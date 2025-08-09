Ζώδια σήμερα (10/8): Μπαίνουν τα θεμέλια για τις επερχόμενες αλλαγές - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (10/8)

Η Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 φέρνει μαζί της ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρολογικά σκηνικά των τελευταίων ετών. Στον ουρανό, οι πλανήτες Ερμής, Αφροδίτη, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας θα παραταχθούν ορατοί στο πρωινό στερέωμα, δημιουργώντας ένα σπάνιο φαινόμενο που οι αστρονόμοι και οι αστρολόγοι θεωρούν ευκαιρία για νέα ξεκινήματα και θετικές εξελίξεις.

Ταυτόχρονα, η όψη τριγώνου Άρη–Πλούτωνα φορτίζει την ημέρα με αποφασιστικότητα, σθένος και τη δύναμη να ξεπεραστούν εμπόδια που μέχρι χθες έμοιαζαν ανυπέρβλητα. Οι κινήσεις σήμερα έχουν δυναμική και διάρκεια, ενώ όσοι τολμήσουν, μπορούν να κάνουν καθοριστικά βήματα σε καριέρα, σχέσεις και προσωπική ανάπτυξη.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (10/8)

Κριός

Η ενέργειά σου βρίσκεται στο κόκκινο, με διάθεση να κατακτήσεις ό,τι έχεις βάλει στο στόχαστρο. Οι αστρολογικές όψεις σε ευνοούν σε ηγετικές κινήσεις, διαπραγματεύσεις και προσωπικές διεκδικήσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Η σημερινή πλανητική παράταξη ενεργοποιεί το κομμάτι των οικονομικών σου και σου δίνει την ευκαιρία να κλείσεις εκκρεμότητες ή να ανοίξεις νέες πηγές εσόδων. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Η επικοινωνία είναι το κλειδί της ημέρας. Οι λέξεις σου έχουν δύναμη, οι ιδέες σου βρίσκουν κοινό, και οι επαφές σου ανοίγουν πόρτες. Μπορείς να πετύχεις εντυπωσιακά αποτελέσματα. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η μέρα σε καλεί να εστιάσεις στην εσωτερική σου ισορροπία και να αφήσεις πίσω σου καταστάσεις που σε βαραίνουν. Ο Άρης–Πλούτωνας σου δίνει τη δύναμη να θέσεις σαφή όρια, ιδιαίτερα σε οικογενειακά ή συναισθηματικά ζητήματα. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Λέων

Με την Αφροδίτη να λάμπει στον ουρανό, η δημιουργικότητά σου εκρήγνυται. Είναι η στιγμή να παρουσιάσεις ιδέες, έργα ή προτάσεις που θέλεις να ξεχωρίσουν. Οι προσωπικές σχέσεις ευνοούνται. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Η οργάνωση και η πειθαρχία σου είναι σήμερα ο μεγάλος σου σύμμαχος. Οι αστρολογικές όψεις ενισχύουν την ικανότητά σου να διαχειρίζεσαι δύσκολες υποθέσεις με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο. Μια νέα γνωριμία ή η ενίσχυση μιας υπάρχουσας συνεργασίας μπορεί να αλλάξει θετικά την πορεία σου. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Η δυναμική όψη Άρη–Πλούτωνα σου δίνει την αίσθηση πως τίποτα δεν μπορεί να σε σταματήσει. Είσαι σε θέση να πάρεις γενναίες αποφάσεις, να προχωρήσεις σε ριζικές αλλαγές και να αφήσεις πίσω σου ό,τι δεν σε εξυπηρετεί πλέον. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η μέρα φέρνει διάθεση για εξερεύνηση, μάθηση και άνοιγμα οριζόντων. Μπορεί να προκύψει ευκαιρία για ένα ταξίδι ή για επαφή με άτομα που σου προσφέρουν νέες οπτικές. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Σήμερα έχεις τη δυνατότητα να αναλάβεις ηγετικό ρόλο και να καθορίσεις την πορεία μιας κατάστασης. Η όψη Άρη–Πλούτωνα σου δίνει σθένος και στρατηγική σκέψη. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η ημέρα είναι ιδανική για να παρουσιάσεις καινοτόμες ιδέες ή να ξεκινήσεις ένα project με κοινωνικό αντίκτυπο. Οι επαφές που θα κάνεις τώρα μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα πολύτιμες στο μέλλον. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Η διαίσθησή σου είναι στα ύψη, οδηγώντας σε αποφάσεις που βασίζονται όχι μόνο στη λογική, αλλά και στο ένστικτο. Δημιουργικά και πνευματικά έργα μπορούν να προχωρήσουν. Διαβάστε περισσότερα εδώ