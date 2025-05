Ήρθε επιτέλους η χρονιά που περισσότερες γυναίκες σκηνοθέτριες θα «γράψουν» ιστορία στις Κάννες;

Φέτος, μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι έξι γυναίκες σκηνοθέτριες θα συμμετέχουν με τις ταινίες τους στο διαγωνιστικό τμήμα, μαζί με μια ταινία εκτός διαγωνισμού για την έναρξη του φεστιβάλ

«Χρειαζόμαστε μία επανάσταση μεγαλύτερη από το #MeToo», είχε πει πέρυσι στο Φεστιβάλ Καννών η σκηνοθέτρια του The Substance, Κοραλί Φαρζέ. Ίσως αυτή η επανάσταση ήρθε φέτος στην πιο πολυσυζητημένη, λαμπερή και άκρως πολιτική εκδήλωση κινηματογράφου. Κι αυτή η επανάσταση ήρθε γιατί φέτος επτά (7) σκηνοθέτριες συμμετέχουν με ταινίες σε διαφορετικά τμήματα του φεστιβάλ. Δεν έχουμε δει ποτέ ξανά τον συγκεκριμένο αριθμό τα προηγούμενα χρόνια.

Για πολύ καιρό, το Φεστιβάλ Καννών φαινόταν καταδικασμένο να μείνει με μόνο τέσσερις ταινίες σε σκηνοθεσία ή συν-σκηνοθεσία γυναικών στο διαγωνιστικό τμήμα. Η αντίσταση να αναγνωρίσει ότι μερικές από τις πιο συναρπαστικές και καλές ταινίες του κινηματογράφου προέρχονται από γυναίκες σκηνοθέτριες, κέρδιζε εδώ και χρόνια έδαφος. Και το τελευταίο διάστημα, ΝΑΙ, έχει αποδειχθεί ότι οι ταινίες που σκηνοθετούνται από γυναίκες ξεχωρίζουν στο Φεστιβάλ, όπως η βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα (και Όσκαρ) Anatomy of a Fall της Ζυστίν Τριέτ, το επίσης βραβευμένο με Όσκαρ The Substance της Κοραλί Φαρζέ, η εκρηκτική, βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα Titane της Ντουκουρνό και άλλες.

Φέτος, μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι έξι γυναίκες σκηνοθέτριες θα συμμετέχουν με τις ταινίες τους στο διαγωνιστικό τμήμα, μαζί με μια ταινία εκτός διαγωνισμού για την έναρξη του φεστιβάλ — την ταινία Leave One Day της Αμελί Μπονέν — με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, Τιερί Φρεμό, να υπόσχεται ότι θα προστεθούν κι άλλες ταινίες στις επόμενες ημέρες. Οι υπόλοιπες σκηνοθέτριες με ταινίες στο διαγωνιστικό φέτος περιλαμβάνουν την καθιερωμένη πλέον στις Κάννες, Κέλι Ράιχαρντ (The Mastermind), την Ζουλιά Ντουκουρνό (Alpha), τη Μάσα Σιλίνσκι (Sound of Falling, που προηγουμένως τιτλοφορούνταν The Doctor Says I’ll Be Alright, But I’m Feelin’ Blue), την Χαφσία Ερζί (La Petite Dernière), την Τσιέ Χαγιακάβα (Renoir) και την Κάρλα Σιμόν (Romeria).

Από το 2016 ως το 2018, μόλις τρεις γυναίκες κάθε χρόνο συμμετείχαν στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ των Καννών. Το 2019, τέσσερις. Το φεστιβάλ του 2020 ακυρώθηκε λόγω πανδημίας – αν και ανακοινώθηκαν ποιες ταινίες θα είχαν προβληθεί, δεν έγινε επίσημος διαγωνισμός. Το 2021, τέσσερις. Το 2022, πέντε (για πρώτη φορά). Το 2023, επτά (ρεκόρ) και το 2024 τέσσερις.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, φέτος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής θα είναι η Ζιλιέτ Μπινός, η οποία θα απονείμει τον Χρυσό Φοίνικα και τα υπόλοιπα βραβεία μαζί με μια επιτροπή που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Σε μια σπάνια «σκυταλοδρομία», η Μπινός διαδέχεται την περσινή πρόεδρο Γκρέτα Γκέργουιγκ. Αυτή είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία που δύο γυναίκες διαδέχονται η μία την άλλη στη συγκεκριμένη θέση. Ας είναι η πρώτη φορά, όμως, που θα δούμε γυναίκες σκηνοθέτριες να λαμβάνουν την προβολή που τους αξίζει. Ας είναι η πρώτη φορά που το φεμινιστικό κύμα θα γίνει αισθητό σε μια συντηρητική κινηματογραφική σκηνή της Ευρώπης.