Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 11 - 17/8/25 για κάθε ζώδιο

Μετά από αρκετό καιρό, επιτέλους μια εβδομάδα πολύ υποστηρικτή για τα ζώδια, η οποία μας βοηθάει να τρέξουμε πράγματα αλλά και να γνωρίσουμε την αληθινή αγάπη. Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα, με τον Ερμή να γίνεται ορθόδρομος στον Λέοντα, επιτέλους θα δούμε να ξεκολλάνε οι σκέψεις. Tέλος πια στις καθυστερημένες απαντήσεις και τα μισοειπωμένα λόγια.

Η Τρίτη 12 Αυγούστου είναι η πιο υποστηρικτική και ταυτόχρονα πιο ερωτική μέρα της εβδομάδας -και γιατί όχι του μήνα. Από τη μία, η σύνοδος Αφροδίτης–Δία στον Καρκίνο είναι σαν αγκαλιά - φέρνει τύχη στο έρωτα και ανανέωση σχέσεων ενώ παράλληλα μπορεί να φέρει και οικονομικά ανοίγματα. Τα ερωτικά ζητήματα των Καρκίνων, Σκορπιών, Ιχθύων αλλά και Ταύρων, Παρθένων και Αιγόκερων του 2ου δεκαημέρου αναμένεται να έχουν πολλές εξελίξεις.

Από την άλλη, το εξάγωνο Κρόνου–Ουρανού δείχνει ότι, ναι, γίνεται να κάνουμε αλλαγές χωρίς να καταστρέψουμε τη βασική δομή του πλάνου μας. Αν έχει σταθερές βάσεις αυτό που θέλετε να κάνετε, τότε μια δόση ευελιξίας θα το κάνει ακόμα πιο εύκολα υλοποιήσιμο.

Ανήμερα 15 Αυγούστου, το εξάγωνο Ερμή–Άρη μας ωθεί να μιλήσουμε χωρίς φόβο, να πάρουμε πρωτοβουλίες, να απαντήσουμε με καθαρότητα ή ακόμα και να κυνηγήσουμε αυτό που θέλουμε. Μικρές κινήσεις, έξυπνες κουβέντες και σωστά timing μπορούν να ξεκλειδώσουν πολλά.

Με εξαίρεση την όψη Αφροδίτης-Δία, όλη η υπόλοιπη εβδομάδα επηρεάζει τους Κριούς, Διδύμους, Λέοντες, Ζυγούς, Τοξότες, και Υδροχόους του 1ου δεκαημέρου.

Τα ζώδια της εβδομάδας από τη ζαρΑτούΣΤΡΑ (11 - 17/8/25)

Κριός

Αγαπημένε Κριέ, η εβδομάδα αυτή σου φέρνει πολλές εξελίξεις στον ερωτικό τομέα ενώ παράλληλα σε βοηθάει και με ζητήματα σπιτιού. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα, με τον Ερμή να γυρίζει ορθόδρομος, η δημιουργικότητα, τα ερωτικά, αλλά και ζητήματα γύρω από παιδιά, σχέσεις ή χόμπι που είχαν κολλήσει, τώρα ξεμπλοκάρουν. Ένα φλερτ ξαναπαίρνει μπρος, μια ιδέα σε εμπνέει ή απλά νιώθεις ξανά ότι έχεις διάθεση και όρεξη να απολαύσεις τη ζωή.

Ταύρος

Αγαπημένε Ταύρε, αυτή την εβδομάδα εστιάζεις σε ζητήματα σπιτιού, ενώ παράλληλα ο τρόπος επικοινωνίας σου ξεκλειδώνεται. Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα, με τον Ερμή να γυρίζει ορθόδρομος, θέματα σπιτιού, οικογένειας ή εσωτερικής σταθερότητας που σε είχαν προβληματίσει, τώρα αρχίζουν να ξεδιαλύνονται. Μια παλιά συζήτηση με δικό σου άνθρωπο μπορεί να πάρει άλλη τροπή ή εσύ ο ίδιος/η ίδια να νιώσεις επιτέλους συναισθηματικά έτοιμ@ να πάρεις αποφάσεις για κάτι που σε κρατούσε πίσω.

Δίδυμοι

Αγαπημένε Δίδυμε, αυτή η εβδομάδα σου δίνει ξανά φωνή — και αυτή τη φορά, είναι ξεκάθαρη, ειλικρινής και πολύ πιο αποφασιστική. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα, με τον κυβερνήτη σου να γυρίζει ορθόδρομος, ξαναβρίσκεις τα λόγια σου, τη ροή σου και τη διάθεση να επικοινωνήσεις χωρίς δεύτερες σκέψεις. Τα μπλοκαρίσματα σε συμφωνίες, χαρτιά, μετακινήσεις ή συζητήσεις αρχίζουν να ξεμπερδεύονται και σου ανοίγεται ο δρόμος για να οργανώσεις, να απαντήσεις και να διεκδικήσεις πιο ενεργά.

Καρκίνος

Αγαπημένε Καρκίνε, αυτή η εβδομάδα είναι η ευκαιρία σου να σταθείς γερά στα πόδια σου. Εξελίξεις στα οικονομικά αλλά και στα ερωτικά περιέχονται στο μενού των ημερών. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα, με τον Ερμή να γυρίζει ορθόδρομος, αρχίζεις να οργανώνεις ξανά τα οικονομικά σου, να νιώθεις περισσότερη σιγουριά για το πού πατάς και τι αξίζεις. Αν υπήρχαν καθυστερήσεις σε πληρωμές ή αβεβαιότητα ως προς μια οικονομική συμφωνία, τώρα παίρνεις απαντήσεις.

Λέων

Αγαπημένε Λέοντα, αυτήν την εβδομάδα ξαναβρίσκεις τον εαυτό σου και επιτέλους μπορείς να προχωρήσεις πράγματα που ήθελες καιρό. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα, με τον Ερμή να γυρίζει ορθόδρομος στο ζώδιο σου, η σκέψη ξεμπλοκάρει, η διάθεσή σου αλλάζει και νιώθεις ότι μπορείς ξανά να μιλήσεις, να εκφραστείς και να διεκδικήσεις χωρίς να παρεξηγείσαι ή να αυτολογοκρίνεσαι. Τακτοποιείς εκκρεμότητες με επιτυχία.

Παρθένος

Αγαπημένε Παρθένε, αυτή την εβδομάδα κάνεις ένα μικρό pause για να οργανώσεις τα επόμενα βήματά σου στα θέματα που σε απασχολούν. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα, με τον κυβερνήτη σου να γυρίζει ορθόδρομος, επιστρέφει η ψυχραιμία, το καθαρό μυαλό και η δυνατότητα να βάλεις σε τάξη όσα νιώθεις και σκέφτεσαι, χωρίς να τα πνίγεις ή να σε πνίγουν.

Ζυγός

Αγαπημένε Ζυγέ, η εβδομάδα αυτή ενισχύει την κοινωνικότητά σου ενώ παράλληλα ανοίγει νέες προοπτικές στην καριέρα σου.

Συγκεκριμένα τη Δευτέρα, με τον Ερμή να γυρίζει ορθόδρομος, ξεμπλοκάρουν καθυστερήσεις σε σχέδια, project ή συνεργασίες, κυρίως μέσα από ομάδες, δίκτυα ή το διαδίκτυο. Μια νέα γνωριμία μπορεί να προκύψει με ερωτικό ή φιλικό πρόσημο.

Σκορπιός

Αγαπημένε Σκορπιέ, αυτή η εβδομάδα σου επιτρέπει να εξελιχθείς τόσο στον επαγγελματικό τομέα όσο και πνευματικά μέσα από νέες εμπειρίες που θα έχεις. Με τον Ερμή ορθόδρομο από τη Δευτέρα, παίρνεις ξανά μπρος σε θέματα καριέρας ή στόχων. Αν κάτι είχε κολλήσει, αργήσει ή μείνει στον «πάγο», τώρα ξεμπλοκάρει και μπορείς να κάνεις restart.

Τοξότης

Αγαπημένε Τοξότη, η εβδομάδα αυτή σε βάζει ξανά σε τροχιά και σε ωθεί να δεις πιο μακριά, πιο καθαρά και πιο αισιόδοξα. Από τη Δευτέρα, με τον Ερμή ορθόδρομο, ξεμπλοκάρουν θέματα σπουδών, ταξιδιών, επαφών με εξωτερικό ή νομικών υποθέσεων. Αν υπήρχε μια εκκρεμότητα σε ένα προσωπικό σου project τώρα αρχίζεις να βρίσκεις ξανά τα βήματά σου και να νιώθεις ότι έχει νόημα να συνεχίσεις.

Αιγόκερως

Αγαπημένε Αιγόκερε, η εβδομάδα αυτή σε βοηθά να κάνεις μια βουτιά στο υποσυνείδητό σου και να αντιμετωπίσεις φοβίες, ενώ παράλληλα το budget σου βλέπει ημέρες δόξας. Με τον Ερμή ορθόδρομο από τη Δευτέρα, επιστρέφει η καθαρότητα σε ψυχολογικά ή οικονομικά ζητήματα που μέχρι τώρα σε μπέρδευαν ή σε μπλόκαραν. Μπορείς να μιλήσεις πιο ανοιχτά για όσα νιώθεις (ή φοβάσαι) ή να βάλεις τάξη σε οφειλές.

Υδροχόος

Αγαπημένε Υδροχόε, αυτή η εβδομάδα σε επανασυνδέει με ανθρώπους, σχέσεις και συνεργασίες που έχουν προοπτική και βάζει μπρος την καρδιά σου ξανά. Με τον Ερμή να γυρνά ορθόδρομος, οι σχέσεις βγαίνουν ξανά μπροστά: Προσωπικές ή επαγγελματικές, με προοπτική ή… υπό συζήτηση. Οι παρεξηγήσεις λειαίνονται και μπορείς πλέον να διορθώσεις τα κακώς κείμενα με τον σύντροφό σου ή τους συνεργάτες σου.

Ιχθύες

Αγαπημένε Ιχθύ, αυτή η εβδομάδα βάζει ξανά σε τάξη στην καθημερινότητά σου με διάφορες ευχάριστες εξελίξεις που σε ανακουφίζουν. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα, με τον Ερμή ορθόδρομο, οι παρεξηγήσεις στη δουλειά, τα χαοτικά προγράμματα και η αναβλητικότητα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν. Ξαναμπαίνεις σε ρυθμό, οργανώνεσαι καλύτερα και βρίσκεις τη σωστή ισορροπία ανάμεσα σε υποχρεώσεις και τη φροντίδα του εαυτού σου.

