5 «αθώα» πράγματα που κάνει ένας gaslighter, αλλά είναι μεταμφιεσμένες τακτικές χειραγώγησης

Η πιο αποτελεσματική μορφή χειραγώγησης, έρχεται πάντα «ντυμένη» με μια γλώσσα φροντίδας. Δεν εμφανίζεται με φωνές ή ξεκάθαρη εχθρότητα. Αντιθέτως, εκφράζεται με χαμόγελα, «ενδιαφέρον» και συμβουλές που μοιάζουν χρήσιμες. Ένας gaslighter δεν σου επιτίθεται, σε «καθοδηγεί». Δεν αμφισβητεί της πραγματικότητά σου, σου προσφέρει «προοπτική».

Ένας gaslighter σε κάνει να νιώθεις μπερδεμένος, για να μην καταλαβαίνεις τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν παρουσιάζεται ποτέ ως κακός. Σε χειραγωγεί μέσα από την «υποστήριξη» και την «προσφορά βοήθειας» και πριν το καταλάβεις, αρχίζεις να αμφιβάλλεις για τον ίδιο σου τον εαυτό. Με τον καιρό, μόνο, μπορεί να καταλάβεις πως τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Είναι χειραγώγηση — έξυπνα καμουφλαρισμένη ως φροντίδα.

Ορίστε 5 φαινομενικά βοηθητικές συμπεριφορές που χρησιμοποιούν οι gaslighters για να σε κάνουν να αμφισβητείς όχι εκείνους, αλλά εσένα.

Σε «προστατεύουν» από τον εαυτό σου

Είχες ποτέ κάποιο σημαντικό meeting σημειωμένο στο ημερολόγιό σου, το οποίο εξαφανίστηκε; Ρώτησες και η απάντηση ήταν: «Φαινόσουν πιεσμένος τελευταία. Το χειρίστηκα εγώ για να μη σε επιβαρύνω»; Ε τότε έχεις απέναντί σου έναν gaslighter. Aυτοί οι άνθρωποι σε αποκλείουν από δικά σου projects «για το καλό σου». Σου στερούν πρόσβαση σε πληροφορίες και ευκαιρίες — πάντα με το πρόσχημα της φροντίδας.

Δηλώνουν πως είναι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές σου (αλλά στα κρυφά)

«Να ξέρεις, χθες σε υπερασπίστηκα πολύ στη συνάντηση στη δουλειά. Είχαν κάποιες ενστάσεις, αλλά εξήγησα πόσο αξίζεις», είναι κάτι που σίγουρα μπορεί να πει τακτικά ένας χειριστικός άνθρωπος. Ποτέ όμως δεν συνοδεύεται από απτά αποτελέσματα. Και αργότερα μπορεί να μάθεις πως όχι μόνο δεν σε υποστήριζε — αλλά σε υπονόμευε.

Καταγράφουν τα πάντα (επιλεκτικά)

«Είπες αυτό χθες» ή «σύμφωνα με τη χθεσινή μας συζήτηση...», είναι φράσεις που θα πει εύκολα ένας gaslighter, και ακούγονται αθώες αλλά δεν είναι. Γιατί όσα υποστηρίζουν ότι είπες, δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Παρουσιάζουν τα γεγονότα μέσα από παραμορφωτικό καθρέφτη. Κάνεις μια συζήτηση μαζί τους στον διάδρομο και αυτή η συζήτηση μετατρέπεται σε «επίσημη» αναφορά για δήθεν προβλήματα ή αδυναμίες. Η επιλεκτική καταγραφή δημιουργεί δύο διαφορετικές αφηγήσεις, με εκείνον που χειραγωγεί να κρατά πάντα το «επίσημο αρχείο».

«Ξαναγράφουν» τα συναισθήματά σου

Αυτό είναι ίσως το πιο αποσταθεροποιητικό που μπορεί να κάνει ένας χειριστικός άνθρωπος. Σκέψου ότι κάνεις μια ψύχραιμη συζήτηση και η άλλη πλευρά σε διακόπτει: «Δείχνεις πολύ θυμωμένος». Όταν λες «δεν είμαι», θα απαντήσει με δήθεν κατανόηση: «Είναι εντάξει να νιώθεις έτσι. Ας μιλήσουμε όταν θα είσαι πιο ήρεμος». Αν δείξεις απολύτως ήρεμος: «Καταπιέζεις τα συναισθήματά σου». Αν διαμαρτυρηθείς για τη διαστρέβλωση των όσων λέει: «Βλέπεις; Το επιβεβαιώνεις». Έτσι, διαμορφώνεται ένα αφήγημα όπου εσύ είσαι ο υπερβολικός - ακόμα κι αν είσαι ο πιο λογικός στον χώρο.

Παρέχουν συνεχή ανατροφοδότηση (για την εξέλιξή σου)

Η «ανάπτυξη» γίνεται σε αυτήν την περίπτωση συνώνυμη με την κριτική. Κάθε επίτευγμα συνοδεύεται από σχόλιο σαν: «Καλή δουλειά, αλλά…». Το αποτέλεσμα; Όλη σου η ενέργεια θα κατευθύνεται στην προσπάθεια να αποδείξεις πως δεν είσαι αυτό που περιγράφεται.

