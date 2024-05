«Moi Aussi»: Φέτος, στις Κάννες, η φωνή του #MeToo δυναμώνει χάρη σε μια ταινία μικρού μήκους

Το «Moi Aussi» δεν αποτελεί απλώς ένα μια ταινία μικρού μήκους, αλλά μια «μάχη» για να δικαιωθούν όλα τα θύματα σεξουαλικής βίας

Μετά τη συγκινητική τελετή έναρξης του 77ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, στις 14 Μαΐου, και τη βράβευση της θρυλικής Μέριλ Στριπ με τιμητικό Χρυσό Φοίνικα, η οποία κατά την ομιλία της δήλωσε ότι «τα μεγαλύτερα αστέρια στον κόσμο, αυτήνμ τη στιγμή, είναι γυναίκες», η διοργάνωση άνοιξε την ενότητα «Un Certain Regard», (Ένα Κάποιο Βλέμμα), με τον πιο ηχηρό τρόπο. Το 77ο Φεστιβάλ Καννών, τίμησε την Τζουντίθ Γκοντρές, τη Γαλλίδα ηθοποιό και σκηνοθέτιδα που δημιούργησε μια ταινία μικρού μήκους, με τον τίτλο «Moi Aussi» (Me Too).

H Τζουντίθ Γκοντρές, μέσα από την ταινία της, αναδεικνύει τις ιστορίες 1000 θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης, στις οποίες προσθέτει και τις δικές της, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να ενώσει τα θύματα όλων των ηλικιών - γυναίκες και άντρες, που βρίσκουν δύναμη μιλώντας για το προσωπικό τους τραύμα. Το «Moi Aussi», που γυρίστηκε τον Μάρτιο του 2023, δεν αποτελεί απλώς ένα μια ταινία μικρού μήκους, αλλά μια «μάχη» για να δικαιωθούν όλα τα θύματα σεξουαλικής βίας.

Η Τζουντίθ Γκοντρές πίσω από κίνημα #MeToo της Γαλλίας

Η Τζουντίθ Γκοντρές πρωτοστατεί στο κίνημα #MeToo της Γαλλίας, μετά την πρεμιέρα του «Icon Of French Cinema», μιας αυτοβιογραφικής σειράς που σκηνοθέτησε η ίδια, αλλά και μετά τις κατηγορίες της εναντίον δύο γνωστών σκηνοθετών της χώρας (Μπενουά Ζακό και Ζακ Ντουαγιόν), καθώς υποστήριξε ότι την κακοποίησαν σεξουαλικά.

Πριν από λίγο καιρό, η ίδια κατηγόρησε δημόσια για κακοποίηση τον σκηνοθέτη Μπενουά Ζακό, με τον οποίο είχε σχέση τη δεκαετία του 1980, την εποχή που εκείνη ήταν 14 ετών, δηλαδή κάτω από ηλικία συναίνεσης, και εκείνος 39. Εκείνος, όπως υποστηρίζει η ίδια, την πλησίασε την περίοδο που οι γονείς της χώριζαν, με την ίδια να αισθάνεται ιδιαίτερα απομονωμένη. Η ηθοποιός, κατηγόρησε επίσης τον Ζακ Ντουαγιόν ότι όταν ήταν 15 ετών, την υποχρέωσε να εκτελέσει 45 λήψεις μιας σεξουαλικής σκηνής χωρίς σενάριο μαζί του, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας του «La fille de 15 ans», 1989. Πίσω το 2017, στην «αυγή» της εποχής του κινήματος #MeToo, η Τζουντίθ Γκοντρές ήταν από τις πρώτες γυναίκες που μίλησαν εναντίον του παραγωγού Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν, καθώς σε συνέντευξή της στους New York Times, είχε δηλώσει ότι της επιτέθηκε σε ένα ξενοδοχείο στο Φεστιβάλ των Καννών, όταν ήταν 24 ετών.

Στην πρεμιέρα του «Moi Aussi» στο Φεστιβάλ των Καννών 2024, το κοινό υποδέχθηκε τη Τζουντίθ Γκοντρές με ένα θερμό χειροκρότημα, ενώ ορισμένοι από τους συντελεστές της ταινίας, εμφανίστηκαν στο κόκκινο χαλί κοιτώντας τον φακό και κάνοντας μια συμβολική κίνηση με τα χέρια τους, κλείνοντας τα στόματά τους.

Πάντως, φέτος στις Κάννες, η σκιά του #MeToo γίνεται αισθητή με διάφορους τρόπους. Σύμφωνα, μάλιστα, με δημοσιεύματα του γαλλικού τύπου, υπάρχει μία λίστα με 10 ή 12 ονόματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ηθοποιοί και σκηνοθέτες, που αναμένεται να κατηγορηθούν δημόσια στο πλαίσιο του Φεστιβάλ για σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση.