά για εσένα.

Όταν, μάλιστα, υπάρχει ο προορισμός που έχει όλες τις προδιαγραφές για την πολυπόθητη ανανέωση που ζητάς, το task γίνεται «παιχνιδάκι». Σε τι αναφερόμαστε; Φυσικά, στο αγαπημένο εμπορικό κέντρο The Mall Athens, το οποίο θα σε βοηθήσει σε αυτό το «ταξίδι» στο self-love που όλες έχουμε ανάγκη.

1. Το κοστούμι για τις πιο chic επαγγελματικές εμφανίσεις



Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Το Rococo Donna είναι ένα κατάστημα που χαρακτηρίζεται για την κομψότητα που διακρίνει κάθε ρούχο του. Η μέρα σου, λοιπόν, μπορεί να ξεκινήσει με την απόκτηση του chic & stylish κοστουμιού που πάντα ήθελες. Εκείνο που θα φοράς σε κάθε meeting στο γραφείο και θα αποπνέει τον upgraded αέρα με τον οποίο θες να συνδέεται το επαγγελματικό σου προφίλ.

Rococo Donna

2. Το casual (all day) dress για κάθε περίσταση

Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Ας είμαστε ειλικρινείς. Τα φορέματα δεν είναι ποτέ αρκετά. Η ανανέωση της dress oriented μεριάς της ντουλάπας μας είναι must, γι’ αυτό και η επίσκεψη στο Julia & More πρέπει να είναι σίγουρα στο πρόγραμμα. Προσωπικά, με κέρδισε ένα printed φόρεμα που δένει με ζώνη στη μέση και αναδεικνύει τη σιλουέτα, το οποίο ταιριάζει με όποια περίσταση κι αν προκύψει μέσα στη μέρα.

Julia & More

3. Τα ankle boots που συνδυάζονται με όλα τα ρούχα

Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Τα παπούτσια είναι για πολλούς το σημαντικότερο στοιχείο ενός outfit. Ένα ζευγάρι ankle boots στο διαχρονικό ταμπά χρώμα από Simple Characters είναι αυτό ακριβώς που θα ολοκληρώσει με τον πιο cool και smart τρόπο κάθε εμφάνιση.

Simple Characters



4. Το πιο «μεθυστικό» ταξίδι στα αρώματα

Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Τα αρώματα έχουν τη δύναμη να σε ταξιδέψουν αλλά και να σε χαλαρώσουν. Το Bath & Body Works είναι ο κατάλληλος προορισμός για σένα που αγαπάς τις μυρωδιές, αφού διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε κρέμες, αρώματα αλλά και κεριά που θα σε βοηθήσουν να ανανεώσεις την ατμόσφαιρα του σπιτιού σου.

Bath & Body Works

5. Τα κολιέ για elevated outfits

Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Τα διακριτικά κολιέ αναβαθμίζουν κάθε ρούχο προσθέτοντας style points στο συνολικό αποτέλεσμα. Στο κατάστημα Pandora θα βρεις επιλογές που ταιριάζουν στο προσωπικό σου γούστο και στυλ. Μη φοβηθείς να προσθέσεις μικρές πινελιές λάμψης στην καθημερινότητα!

Pandora

6. Το timeless ρολόι



Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Ένα ωραίο ρολόι ήταν, είναι και θα είναι η timeless επιλογή όσον αφορά στα αξεσουάρ της εμφάνισής σου. Στο κατάστημα Oxette, σε περιμένουν όλες οι κλασικές αλλά και οι πιο up-to-date τάσεις στα σχέδια, από τον πιο διακριτικό μπρασελέ μέχρι τις πιο oversized επιλογές. Μεγάλη αγάπη αποτελούν τα rose gold σχέδια.

Oxette

7. Τα in-fashion γυαλιά ηλίου για τις βόλτες

Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Ένα ζευγάρι «σωστά» γυαλιά ηλίου, τα οποία, από τη μία, ταιριάζουν με το σχήμα του προσώπου σου και, από την άλλη, συμβαδίζουν με τις τελευταίες τάσεις της μόδας, θα σου δώσουν extra αυτοπεποίθηση βγαίνοντας κάθε μέρα από το σπίτι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα GCDS γυαλιά ηλίου -αγαπημένα της Chiara Ferragni- που θα βρεις στο Mark Aalen.

Mark Aalen



8. Το γλυκό που θα ενθουσιάσει τον ουρανίσκο

Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Μετά από αρκετές ώρες στην αναζήτηση και στο shopping therapy, ένα διάλειμμα για να ξεκουραστείς και να ολοκληρώσεις με τον πιο «γλυκό» τρόπο τη μέρα σου, επιβάλλεται. Στο Palmie Bistro μπορείς να επιλέξεις ένα λαχταριστό red velvet cake, όπου το υγρό κέικ και η κρέμα του λιώνουν στο στόμα και θα ενθουσιάσουν τον ουρανίσκο σου. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να γραφτεί ο τέλειος επίλογος σε μία all about you day.

Palmie Bistro